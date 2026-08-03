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బీసీ రక్షణ చట్టంపై కీలక ముందడుగు - ముసాయిదా బిల్లుకు న్యాయశాఖ ఆమోదం

చట్టం, రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా ఉందన్న న్యాయశాఖ - శాసన నిర్మాణ సూత్రాలకు అనుగుణంగానే ముసాయిదా - త్వరలోనే శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టి తీర్మానించనున్న ప్రభుత్వం

BC Protection Act
BC Protection Act (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 8:45 AM IST

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BC Protection Act in AP : ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీల అమలులో భాగంగా బీసీల హక్కులు, సంక్షేమానికి మరింత చట్టబద్ధ రక్షణ కల్పించే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తోంది. బీసీ రక్షణ చట్టం రూపకల్పనకు సంబంధించిన ముసాయిదా బిల్లుకు ఇప్పటికే న్యాయశాఖ ఆమోదం లభించడంతో ప్రక్రియ వేగం అందుకుంది. రానున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఈ బిల్లును ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టి ఆమోదం పొందేలా చర్యలు చేపడుతోంది. దీనికి అవసరమైన ప్రాథమిక కసరత్తును బీసీ సంక్షేమశాఖ అధికారులు పూర్తిచేసినట్లు సమాచారం. శాసనసభలో తీర్మానం అనంతరం ఈ బిల్లును కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించడంతో పాటు జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్‌కు కూడా నివేదించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. రాష్ట్రంలోని బీసీ వర్గాలకు చట్టపరమైన రక్షణ కల్పించే కీలక చర్యగా దీనిని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

బీసీ రక్షణ చట్టంపై కీలక ముందడుగు - ముసాయిదా బిల్లుకు న్యాయశాఖ ఆమోదం (ETV Bharat)

ఉమ్మడి జాబితా పరిధిలో చట్టం : ముసాయిదా బిల్లులో పొందుపరిచిన నిబంధనలను న్యాయశాఖ సమగ్రంగా పరిశీలించింది. చట్టంలోని అంశాలు రాజ్యాంగ నిబంధనలకు, శాసన నిర్మాణ సూత్రాలకు పూర్తిగా అనుగుణంగా ఉన్నాయని తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించింది. ఈ బిల్లు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఉమ్మడి జాబితాలోని నేర చట్టం, నేర విచారణ ప్రక్రియ, ఆర్థిక-సామాజిక ప్రణాళిక అంశాలకు సంబంధించినదిగా పేర్కొంటూ, ఇటువంటి చట్టాన్ని రూపొందించే అధికారం రాష్ట్ర శాసనసభకు ఉందని స్పష్టం చేసింది.

అయితే సామాజికంగా, విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతులపై ప్రభావం చూపే విధానపరమైన అంశాలు ఇందులో ఉన్నందున, తుది నిర్ణయానికి ముందు జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్‌ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా సంప్రదించాలని న్యాయశాఖ సూచించింది. దీంతో అసెంబ్లీలో బిల్లు ఆమోదం పొందిన అనంతరం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, జాతీయ బీసీ కమిషన్‌కు ప్రతిపాదనలు పంపేలా ప్రభుత్వం కార్యాచరణ సిద్ధం చేసింది.

బీసీ సంఘాలతో సంప్రదింపులు : బీసీ రక్షణ చట్టం రూపకల్పనలో అన్ని వర్గాల అభిప్రాయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే ముసాయిదా బిల్లుపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం విస్తృతంగా చర్చించింది. త్వరలో బీసీ కార్పొరేషన్ల ఛైర్మన్లు, వివిధ బీసీ సంఘాల ప్రతినిధులతో సమావేశాలు నిర్వహించి వారి సూచనలు సేకరించనుంది. అలాగే బీసీ వర్గాలకు చెందిన మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించి చట్టంపై సలహాలు, సూచనలు తీసుకోనుంది. ఆ సూచనల ఆధారంగా అవసరమైన మార్పులు, చేర్పులు చేసి తుది ముసాయిదాను సిద్ధం చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

తుది రూపుదిద్దుకున్న బిల్లును రానున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టి ఆమోదం పొందిన వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపనుంది. బీసీల హక్కుల పరిరక్షణ, సంక్షేమ పథకాల అమలుకు చట్టబద్ధ బలం చేకూర్చే కీలక చర్యగా ఈ బీసీ రక్షణ చట్టాన్ని ప్రభుత్వం ప్రచారం చేస్తుండగా, దీనిపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది.

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TAGGED:

BC PROTECTION ACT
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ఏపీలో బీసీ రక్షణ చట్టం
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