క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే చాలు చరిత్రను చెప్పేస్తుంది - ఏపీలో టూరిజానికి సరికొత్త అనుభవం!
పర్యాటకుల కోసం ఏపీలో ఏఐ సేవలు - మీ భాషలోనే చరిత్ర చెప్పడం విశేషం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 9:52 AM IST
QR Code For Temple History In State : ఆలయాలు, కోటలు, బీచ్లు లేదా ప్రకృతి అందాల ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు ఈ ఆలయం ఎప్పుడు నిర్మించారు?, ఇక్కడ ఇంకా ఏమేం చూడాలి? వంటి సందేహాలకు ఇక గైడ్ కోసం వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పర్యాటక రంగంలో కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారిత సేవలకు శ్రీకారం చుట్టింది.
పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసే ప్రత్యేక క్యూఆర్ కోడ్ను మొబైల్తో స్కాన్ చేస్తే, సందర్శకుడి భాషలోనే ఆ ప్రాంత చరిత్ర, విశేషాలు, దర్శన సమయాలు, సమీప పర్యాటక ప్రదేశాల వివరాలు, ప్రయాణ సూచనలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ప్రత్యేక యాప్ను డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. రాష్ట్ర పర్యాటకశాఖ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రావెల్ టెక్నాలజీ రంగంలో సేవలు అందించడానికి ఒప్పందం చేసుకున్న ఎక్స్ప్లర్జర్కు 75 దేశాల్లో 2.2 కోట్లకుపైగా వినియోగదారులు ఉన్నారు. 130కు పైగా భాషల్లో సేవలు అందించే ఈ వేదిక గూగుల్ ఇంక్యుబేషన్ మద్దతుతో అభివృద్ధి చెందింది. అయితే సంస్థతో కలిసి 'నివు ఏఐ–న్యూరల్ ఇంటెలిజెన్స్ వెర్నాక్యులర్ యూనిఫైడ్ మోడల్'ను అమలు చేయనుంది. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా 113 భాషల్లో సమాచారం అందుబాటులో ఉండటంతో దేశీయ, విదేశీ పర్యాటకులకు మరింత సౌకర్యం కలగనుంది.
టూర్ ప్లాన్ కూడా సిద్ధం : ఈ ఏఐ వ్యవస్థ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అందరికీ ఒకే విధమైన సమాచారం ఇవ్వదు. చిన్నారులకు సులభమైన భాషలో, చరిత్రపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి విస్తృత వివరాలతో, ఆధ్యాత్మిక యాత్రికులకు స్థల పురాణాలు, దర్శన విశేషాలు, విదేశీ పర్యాటకులకు వారి మాతృభాషలో సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. ఆలయాలైతే స్థల పురాణం, దర్శన సమయాలు, సమీప దేవాలయాల వివరాలు, కోటలు, బీచ్లు, ప్రకృతి ప్రాంతాలైతే వాటి చరిత్రతో పాటు ఒకటి లేదా రెండు రోజుల పర్యటన ప్రణాళికలను కూడా సూచిస్తుంది. ప్రయోగాత్మకంగా మంగళగిరిలోని ఎగువ, దిగువ లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయాల్లో ఈ సేవలను ప్రారంభించి, అనంతరం రాష్ట్రంలోని 100కుపైగా పర్యాటక ప్రాంతాలకు విస్తరించనున్నారు.
దీని వల్ల ప్రయోజనాలు : ఇక పర్యాటకులకు గైడ్ కోసం వెతుక్కోవలసిన అవసరం ఉండదు. భాష తెలియక ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మొబైల్లోనే పూర్తి సమాచారం లభిస్తుంది. సమీపంలోని పర్యాటక ప్రాంతాల వివరాలు కూడా తెలుస్తాయి. మరోవైపు ఏపీ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీటీడీసీ) వెబ్సైట్ను కూడా ఆధునికీకరించి పర్యాటక ప్రాంతాలు, ప్యాకేజీలు, వసతి, ఇతర సేవల వివరాలను https://tourism.ap.gov.in/tours వెబ్సైట్లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. విమానాశ్రయాల్లోనూ వివిధ భాషల్లో బ్రోచర్లు అందుబాటులో ఉంచుతూ, సాంకేతికతతో పర్యాటక రంగాన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.
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