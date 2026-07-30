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శ్రీశైలానికి కృష్ణమ్మ పరవళ్లు - జూరాల నుంచి 79 వేల క్యూసెక్కులు

జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి మొదలైన వరద ప్రవాహం - జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి వస్తున్న 79,403 క్యూసెక్కులు - శ్రీశైలం జలాశయం ప్రస్తుత నీటిమట్టం 824.80 అడుగులు

Flood from Jurala to Srisailam Reservoir
Flood from Jurala to Srisailam Reservoir (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 10:04 AM IST

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Jurala Release Flood Water to Srisailam Reservoir : ఎల్‌నినో ప్రభావంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్న వేళ వారిలో కొత్త ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా కృష్ణమ్మ పరవళ్లు తొక్కుతోంది. కర్ణాటకలోని ఆలమట్టి, నారాయణపూర్ జలాశయాలు నిండుకుండలా మారడంతో జూరాల ప్రాజెక్టు దిగువన కృష్ణా జలాలు భారీగా విడుదలవుతున్నాయి.

కృష్ణా నది ఎగువ పరివాహ ప్రాంతాల నుంచి శ్రీశైలం జలశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల నుంచి 79,403 క్యూసెక్కుల వరద నీరు శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు చేరుతోంది. శ్రీశైలం నీటిమట్టం గురువారం ఉదయం 6 గంటలకు 824.80 అడుగులు, నీటి నిల్వ 44.6090 టీఎంసీలుగా నమోదయింది. శ్రీశైలం కుడి, ఎడమ జల విద్యుత్ కేంద్రాలలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రారంభించలేదు.

జూరాలకు పెరుగుతున్న ప్రవాహం: వరద ఉద్ధృతితో జూరాల జలాశయం కళకళలాడుతోంది. కర్ణాటకలోని ఆలమట్టి, నారాయణపూర్‌ ప్రాజెక్టుల నుంచి 3 రోజులుగా దిగువకు కృష్ణా జలాలు విడుదల చేస్తుండటంతో జూరాలలో క్రమేపీ మట్టం పెరుగుతోంది. జూరాల ఇన్‌ఫ్లో గురువారం ఉదయం 80వేల క్యూసెక్కులుగా నమోదైంది. జలవిద్యుత్‌ ఉత్పత్తితో 47వేల క్యూసెక్కులు దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం జూరాల ప్రాజెక్టు పూర్తి నిల్వ సామర్థ్యం 9.66 టీఎంసీలు కాగా 10 గేట్లు ఎత్తి శ్రీశైలానికి నీరు విడుదల చేశారు.

TAGGED:

HEAVY INFLOWS TO SRISAILAM DAM
HEAVY INFLOW TO JURALA PROJECT
జూరాల నుంచి శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద
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