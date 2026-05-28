ఎన్టీఆర్ జయంతి - ఘాట్ వద్ద జూనియర్ ఎన్టీఆర్, పురందేశ్వరి నివాళులు
ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నివాళులు - ఎన్టీఆర్ జయంతి సందర్భంగా నివాళులర్పించిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 9:55 AM IST
Junior NTR Paid Tribute to Nandamuri Taraka Rama Rao: తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకులు, ఉమ్మడి ఏపీ మాజీ సీఎం నందమూరి తారకరామారావు జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నివాళులు అర్పించారు. తెలుగు ప్రజలకు ఆయన చేసిన సేవలను ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. ప్రముఖుల రాక నేపథ్యంలో ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
పురందేశ్వరి భావోద్వేగం: మరణం లేని జననం ఎన్టీఆర్దని రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ పురందేశ్వరి అన్నారు. ఎన్టీఆర్ 103వ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని ఎన్టీఆర్ ఘాట్లో ఆమె నివాళులర్పించారు. రాజకీయాలు అధికారం చెలాయించడానికి కాదు ప్రజాసేవకు ఎలా వినియోగించుకోవొచ్చో నందమూరి తారక రామారావు రుజువు చేశారని పురందేశ్వరి గుర్తు చేశారు. ఈ క్రమంలో పురందేశ్వరి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
'తెలుగుజాతి ఉన్నంత వరకు చిరస్మరణీయంగా ఎన్టీఆర్ చిరంజీవుడుగానే ఉంటారని నేను నమ్ముతున్నాను. ఒక కథానాయడిగానే కాకుండా ప్రజాసేవలో ఎన్టీఆర్ తనదైన ముద్ర వేసుకున్నారు. రాజకీయాలు కేవలం అధికారం కోసమే కాకుండా ప్రజలకు సేవ చెయ్యడం, ఆపదలో ఉన్నవారికి అండగా నిలబడడానికని ఆయన రుజువు చేశారు. తారక రామారావు ఆశీర్వాదం తెలుగు వారికి ఎప్పుడూ ఉంటుంది.' - పురందేశ్వరి, రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ
ఆయనో ప్రభంజనం: NTR ఈ మూడు అక్షరాల పేరు ఒక ప్రభంజనం, ఒక సంచలనం. తెలుగువారి గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసిన ఆ మహానటుడు ప్రజల గుండల్లో సజీవంగానే ఉంటాడంటూ పలువురు ఆయనను స్మరించుకుంటున్నారు.
