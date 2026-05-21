ETV Bharat / state

9 ఏళ్లలోనే అందాల పోటీల్లో రాణిస్తున్న శ్రీనిక - ఇండియా నుంచి ఇంటర్నేషనల్​ జేఎంకి ఎంపిక

జేఎం​ఐ పోటీల్లో టైటిల్ సాధించిన జూనియర్ మోడల్ శ్రీనిక - అంతర్జాతీయ పోటీల్లోనూ శ్రీనిక రాణిస్తుందని తల్లిదండ్రుల ఆశాభావం - భరతనాట్యం, జిమ్నాస్టిక్స్‌లోనూ రాణిస్తున్న శ్రీనిక

Junior Model Srinika Wins in JMI Competitions
Junior Model Srinika Wins in JMI Competitions (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 21, 2026 at 12:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Junior Model Srinika Wins in JMI Competitions : అతిపిన్న వయసులోనే అంతర్జాతీయ మోడలింగ్ పోటీలకు సిద్ధమైంది ఆ చిన్నారి. మే 9న కేరళలో జరిగిన జూనియర్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ మోడల్‌ - జేఎం​ఐ పోటీల్లో టైటిల్ సాధించిన ఆ జూనియర్ మోడల్​ అంతే ఆత్మవిశ్వాసంతో అంతర్జాతీయ పోటీల్లోనూ రాణిస్తానంటోంది. 9 ఏళ్లలోనే అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగిన వట్టిపల్లి శ్రీనికపై ప్రత్యేక కథనం.

ఆ చిన్నారి పేరు శ్రీనిక. నాలుగేళ్ల ప్రాయంలోనే మోడలింగ్‌పై ఆసక్తి పెంచుకొని అందుకు అవసరమైన నడక, శరీలకదలికలు, ముఖహవభావాలపై శిక్షణ పొందింది. మే 9న కేరళలో జరిగిన జూనియర్ మోడల్ ఇంటర్నేషనల్ - జేఎంఐ పోటీల్లో టైటిల్ సొంతం చేసుకొని భారత్‌ నుంచి అంతర్జాతీయ జేఎం​ఐ పోటీలకి ఎంపికైంది. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల బాల బాలికలు పాల్గొన్న ఆ పోటీల్లో తెలంగాణ తరఫున పాల్గొని 8 నుంచి 10 ఏళ్ల కేటగిరిలో టైటిల్ సాధించింది. భారత్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ మోడలింగ్ పోటీలకు ఎంపికైన శ్రీనిక అక్కడా టైటిల్ సాధనే లక్ష్యంగా ప్రాక్టిస్‌ చేస్తోంది. బ్యాంకాంక్ వేదికగా ఆగస్టులో జరిగే ఆ పోటీలకు అన్ని దేశాల నుంచి పోటీదారులు పాల్గొంటారు. అయినా తానే ముందుంటానని శ్రీనిక ఆత్మవిశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తుంది.

''చిన్నప్పుడు నేను టీవీలో మోడలింగ్​ వీడియాలు చూసేదాన్ని. అలా చూస్తూ నేను కూడా ప్రాక్టిస్​ చేయడం మొదలుపెట్టాను. ఆ తర్వాత ఇన్స్టిట్యూట్​లో జాయిన్​ చేశారు. కేరళలో మే నెలలో నా షో స్టార్ట్​ అయింది. మొత్తం 20 మందిలో నేనే టైటిల్​ విన్​ అయ్యాను. ఆ విజయంతో బ్యాంకాాక్​లో జరిగే ఇంటర్నేషనల్​కి మోడలింగ్​కి సెలక్ట్​ అయ్యాను'' - శ్రీనిక, జూనియర్ మోడల్

భరతనాట్యం, జిమ్నాస్టిక్స్‌లోనూ రాణిస్తున్న శ్రీనిక : జేఎంఐ పోటీల్లోనే కాకుండా ఇంతకుముందు పలు మోడలింగ్ పోటీల్లో పాల్గొన్న శ్రీనిక పలు టైటిల్స్ కైవసం చేసుకుంది. చోటా కింగ్, చోటా క్వీన్ టైటిల్‌ సహా సౌత్ ఇండియా మేకోవర్ అవార్డుతో పాటు మరిన్ని దక్కించుకుంది. అందాల పోటీల్లోనే కాకుండా భరతనాట్యం, జిమ్నాస్టిక్స్‌లోనూ రాణిస్తున్న ఈ చిన్నారి వాటిల్లోనూ పలు అవార్డులు సొంతం చేసుకుంది.

''మా పాప జేఎంఆలో విన్​ అయింనందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. పాప ఇక్కడే కాదు. బ్యాంకాక్​లో జరిగే ఇంటర్నేషనల్​ మోడల్​లో కూడా గెలవాలని కోరుకుంటున్నాం. పాప కేవలం మోడలింగ్​లో ఏ కాకుండా మల్టీ టాలెంటెడ్​. జిమ్నాస్టిక్స్‌లో చాలా పోటీలో గెలిచింది. భరత నాట్య ప్రదర్శనలు చాలా చేసింది. అలాగే స్కేటింగ్​లో కూడా మెడల్స్​ గెలిచింది. ఇలా అన్నింట్లో ముందుంది. తనకు ఏదైతే ఇష్టం ఉంటుందో అన్నింట్లో ప్రోత్సహిస్తున్నాం'' - సంతోష్ రావు, శ్రీనిక తండ్రి

అతిపిన్న వయసుల్లో అందాల పోటీల్లో : శ్రీనిక స్వస్థలం మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేటమండలం ఆరేపల్లి. వట్టిపల్లి సంతోష్‌రావు, శిరీషల చిన్న కుమార్తె. తల్లిదండ్రుల ఉద్యోగాల రీత్యా హైదరాబాద్‌లో నివాసం ఉంటున్నారు. కాగా తమ కుమార్తె శ్రీనిక టైటిల్ సాధించడం, అంతర్జాతీయ పోటీలకు ఎంపికవ్వడంపై తల్లిదండ్రుల ఆనందాలకు అవదులు లేకుండా పోయింది. తన ఆసక్తితో ఇంత వరకు వచ్చిన శ్రీనిక అంతర్జాతీయ పోటీల్లోనూ రాణిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అతిపిన్న వయసుల్లో అందాల పోటీల్లో రాణిస్తున్న శ్రీనిక ప్రతిభకి వయసు అడ్డుకాదని మరోసారి నిరూపించింది. తెలంగాణ తరఫున జాతీయ స్థాయిలో రాణించిన ఈ చిన్నారి అంతర్జాతీయ పోటీల్లోనూ సత్తాచాటుతానని బలంగా చెబుతుంది.

''మా పాప ఇంట్లో మోడలింగ్​కి సంబంధించిన వీడియోలు చూస్తూ ప్రాక్టిస్​ చేసేటప్పుడు మేము చూశాం. పాపకు ఆ ఫీల్డ్​లో ఆసక్తి ఉందని మేము ఇద్దరం మాట్లాడుకుని ఓ ఇన్స్టిట్యూట్​లో జాయిన్​ చేశాము. ఆ తర్వాత జేఎంఐకి పాపను సెలక్ట్​ చేశారు. పాప ఆత్మవిశ్వాసంతో పోటీలో పాల్గొంది. అక్కడ శ్రీనికకు టైటిల్​ విన్నర్​ రావడంతో నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది'' - శిరీష, శ్రీనిక తల్లి

మోడలింగ్​లో రాణిస్తున్న సైన్స్​ టీచర్​ - 29 ఏళ్లకే మిసెస్​ ఇండియా టైటిల్​

మోడలింగ్​కు పెరుగుతున్న ఆదరణ - అందాల కిరీటం వెనుక ఎంతో శ్రమ

TAGGED:

JUNIOR MODEL COMPETITION SRINIKA
JMI SEASON 10 TITLE WINNER
SRINIKA WINS IN JMI COMPETITIONS
SRINIKA VATPALLY WON JMI
SRINIKA JMI COMPETITION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.