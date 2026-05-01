YUVA : పగలు చదువు - రాత్రిళ్లు పార్కింగ్ బాయ్ : జేఎల్గా స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకు సాధించిన యువకుడు
పార్కింగ్ బాయ్గా పని చేస్తూనే పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం - కానిస్టేబుల్ కొలువు చేజారినా వీడని పట్టుదల - అద్దె గదుల్లో ఉంటూ పరీక్షలకు సన్నద్ధం - జూనియర్ లెక్చరర్ పోస్టు సాధించిన మేఘరాజ్
Published : May 1, 2026 at 3:51 PM IST
Junior Lecturer Exam State Topper Megharaj : ఆ యువకుడిది మారుమూల ప్రాంతం. పూరి గుడిసెలో జీవనం. నిరుపేద రైతు కుటుంబం. తల్లిదండ్రులు పని చేస్తే కానీ పూటగడవని పరిస్థితి. చదువే తలరాతను మారుస్తుందని బలంగా నమ్మాడు. ఆర్థిక పరిస్థితులు సహకరించకపోయినా కష్టపడి చదివాడు. ఫంక్షన్ హాల్లో పార్కింగ్ బాయ్గా పని చేస్తూ పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యాడు. అపజయాలు ఎదురైనా పట్టుదలగా చదివి, జేఎల్ పరీక్షలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే మొదటి ర్యాంకు సాధించాడు. ప్రభుత్వ కొలువే లక్ష్యంగా అహర్నిశలు శ్రమించి విజయం సాధించిన కామారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన మేఘరాజ్పై కథనం.
సౌకర్యాలు ఉంటేనే సాధించగలం. వనరులు ఉంటేనే గెలవగలం. ఇవి ఓడిపోయేవాడు వెతుక్కునే సాకులు మాత్రమే. గెలవాలన్న సంకల్పం ఉంటే పేదరికం సంకెళ్లు తెంచుకోవచ్చని నిరూపించాడు ఈ యువకుడు. నిన్నటి వరకు ఫంక్షన్ హాల్లో పార్కింగ్ బాయ్గా పని చేసిన అతడు, నేడు స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకుతో ప్రభుత్వ జూనియర్ లెక్చరర్గా ఎంపికయ్యాడు.
ఓయూలో ఎంపీ హిస్టరీ : మేఘరాజ్ది కామారెడ్డి జిల్లా నేరల్ తండా స్వస్థలం. స్థానిక పాఠశాలలో ఏడో తరగతి వరకు చదివాడు. అనంతరం గాంధారిలో పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశాడు. నిజమాబాద్లోని గిరిరాజ్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో డిగ్రీ చదివాడు. ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయంలో ఎంఏ హిస్టరీ పూర్తి చేశాడు. ఒకవైపు చదువుతూనే మరోవైపు పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యాడు.
తల్లిదండ్రుల కష్టం చూస్తూ పెరిగిన మేఘరాజ్ : చిన్న పూరి గుడిసెలో నివసిస్తున్న అతడి కుటుంబానికి పూట గడవడమే గగనమయ్యే పరిస్థితి. అలా తల్లిదండ్రుల కష్టం చూస్తూ పెరిగిన అతడు చదువొక్కటే జీవితాలను మారుస్తుందని నమ్మాడు. ప్రభుత్వ కొలువు సాధించాలని సంకల్పించుకున్నాడు. ఆ దిశగా అడుగులు వేశాడు. 2018లో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడంతో పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యాడు. ప్రిలిమ్స్లో రాణించినా ఈవెంట్స్లో రాణించలేకపోయాడు.
"ఇటీవల వచ్చిన 2025 జేఎల్ ఫలితాల్లో నాకు హిస్టరీ సబ్జెక్టుకు గానూ జూనియర్ లెక్చరర్లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. డిగ్రీ చదువుతున్న సమయంలో కానిస్టేబుల్కు ప్రిపేర్ అయ్యాను. కానీ అందులో ఉద్యోగం సాధించలేకపోయాను. ఎంఏ చదవడానికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చేరాను. అక్కడ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం లభించింది. ఆ సమయంలో మరోసారి కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం సాధించలేకపోయాను. దీంతో కొన్నిరోజులు బాధ పడ్డాను. వెంటనే నా ప్రిపరేషన్ను ప్రారంభించాను. కొన్ని కష్టాలు ఎదురయ్యాయి. తరువాత జేఎల్ పరీక్షలో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించాను" - మేఘరాజ్, జూనియర్ లెక్చరర్గా ఎంపికైన యువకుడు
ఆన్లైన్ కోచింగ్ : ఉస్మానియా వర్సిటీలో చదువుతూనే మళ్లీ ప్రిపరేషన్ కొనసాగించాడు. కరోనా వల్ల హాస్టల్ వీడాల్సి వచ్చింది. దీంతో కొన్ని నెలలు ఇంటి వద్దే ఉంటూ సన్నద్ధమైన మేఘరాజ్కు వ్యవసాయ పనుల వల్ల సమయం సరిపోక అద్దె గదికి మారాడు. రెంట్కు డబ్బులు చెల్లించలేకపోవడంతో రూం ఖాళీ చేయాల్సి వచ్చింది. అయినా సంకల్పం వదల్లేదు. రాత్రి పూట ఫంక్షన్ హాల్ల్లో పార్కింగ్ బాయ్గా పని చేసి, ఆన్లైన్ కోచింగ్ తీసుకున్నాడు.
స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ : 2022లో మరోసారి కానిస్టేబుల్ పరీక్ష రాసినా అడుగు దూరంలో దాన్ని కోల్పోయాడు. ఓటమిని చూసి భయపడలేదు సరికదా, లక్ష్యాన్ని మరింత ఎత్తుకు పెంచాడు. కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం చేజారితే ఏమైంది? జూనియర్ లెక్చరర్ కొలువునే కొట్టాలని సంకల్పించాడు. కోచింగ్ సెంటర్ల ఫీజులు చెల్లించే స్థోమత లేకపోయినా ఆన్లైన్ క్లాసులే ఆయుధంగా, సొంత నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని అహర్నిశలు శ్రమించాడు. ఫలితంగా హిస్టరీ విభాగంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయిలోనే 'స్టేట్ ఫస్ట్' ర్యాంక్ సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. కుటుంబాన్ని ఆర్థిక కష్టాలు వెంటాడుతున్నా, కుమారుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడం ఆనందంగా ఉందంటున్నారు మేఘరాజ్ తల్లిదండ్రులు.
నేటి యువతకు మేఘరాజ్ ఆదర్శం : ఇప్పటికే దోమకొండ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో లెక్చరర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన మేఘరాజ్ ప్రొఫెసర్ కొలువు ద్వారా నిరుపేద విద్యార్థులకు ఉన్నత చదువులు చేరువయ్యేందుకు కృషి చేస్తానని అంటున్నాడు. అడ్డంకులు ఎదురైనప్పుడు ఆగిపోవడం కాదని, లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుని పోరాడితే విజయం మన సొంతమవుతుందని చాటిచెప్పిన మేఘరాజ్ నేటి యువతకు నిజమైన మోడల్ అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు.
YUVA : కొర్రలపై పరిశోధన చేసినందుకు అమెరికా ఫెలోషిఫ్