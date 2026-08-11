రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జూనియర్ వైద్యుల సమ్మె - స్టైఫండ్ సహా పలు డిమాండ్లపై ఆందోళన
ఏపీలో జూనియర్ వైద్యుల సమ్మె - అత్యవసర వైద్య సేవలు మినహా అన్ని సేవలు నిలిపివేత - జూనియర్ వైద్యుల సమ్మె వల్ల వైద్యసేవలకు అంతరాయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 6:59 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 8:12 PM IST
AP Junior Doctors Strike : తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఇవాళ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జూనియర్ డాక్టర్లు ఆందోళన చేపట్టారు. ప్రధానంగా 15 శాతం స్టైఫండ్ పెంపును డిమాండ్ చేస్తూ విధులు బహిష్కరించారు. ఫలితంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, బోధనాస్పత్రుల్లో ఓపీతోపాటు సాధారణ సేవలు నిలిచిపోయాయి. అత్యవసర సేవలు మాత్రం కొనసాగాయి. నిరసనలో భాగంగా జూడాలు విజయవాడ జీజీహెచ్ సూపర్ స్పెషాల్టీ బ్లాక్ ఎదుట నిరసన వ్యక్తం చేశారు.
వైద్యుల ఉద్యోగ విరమణ వయసును 65 ఏళ్లకు పెంచాలన్న నిర్ణయాన్ని వారు వ్యతిరేకించారు. ఇలా చేయడం వల్ల యువతకు అవకాశాలు ఉండవన్నారు. అదేవిధంగా జూనియర్ డాక్టర్లపై పని ఒత్తిడి పెరిగిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ సమస్యలపై ప్రభుత్వం స్పందించేదాకా తమ ఆందోళన కొనసాగుతుందని జూనియర్ డాక్టర్లు స్పష్టం చేశారు.
మా డిమాండ్లు ఏంటటే జీఓ ప్రకారం 15 శాతం స్టెఫండ్ పెంచాలని అడుగుతున్నాం. హెల్త్ సెక్రటరీతో మాట్లాడాం. ఇవాళ తొమ్మిది నుంచి ఒంటి గంట వరకు స్ట్రైక్ చేశాం. దీంతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, బోధనాస్పత్రుల్లో ఓపీతోపాటు సాధారణ సేవలు నిలిపి వేయడం జరిగింది. అత్యవసర సేవలు మాత్రం నిలిపివేయలేదు. - లుక్మల్ అలీ, ప్రధాన కార్యదర్శి, ఏపీ జూడా అసోసియేషన్
Junior Doctors Protest in AP : కడప రిమ్స్లో జూనియర్ వైద్యులు సమ్మె బాట పట్టారు. అత్యవసర వైద్య సేవలు మినహా విధులు బహిష్కరించి ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు. దీంతో సాధారణ వైద్య సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రభుత్వం ఏటా స్టైఫండ్ను 15 శాతం పెంచాలన్నారు. గతంలో చివరిసారిగా 2024లో పెంచారని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణ జూనియర్ వైద్యులకు మెరుగైన స్టైఫండ్ ఇస్తున్నారని చెప్పారు. వైద్యుల పదవీ విరమణ వయసును 65 సంవత్సరాలకు పెంచాలన్న నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని కోరారు. అదేవిధంగా రీసెర్చ్ డాక్టర్లను మెడికల్ వైద్యులుగా తీసుకోరాదని చెప్పారు.
విశాఖ కింగ్ జార్జ్ ఆసుపత్రిలో జూనియర్ వైద్యులు విధులు బహిష్కరించారు. తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను నెరవేర్చాలంటూ సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేపట్టారు. అనంతరం ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ వరకు ర్యాలీ చేసిన జూడాలు ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరారు. పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా స్టైఫండ్ చెల్లించాలని, వైద్యుల ఉద్యోగ విరమణ వయసును 65 ఏళ్లకు పెంచాలన్న నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.
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