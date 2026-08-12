జూనియర్ డాక్టర్ల ఆందోళన - తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్
తిరుపతి రుయా ఆస్పత్రి నుంచి వైద్య విద్యార్థుల ర్యాలీ - కర్నూలులో రెండో రోజు విధులు బహిష్కరించిన జూడాలు - అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి వద్ద జూడాల బైఠాయింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 5:01 PM IST
AP Junior Doctors Strike Second Day : ఎన్నికల హామీ మేరకు స్టైఫండ్ పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో జూనియర్ వైద్యులు ఆందోళన బాట పట్టారు. తిరుపతిలో విద్యార్థులు రుయా ఆస్పత్రి నుంచి ఎస్వీ మెడికల్ కళాశాల వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఓపీడీ, వార్డు డ్యూటీలను బహిష్కరించినట్లు జూనియర్ వైద్యులు తెలిపారు.
రెండో రోజుకు చేరిన జూనియర్ డాక్టర్ల సమ్మె: కర్నూలు ప్రభుత్వ సర్వజన వైద్యశాల (జీజీహెచ్)లో జూనియర్ డాక్టర్ల (జూడాలు) సమ్మె రెండో రోజుకు చేరింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ జూనియర్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ (జూడా) పిలుపు మేరకు బుధవారం సైతం వైద్యులు విధులను బహిష్కరించి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపట్టారు. తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలంటూ ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో నినాదాలు చేశారు.
అత్యవసర చికిత్స విధులు నిర్వహిస్తూనే ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామని జూనియర్ వైద్యులు తెలిపారు. తమకు ఇస్తామన్న స్టైఫండ్ పెంచాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. జూడాలకు మెరుగైన వసతులు, కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలని అన్నారు. మితిమీరిన పనిభారాన్ని తగ్గించి, పనిగంటలు తగ్గించాలన్నారు. రిటైర్మెంట్ వయస్సు 65 సంవత్సరాలకు పెంచడం వల్ల కొత్తగా వచ్చే డాక్టర్లకు అవకాశాలు పూర్తిగా తగ్గుతాయన్నారు. ఈ సమ్మెకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ కూడా సంఘీభావాన్ని ప్రకటించింది.
"మా సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహిస్తోంది. మాకు రావాల్సిన స్టైఫండ్ను అమలు చేస్తామని స్పష్టమైన జీవో ఇచ్చినప్పటికీ, దానిని క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేయకుండా కాలయాపన చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం చర్చల పేరుతో కేవలం సంప్రదింపులు జరుపుతుందే తప్ప, మా న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించడానికి ఎలాంటి ముందడుగు వేయడం లేదు. ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం జీవోను తక్షణమే అమలు చేయాలి." – జూనియర్ డాక్టర్లు
తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఆందోళన: జూనియర్ డాక్టర్ల సమస్యలు పరిష్కరించాలని అనంతపురంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఆవరణలో జూనియర్ డాక్టర్లు నిరసన చేపట్టారు. బైఠాయించి ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని నినాదాలు చేశారు. 15 శాతం స్టైఫండ్ అమలు చేస్తామని జీవో ఇచ్చినప్పటికీ, అమలులో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహిస్తుందని అన్నారు. పనులు చేస్తున్న తమకు ప్రతిఫలం లేకుండా పోయిందని డాక్టర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నా తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించడం లేదన్నారు. డిమాండ్లు పరిష్కరించే వరకు ఆందోళనలు కొనసాగిస్తామని హెచ్చరించారు.
పెరుగుతున్న మద్దతు: జూనియర్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ చేస్తున్న ఈ న్యాయపోరాటానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ (APGDA) పూర్తి సంఘీభావాన్ని ప్రకటించింది. ప్రభుత్వం స్పందించి తక్షణమే చర్చలు జరపాలని, లేనిపక్షంలో ఆందోళనలు మరింత ఉద్ధృతం అవుతాయని జూనియర్ వైద్యుల సంఘం ప్రతినిధులు హెచ్చరించారు.
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