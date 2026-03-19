ఇంటర్మీడియట్​ అకడమిక్‌ క్యాలెండర్‌ విడుదల - ఏప్రిల్‌ ఒకటో తేదీన తరగతులు పునః ప్రారంభం

రాష్ట్రంలో ఏప్రిల్‌ ఒకటో తేదీన పునః ప్రారంభం కానున్న జూనియర్‌ కళాశాలలు - ఇంటర్​ ప్రథమ సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులకు తరగతులు - 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి అకడమిక్‌ క్యాలెండర్‌ విడుదల

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 10:39 AM IST

Ap Intermediate Schedule 2026-27 : పరీక్షలు ముగిశాయి అంటే చాలు విద్యార్థుల ఆనందానికి హద్దులు ఉండవు. వేసవి సెలవులు అనే ఆనందంలో హాలిడేస్​లో ఎలా గడపాలి అని కలలు కంటారు. అయితే ఆ పరిస్థితులు ఇప్పటినుంచి మారుతున్నాయి. ఇంటర్​ ప్రథమ సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులకు ఏప్రిల్​ ఒకటో తేదీ నుంచి 23 వరకు తరగతులు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఆపై వేసవి సెలవులు ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. వివరాల్లోకి వెళితే,

తరగతులు పునః ప్రారంభం : రాష్ట్రంలో జూనియర్‌ కళాశాలలు ఏప్రిల్‌ ఒకటో తేదీన పునః ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇంటర్మీడియట్‌ మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలు రాసి రెండో ఏడాదిలోకి వచ్చిన విద్యార్థులకు ఏప్రిల్‌ ఒకటి నుంచి 23 వరకు తరగతులు నిర్వహిస్తారు. ఏప్రిల్‌ 24 నుంచి మే 31 వరకు వేసవి సెలవులు ఇస్తారు.

సీబీఎస్‌ఈ విధానాన్ని అవలంభిస్తూ : 2025-26 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఇంటర్మీడియట్‌లో ఎన్‌సీఈఆర్టీ సిలబస్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో సెలవుల విషయంలోనూ సీబీఎస్‌ఈ విధానాన్ని పాటిస్తున్నారు. దీంతో పబ్లిక్‌ పరీక్షల తర్వాత ఏప్రిల్‌లో తరగతులు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత వేసవి సెలవులు ఇచ్చేలా అకడమిక్‌ ప్రణాళిక రూపొందించారు. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి అకడమిక్‌ క్యాలెండర్‌ను ఇంటర్మీడియట్‌ విద్యా మండలి కార్యదర్శి రంజిత్‌ బాషా విడుదల చేశారు.

ప్రచారం చేయడం చట్ట విరుద్ధం : అకడమిక్‌ సంవత్సరంలో మొత్తం 232 రోజులు కళాశాలలు పని చేయనున్నాయి. విద్యార్థుల ప్రవేశాల కోసం పబ్లిక్‌ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత, ర్యాంకుల గ్యారెంటీపై ప్రైవేటు జూనియర్‌ కళాశాలలు ప్రచారం చేయడం వంటివి పూర్తిగా చట్ట విరుద్ధమని రంజిత్‌ బాషా పేర్కొన్నారు. వీటి కారణంగా కళాశాలల మధ్య అనారోగ్యకరమైన పోటీని ఏర్పడుతుందని తెలిపారు. దీనికోసం పోటాపోటీగా హోర్డింగ్‌లు, కరపత్రాల పంపిణీ, గోడలపై రాతలు, ఎలక్ట్రానిక్, ప్రింట్‌ మీడియాలో ప్రకటనలు వంటిని ఇస్తారని అన్నారు. ఇలా ఇవ్వరాదని కార్యదర్శి రంజిత్‌ బాషా ఆదేశించారు.

2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి అకడమిక్‌ కేలండర్‌ : వేసవి సెలవుల అనంతరం జూన్‌ 1న జూనియర్‌ కళాశాలలు పునఃప్రారంభమవుతాయని ఇంటర్మీడియట్‌ విద్యా మండలి కార్యదర్శి రంజిత్‌ బాషా వెల్లడించారు. అక్టోబరు 5 నుంచి 9 వరకు త్రైమాసిక పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నారు. అక్టోబరు 10-20 వరకు దసరా సెలవులు ఇస్తారని తెలిపారు. నవంబరు 25 నుంచి 30 వరకు అర్ధ సంవత్సరం పరీక్షలు నిర్వహిస్తారని చెప్పుకొచ్చారు. జనవరి 9 నుంచి 17 సంక్రాంతి సెలవులు ఉంటాయని వెల్లడించారు. జనవరి 19 నుంచి 23 ప్రీఫైనల్‌ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారని తెలిపారు. ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్‌ పరీక్షలు ఫిబ్రవరిలో నిర్వహిస్తామన్నారు. ఫిబ్రవరి/మార్చిలో థియరీ పబ్లిక్‌ పరీక్షలు ఉంటాయని వెల్లడించారు. 2026-27 చివరి వర్కింగ్‌ డే మార్చి 18గా నిర్ణయించారు.

"అకడమిక్‌ సంవత్సరంలో మొత్తం 232 రోజులు కళాశాలలు పని చేయనున్నాయి. విద్యార్థుల ప్రవేశాల కోసం పబ్లిక్‌ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత, ర్యాంకుల గ్యారెంటీపై ప్రైవేటు జూనియర్‌ కళాశాలలు ప్రచారం చేయడం వంటివి పూర్తిగా చట్ట విరుద్ధం. వీటి కారణంగా కళాశాలల మధ్య అనారోగ్యకరమైన పోటీని ఏర్పడుతుంది. దీనికోసం పోటాపోటీగా సృష్టించే హోర్డింగ్‌లు, కరపత్రాల పంపిణీ, గోడలపై రాతలు, ఎలక్ట్రానిక్, ప్రింట్‌ మీడియాలో ప్రకటనలు వంటిని ఇస్తారు. ఇలా ఇవ్వరాదు." - రంజిత్‌ బాషా, ఇంటర్మీడియట్‌ విద్యా మండలి కార్యదర్శి

ఇటీవల ఇంటర్ పరీక్షలు పూర్తవడంతో విద్యార్థులంతా సెలవులను గడిపేందుకు ప్లాన్లు వేసుకున్నాయి. అయినా ఇప్పుడు ఆ ఆశలన్నీ నీరుగారిపోయాయి. వేసవి సెలవులు కుదించడంతో ప్రథమ ఇంటర్ పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులు తరగతులకు హాజరయ్యేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

ఓ వైపు తండ్రి మరణం - మరోవైపు పరీక్ష - పుట్టెడు దుఃఖంలోనే హాజరైన విద్యార్థి

