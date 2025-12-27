ETV Bharat / state

'కళాశాలలు మూసేద్దాం - ఇంటర్నేషనల్​ స్కూళ్లు పెట్దేద్దాం'

జూనియర్, ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీల యాజమాన్యాల యోచన - విద్యార్థులు ఒక్కసారి చేరితే 10 ఏళ్లు ఉంటారన్న భావన - హైదరాబాద్​ శివారులో భారీగా పెరుగుతున్న పాఠశాలలు

Colleges Owners Eye on International Schools Setup : హైదరాబాద్‌లో ఇప్పటివరకు జూనియర్, ఇంజినీరింగ్, ఇతర కాలేజీలను నడుపుతున్న యాజమాన్యాలు ఇంటర్నేషనల్‌ స్కూళ్ల ఏర్పాటుపై దృష్టిపెట్టాయి. కొన్ని కళాశాలల మేనేజ్​మెంట్లు ఇప్పటికే నడుపుతున్న వాటిని కొనసాగిస్తూ పాఠశాలలను ఏర్పాటుచేయాలని భావిస్తుండగా మరికొన్ని వాటిని మూసివేసి సీబీఎస్‌ఈ లాంటి బోర్డులకు అనుబంధ పాఠశాలలను నెలకొల్పేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నాయి. మంచి భవనాలు, విశాలమైన క్రీడా మైదానం, చూడగానే ఆకట్టుకునే రీతిలో పాఠశాలను ఏర్పాటు చేసినట్లయితే తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల్ని చేర్పించేందుకు ఆసక్తి చూపుతారని భావిస్తున్నాయి. వచ్చే అకాడమిక్ ఇయర్​(2026-27) నుంచి కొన్ని ఇంటర్​ కాలేజీల యాజమాన్యాలు నగరంలో స్కూళ్లను ప్రారంభించేందుకు రంగం సిద్ధం చేశాయి.

ఒక్కసారి చేరితే పదేళ్లు ఉంటారనే భావన : జూనియర్, ఇంజినీరింగ్, ఇతర వృత్తి విద్యా కళాశాలలకు ఏటా వివిధ బోర్డులు, ఏఐసీటీఈ(ఆల్​ ఇండియా కౌన్సిల్​ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్) ఇతర నియంత్రణ సంస్థల నుంచి అనుమతులు పొందాల్సి ఉంటుంది. వృత్తి విద్యా కళాశాలలు ఆయా యూనివర్సిటీల నుంచి అనుబంధ గుర్తింపు(అఫిలియేషన్‌) కూడా తీసుకోవాలి. ఆయ బ్రాంచ్​లలో సీట్లు పెంచుకోవాలన్నా, కొత్త కోర్సులను తెచ్చుకోవాలన్నా విద్యాశాఖ ఆమోదమూ తప్పనిసరిగా పొందాలి.

అదే పాఠశాలలైతే ఒకసారి అనుమతి తీసుకున్నట్లయితే 10 ఏళ్లపాటు ఏ సమస్యలూ ఉండవు. దానికితోడు ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌తో ఎలాంటి సంబంధమూ లేదు. పెద్ద పెద్ద ల్యాబ్‌లూ, వాటి ఆధునికీకరణ లాంటివీ ఉండవు. అంతేకాదు ఏటా ఫీజు పెంచుకోవచ్చు. విద్యార్థులు నర్సరీ లేదా ఒకటో తరగతిలో చేరితే 10 ఏళ్లపాటు ఆ పాఠశాలలోనే ఉంటారు. అందుకే ఇప్పుడు జూనియర్, ఇంజినీరింగ్‌ విద్యాసంస్థలను నడుపుతున్న మేనేజ్​మెంట్​లు ఇంటర్నేషనల్, వరల్డ్‌ తదితర పేర్లతో పాఠశాలలను నెలకొల్పేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి.

"జేఈఈ మెయిన్, అడ్వాన్స్‌డ్, మెడికల్ ఎంట్రన్స్​ టెస్ట్​ లాంటి జాతీయస్థాయి పరీక్షల్లో ఉత్తమ ర్యాంకుల సాధనకు రెండేళ్ల ఇంటర్‌ కోచింగ్ సరిపోవడం లేదు. పాఠశాలలు కూడా ఉంటే ఆరో తరగతి నుంచి జాతీయస్థాయి పరీక్షలకు తర్ఫీదును ఇవ్వొచ్చు. అందుకే పాఠశాలలను వచ్చే ఏడాది నుంచి ప్రారంభించబోతున్నాం"- ఓ జూనియర్‌ కళాశాల డైరెక్టర్‌

జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలో పెద్ద ఎత్తున పాఠశాలలు : ఇంటర్మీడియట్​కు సంబంధించి రాజస్థాన్‌లోని కోటాకు చెందిన ఓ ప్రముఖ బ్రాండ్‌ పేరిట హైదరాబాద్‌ నగరానికి చెందిన వారు ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం వరకు జూనియర్‌ కళాశాలలను నడిపించారు. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి కొత్తగా ఇంటర్నేషనల్‌ స్కూళ్లను జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో పెద్దఎత్తున ప్రారంభిస్తున్నట్లుగా ఇటీవల ప్రకటించారు. ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం వరకు మూడు జూనియర్‌ కళాశాలలను నడిపిన ఓ సంస్థ వచ్చే ఏడాది నుంచి హైదరాబాద్, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో రెండు సీబీఎస్‌ఈ, మూడు రాష్ట్ర బోర్డు అనుబంధ పాఠశాలలను ప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది.

కళాశాల స్థానంలో ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ : హైదరాబాద్, నగర శివారులో ఓ ప్రముఖ విద్యాసంస్థకు రెండు ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీలున్నాయి. రెండు దశాబ్దాలకు పైగా కళాశాలలను నడుపుతున్న ఆ యాజమాన్యం హైదరాబాద్‌లోని ఓ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలను మూసివేసి దాని స్థానంలో ఇంటర్నేషనల్‌ స్కూల్​ను ప్రారంభించాలని ప్రాథమికంగా నిర్ణయించింది. ఒకప్పుడు ప్రధాన నగరాలకే పరిమితమైన ఇంటర్నేషనల్ పాఠశాలలు క్రమంగా విస్తరిస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రులు కూడా వాటిలో చేర్పించేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. హైదరాబాద్​ లాంటి నగరాల్లో వీటింగ్ చాలా డిమాండ్ ఉంది. ఈ రోజుల్లో పిల్లల చదువుల కోసం ఎంత ఖర్చు చేసేందుకైనా పేరెంట్స్ వెనకాడటం లేదు. పిల్లలను ఐసీఎస్​ఈ, సీబీఎస్​ఈ సిలబస్​లలో చదివించేందుకు తల్లిదండ్రులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అన్ని హంగులతో కూడిన ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆయా కళాశాలల యాజమాన్యాలు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి.

