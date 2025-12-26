ETV Bharat / state

'జూనియర్, ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలు మూసేద్దాం - ఇంటర్నేషనల్​, వరల్డ్ స్కూల్స్​ పెట్టేద్దాం'

హైదరాబాద్​లో ఇంటర్నేషనల్‌ స్కూళ్ల ఏర్పాటుపై దృష్టిపెట్టిన జూనియర్, ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల యాజమాన్యాలు - వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభించేందుకు ప్రణాళికలు - నగర శివారులో భారీగా పెరుగుతున్న పాఠశాలలు

New International Schools In Hyderabad
New International Schools In Hyderabad (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 26, 2025 at 9:29 AM IST

New International Schools in Hyderabad : హైదరాబాద్‌ నగరంలో ఇప్పటి వరకు జూనియర్, ఇంజినీరింగ్, ఇతర కళాశాలలను నడుపుతున్న యాజమాన్యాలు, ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్‌ స్కూళ్ల ఏర్పాటుపై దృష్టిపెట్టాయి. కొన్ని యాజమాన్యాలు ఇప్పటికే నడుపుతున్న కళాశాలలను కొనసాగిస్తూ పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తుండగా, మరికొన్ని వాటిని మూసివేసి సీబీఎస్‌ఈ లాంటి బోర్డులకు అనుబంధ పాఠశాలలను నెలకొల్పేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నాయి. మంచి భవనాలు, క్రీడా మైదానం, చూడగానే ఆకట్టుకునే రీతిలో స్కూల్‌ను ఏర్పాటు చేస్తే, తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల్ని చేర్పించేందుకు ఆసక్తి చూపుతారని వారు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నగర శివార్లలో పాఠశాలలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. జూనియర్‌ కళాశాలల యాజమాన్యాలు కొందరు ఈ స్కూళ్లను వచ్చే విద్యా సంవత్సరం (2026-27) నుంచి ప్రారంభించేందుకు రంగం సిద్ధం చేశారు. ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్ల ఏర్పాటుకు వారి ముందు ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి.

ఒకసారి అనుమతి తీసుకుంటే - 10 సంవత్సరాల పాటు సమస్య లేదు : జూనియర్, ఇంజినీరింగ్, ఇతర వృత్తి విద్యా కళాశాలలకు ఏటా వివిధ బోర్డులు, ఏఐసీటీఈ, ఇతర నియంత్రణ సంస్థల నుంచి అనుమతులు పొందాల్సి ఉంటుంది. వృత్తి విద్యా కళాశాలలు ఆయా విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి అనుబంధ గుర్తింపు (అఫిలియేషన్‌) కూడా తీసుకోవాలి. సీట్లు పెంచుకోవాలన్నా, కొత్త కోర్సులు తెచ్చుకోవాలన్నా విద్యాశాఖ ఆమోద ముద్రా తప్పనిసరి. అదే పాఠశాలలైతే ఒకసారి అనుమతి తీసుకుంటే 10 సంవత్సరాల పాటు ఏ సమస్యలూ ఉండవు. దానికితోడు ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌తో సంబంధమూ లేదు. పెద్ద పెద్ద ల్యాబ్‌లూ, వాటి ఆధునికీకరణ లాంటివీ ఉండవు. అంతేకాదు ఏటా ఫీజు పెంచుకోవచ్చు. విద్యార్థులు నర్సరీ లేదా ఒకటో తరగతిలో చేరితే 10 ఏళ్ల పాటు ఉంటారు.

అందుకే ఇప్పుడు జూనియర్, ఇంజినీరింగ్‌ విద్యాసంస్థలను నడుపుతున్న యాజమాన్యాలు ఇంటర్నేషనల్, వరల్డ్‌ తదితర పేర్లతో పాఠశాలలను నెలకొల్పేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఏటా సీబీఎస్‌ఈ పాఠశాలలు 40 వరకు కొత్తవి వస్తుండగా, ఆ సంఖ్య సమీప భవిష్యత్తులో మరింత పెరుగుతుందని యాజమాన్యాల అంచనా.

"జేఈఈ మెయిన్, అడ్వాన్స్‌డ్, నీట్‌ లాంటి జాతీయస్థాయి పరీక్షల్లో టాప్‌ ర్యాంకులు సాధించాలంటే రెండేళ్ల ఇంటర్‌ శిక్షణ సరిపోవడం లేదు. పాఠశాలలు కూడా ఉంటే ఆరో తరగతి నుంచి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలకు తర్ఫీదు ఇవ్వొచ్చు. అందుకే పాఠశాలలను వచ్చే ఏడాది నుంచి ప్రారంభించబోతున్నాం" - ఓ జూనియర్‌ కళాశాల డైరెక్టర్‌

కొన్ని యాజమాన్యాల ప్రణాళికలివి :

  • ఇంటర్మీడియట్‌కు సంబంధించి రాజస్థాన్‌లోని కోటాకు చెందిన ఓ ప్రముఖ బ్రాండ్‌ పేరిట హైదరాబాద్‌కు చెందిన వారు ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం వరకు జూనియర్‌ కళాశాలలు నడిపించారు. కొత్త ఇంటర్నేషనల్‌ స్కూళ్లను వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో పెద్ద ఎత్తున ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఇటీవల ప్రకటించారు.
  • ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం వరకు మూడు జూనియర్‌ కళాశాలలను నడిపిన ఓ సంస్థ, వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి హైదరాబాద్, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో రెండు సీబీఎస్‌ఈ, మూడు రాష్ట్ర బోర్డు అనుబంధ పాఠశాలలను ప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది.
  • హైదరాబాద్, నగర శివారులో ఓ ప్రముఖ విద్యాసంస్థకు రెండు ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలున్నాయి. రెండు దశాబ్దాలకు పైగా కళాశాలలను నడుపుతున్న ఆ యాజమాన్యం, హైదరాబాద్‌లోని ఓ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలను మూసివేసి, దాని స్థానంలో ఇంటర్నేషనల్‌ స్కూల్‌ ప్రారంభించాలని ప్రాథమికంగా నిర్ణయించింది.

