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'జూన్' మాసం - వెరీ కాస్ట్​లీ మంత్​!

ఖరీఫ్‌ సాగుకు పెట్టుబడి ఖర్చులతో సతమతమవుతున్న రైతన్నలు - పిల్లల పాఠశాలల ఖర్చులతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న తల్లిదండ్రులు - జూన్​ నెలలోని ఖర్చుల సమస్యలను అధిగమించేందుకు నిపుణులు ఇచ్చే సలహాలివే

Parents Struggle On School Expenses In June
Parents Struggle On School Expenses In June (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 8, 2026 at 1:00 PM IST

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Parents Struggle On School Expenses In June : ప్రతి ఏటా జూన్‌ నెల వచ్చిదంటే చాలు పిల్లల చదువుల ఖర్చులతో తల్లిదండ్రులు, బదిలీల ఖర్చులతో ఉద్యోగులు పడే బాధలు, ఖరీఫ్‌ సాగుకు పెట్టుబడి ఖర్చులతో రైతులు పడే అవస్థలు మాటల్లో చెప్పలేము. దీనిని ఉద్దేశించి అనేక మంది ముందు నుంచే ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఇలా చేసే వారికి ఇబ్బందులు తక్కువగానే ఉంటాయి. అయితే ప్రణాళిక లేనివారు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నవారు మాత్రం 'అమ్మో జూన్‌' అనే పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. వేసవి ఎండల నుంచి ఉపశమనం లభించింది అనుకునేలోపు అనేక రకాల ఖర్చుల భారంతో నెల మొత్తం ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతుంటారు. సరైన ప్రణాళికతో అడుగులు వేస్తే ఈ కష్టాలను సులువుగా అధిగమించొచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. మరి ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

విద్యాలయాల ఎంపిక కీలకం : ప్రైవేటు ఉద్యోగుల వేతనాలు, ఉపాధి శ్రామికులు, రోజువారీ కూలీల వేతనాలు ప్రతి సంవత్సరం పెరిగే పరిస్థితి ఉండదు. అయితే పిల్లల చదువులకు వచ్చేసరికి ప్రతి ఏటా స్కూల్​ ఫీజులకు, పుస్తకాలకు వెచ్చించే సొమ్ము పెరుగుతుంది. కేవలం నర్సరీ చదువుకు పాఠశాల పరిస్థితిని అనుసరించి రూ.15 వేల నుంచి రూ.20 వేల వరకు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. అంటే మన చదువులు ఎంత ఖరీదుగా ఉన్నాయనే విషయం ఇట్టే అర్థం చేసుకోవచ్చు. కేవలం పుస్తకాలు కొనుగోలు చేసేందుకే రూ.3 నుంచి రూ.8 వేల వరకు పాఠశాల యాజమాన్యాలు వసూలు చేస్తున్నాయి.

(ఈ ఖర్చుల నుంచి బయటపడాలంటే పుస్తకాలు, విద్యా సామగ్రి, యూనిఫాం, రుచికరమైన మధ్యాహ్న భోజనం, ఉపకార వేతనాలు అందించే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే పిల్లల్ని చేర్పించడం శ్రేయస్కరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.)

పెరిగిన సాగు ఖర్చులు: ఒక సంవత్సరం అతివృష్టి, మరో ఏట అనావృష్టి పరిస్థితులతో పంట నష్టాలు జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు పంటలు పండించేందుకు రైతలకు ఏటా పెట్టుబడుల భారం పెరుగుతోంది. దీనిలో భాగంగా ఒకటికి రెండుసార్లు పంటల సాగుకు తోడు రసాయన ఎరువుల వినియోగంతో పంట పండించేందుకు ఖర్చులు తడిసి మోపెడవుతున్నాయి. మరోవైపు చీడపీడలు, రకరకాల పురుగుల బెడద నుంచి పంటలను కాపాడుకునేందుకు మందులకు అదనపు ఖర్చులు చేయాల్సి వస్తోంది.

ఈ విధానాలను అమలు చేస్తే ఖర్చులు ఆదా : బ్యాంకుల నుంచి పంటకు అవసరమయ్యే పూర్తి పెట్టుబడి అందక అన్నదాతలు అవస్థలు పడుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం బంగారంపై తనఖా రుణాలను రూ. 2.50 లక్షలకే పరిమితం చేయడం కూడా రైతులను మరింత కష్టాల్లోకి నెట్టేలా ఉంది. రాష్ట్రంలో లక్షల మంది రైతులపై ఏటా పెట్టుబడుల భారం పెరుగుతోంది. అన్నదాతలు ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని పంట మార్పిడి విధానంపై శ్రద్ధ చూపాలి. తక్కువ ఖర్చులు ఉన్న పంటల వైపు మొగ్గుచూపడమే ఉత్తమమని నిపుణులు అంటున్నారు.

ఉద్యోగులకూ తప్పని తిప్పలు : ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు ఏటా జూన్‌లో బదిలీలు ఉంటాయి. ఎప్పటిలాగానే ఈ ఏడాది కూడా వివిధ శాఖల్లో పదోన్నతులు, బదిలీలు చేశారు. మరికొందరికి సాధారణ బదిలీలున్నాయి. రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న అనేక మంది వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. దీంతో ఇంట్లో సామగ్రి తరలింపునకు ప్యాకింగ్, రవాణా, ఇతర ఖర్చులు తడిసి మోపెడవుతున్నాయి. ఇలా బదిలీపై వెళ్లేవారు కొత్త చోటుకు ముందుగానే వెళ్లి అక్కడి ప్రదేశాన్ని సందర్శించాలి. మనకు అనువైన బడ్జెట్‌లో మంచి సదుపాయాలతో ఉన్న ఇళ్లను చూసుకోవడం ఉత్తమం. ఇద్దరు, ముగ్గురు ఉద్యోగులు కలిసి సామగ్రి రవాణా చేసుకుంటే ఖర్చులు తగ్గుతాయి.

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"అమ్మో జూన్​" అనే భయం వద్దు - ఖర్చులను తగ్గించండిలా!

TAGGED:

FARMER STRUGGLE IN JUNE
WORRIED ABOUT SCHOOL EXPENSES
PARENTS STRUGGLE ON SCHOOL EXPENSES
జూన్‌లో కష్టాలు
HARDSHIPS IN JUNE

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