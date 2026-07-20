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నెలలు గడుస్తున్నా వాన జాడ లేదు - 78 మండలాల్లో చుక్క వర్షం పడలేదు

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 462 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం -78 మండలాల్లో కానరాని చినుకు - గద్వాల జిల్లాలో వర్షం కురిసింది 8 రోజులే - ప్రవాహం లేక ఎడారిని తలపిస్తున్న ప్రధాన నదులు

వర్షాలు లేక పగుళ్లు బారుతున్న పంట పొలాలు
Crop field affected by rains or cracks (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 11:11 AM IST

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Low Raifall in Telangana : రాష్ట్రంలో వర్షాలు లేక పంట పొలాలు బీడు వారి నెర్రెలు బారుతున్నాయి. చెరువులు పూర్తిగా ఎండిపోయి ఎడారిని తలపిస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది వర్షాకాలం మొదలై దాదాపు రెండు నెలలు గడుస్తున్నా, ఇంతవరకు వాన జాడే లేదు. సగటున 24 రోజులే రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురిసినట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. పలు జిల్లాల్లో అయితే పది రోజులు కూడా కురవలేదని తెలిపింది. నేలలో తేమ కూడా ఆరిపోవడంతో నాటిన విత్తనాలు మాడిపోతున్నాయి. కొన్ని మొలకెత్తినప్పటికీ వాడిపోయి నేలవాలుతున్నాయి. దీంతో వ్యవసాయంపై రైతుల ఆశలు రోజురోజుకీ సన్నగిల్లుతున్నాయి.

ఒక్క ములుగు జిల్లాలో మాత్రమే : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు 78 మండలాల్లో చుక్క వర్షం పడలేదు. మొత్తంగా 462 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతమే నమోదవుతోంది. సాధారణ స్థాయిలో 133 మండలాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. జూన్​ ఒకటో తేదీ నుంచి జులై 19 దాకా సాధారణంగా 254.3 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కావల్సి ఉంది. కానీ, 170.7 మిల్లీ మీటర్ల మేర వర్షపాతం మాత్రమే కురిసింది. ములుగు జిల్లా మినహా తక్కిన అన్ని జిల్లాల్లోనూ 33 శాతం లోటు వర్షపాతం కురిసింది. ములుగులో 343.2 మిల్లీ మీటర్లు కురవాల్సి ఉండగా, 2 శాతం అధికంగా 350 మిల్లీ మీటర్ల వర్షం పడింది. కిందటి ఏడాది వర్షకాలంలో జులై 19 వరకు 204.3 మిల్లీ మీటర్ల మేర వానలు కురిసి, 13 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది.

53 శాతం లోటు వర్షపాతం : సాధారణంగా జులైలో నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావం వల్ల అత్యధిక వర్షాలు కురుస్తుంటాయి. గరిష్ఠ వర్షపాతం కూడా ఈ నెలలో నమోదు కావాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో సంవత్సరం పొడవునా నమోదయ్యే సాధారణ వర్షపాతం 923.8 మిల్లీ మీటర్లు కాగా, జూన్​ నుంచి సెప్టంబర్​ దాకా 740.6 మిల్లీ మీటర్ల సాధారణ వర్షాలు పడాల్సి ఉంటుంది. జూన్​లో 130.3 మి.మీ సాధారణ వర్షాపాతానికిగానూ ఈ సంవత్సం 115.3 మి.మీ వర్షం కురిసి 12 శాతం లోటు నమోదైంది. జులైలో 227.4 మి.మీ కాగా, ఈసారి జులై 19 వరకు 61.5 మి.మీ వానలతో 53 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. ఇక ఆగస్టులో 215.8, సెప్టెంబరులో 167.1 మి.మీ. వరకు సాధారణ వర్షాలు కురువాల్సి ఉంది.

గద్వాలలో 8 వర్షపు దినాలే నమోదు : జూన్​ మొదలుకొని జులై 19 నాటికి రాష్ట్రంలో కేవలం 24 రోజులే వర్షపు దినాలుగా నమోదయ్యాయి. ఒక వర్షం కురిసి మరో వర్షానికి మధ్య కాలం (డ్రైస్పెల్) ఎక్కువగా నమోదైంది. అత్యంత స్వల్పంగా జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో కేవలం 8 వర్షపు దినాలే ఉన్నాయి. తర్వాత 9 రోజులతో రాజధాని హైదరాబాద్​లో 9 రోజులు నమోదయ్యాయి. ఇక్కడ 209.6 మి.మీ. వరకు వర్షాలు కురవాల్సి ఉండగా, 121.8 మి.మీ మాత్రమే వర్షం కురిసి, 42 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది.

అత్యల్పంగా వర్షపాతం నమోదైన జిల్లాలు
జిల్లా సాధారణ వర్షపాతం కురిసింది లోటు(శాతం) వర్షాలు కురిసిన దినాలు
యాదాద్రి భువనగిరి 188.669.56311
మేడ్చల్173.169609
వనపర్తి 180.876.55810
నిర్మల్355.4136.45824
వరంగల్321.21455516
హనుమకొండ236.6108.85412

నదీ తీర ప్రాంతాల సాగు ప్రశ్నార్థకం : పైన కనిపిస్తున్న ఫొటోలో ఎడారిని తలపిస్తున్న ఈ ప్రాంతం ములుగు జిల్లాలోని ఏటూరునాగారం మండలం ముళ్లకట్ట వంతెన సమీపాన ఉంది. ఈపాటికి ఉరకలు వేయాల్సిన గోదావరమ్మ ఇలా వెలవెలబోతూ కనిపిస్తోంది. ఎల్​నినో ప్రభావంతో ఏర్పడుతున్న కరవు పరిస్థితుల వల్ల నదీ తీర ప్రాంతంలో దాదాపు 2 వేల ఎకరాల సాగు ప్రశ్నార్థకమవుతోంది. వాజేడు, ఏటూరునాగారం, మంగంపేట, వెంకటాపురం మండలాల్లో పంటలు సాగు చేసేందుకు అనుకూలంగా నీరు లేక వర్షాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.

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