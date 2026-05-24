ETV Bharat / state

నడిరోడ్డుపై ఇలా ప్రవర్తిస్తారా? మీ చదువు ఏమైందంటూ యువకులపై న్యాయాధికారి ఆగ్రహం

సవాళ్లు విసురుకుని రోడ్డుపైకి దిగారన్న ప్రభుత్వ లాయర్‌- అడ్డుకునేందుకు యత్నించిన వారిని బెదిరించారన్న న్యాయవాది - నడిరోడ్డుపై ఇంత బీభత్సం సృష్టించిన వీరికి రిమాండ్‌ విధించాలని అభ్యర్థన

Vijayawada Car Incident
Vijayawada Car Incident (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 7:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vijayawada Car Incident : యువతి కోసం విజయవాడలో నడిరోడ్డుపై థార్‌ జీపులతో బీభత్సం సృష్టించిన ఇద్దరు యువకులపై న్యాయాధికారి తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. నడిరోడ్డుపై మీరు చేసిన చర్య ప్రపంచమంతా చూసిందన్న న్యాయాధికారి మీరు చదువుకున్న చదువులు ఏమయ్యాని ప్రశ్నించారు. ఇటువంటి వాటిని సమర్ధించకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఇద్దరికీ జూన్‌ 5 వరకు రిమాండ్‌ విధించారు.

మీ చదువు ఏమైందని నిలదీసిన న్యాయధికారి : విజయవాడ 4వ ఏసీజేఎం కోర్టు జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ బెజవాడ రోడ్డుపై ఒక యువతిపై తమ జీపులను నిర్లక్ష్యంగా నడుపుతూ ప్రజా అశాంతిని సృష్టించిన రోహిత్, ఓం అనే ఇద్దరు యువకులపై తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. నిందితులు ఇద్దరూ తమ వాహనాలను ఒకదానికొకటి ఢీకొట్టుకుంటూ గందరగోళం సృష్టిస్తున్న దృశ్యాలను పెన్ డ్రైవ్ ద్వారా కోర్టుకు సమర్పించగా మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు గదిలోని టెలివిజన్ తెరలపై ఆ ఫుటేజీని వీక్షించారు. "మీరు ఏం చేశారో మీకు తెలుసా? మీ చర్యలను యావత్ ప్రపంచం చూసింది" అని ఆయన కఠినంగా ప్రశ్నిస్తూ "మీ చదువు ఏమైంది?" అని నిలదీశారు. నిందితుల తరఫు న్యాయవాది ఈ ఘర్షణ క్షణికమైన రెచ్చగొట్టే చర్యల వల్ల జరిగిందని నిందితులలో ఎవరికీ ఒకరినొకరు చంపుకోవాలనే ఉద్దేశం లేదని వాదించారు.

ఘటన జరిగింది వాస్తవమే కదా అన్న న్యాయాధికారి : నిందితులు విద్యార్థులని పేర్కొంటూ, వారి భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని న్యాయవాది కోర్టును అభ్యర్థించారు. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కానప్పటికీ హత్యాయత్నం అభియోగాన్ని చేర్చారని అయితే ఆ సెక్షన్ ప్రస్తుత కేసుకు వర్తించదని ఆయన వాదించారు. ప్రాసిక్యూషన్‌కు అనుకూలంగా వాంగ్మూలాలు ఇచ్చేలా పోలీసులే సాక్షులను ప్రభావితం చేశారని తద్వారా హత్యాయత్నం అభియోగాన్ని చేర్చడానికి వీలు కల్పించారని ఆయన ఆరోపించారు. ఫలితంగా రిమాండ్ అభ్యర్థనను తిరస్కరించాలని ఆయన కోర్టుకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ వాదనలకు స్పందిస్తూ మేజిస్ట్రేట్ రామ్మోహన్ ఇలా వ్యాఖ్యానించారు. "ఈ ఘటన జరిగిందన్నది కాదనలేని వాస్తవం. మనం సమాజానికి ఎలాంటి సందేశం పంపాలి? మనం ఎలాంటి చర్య తీసుకోవాలి?" డిఫెన్స్ లాయర్లను ఆయన సూటిగా ఒక ప్రశ్న వేశారు. "ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు మీరు గానీ నేను గానీ సంఘటనా స్థలంలో ఉండి ఉంటే మనం ఎలా స్పందించి ఉండేవాళ్లం?" రిమాండ్ విధించడానికి కేసు ఫైల్‌లో తగినంత వాంగ్మూలాలు, సాక్ష్యాలు ఉన్నాయని పేర్కొంటూ ఆయన ముగించారు.

ఆపేందుకు చూసిన బాటసారులపై బెదిరింపులు : పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ శివప్రసాద్ వాదిస్తూ ఇద్దరు నిందితులు ఒకరినొకరు చంపుకోవాలనే నిర్దిష్ట ఉద్దేశ్యంతో ఇనుప రాడ్లు, బేస్‌బాల్ బ్యాట్‌లతో జీపుల్లో వచ్చారని, ఒకరికొకరు సవాలు చేసుకున్న తర్వాత ఎదురుపడటానికి రోడ్డుపైకి వచ్చారని తెలిపారు. వారు గట్టిగా అరుస్తూ, తమ వాహనాలను ఒకదానికొకటి ఢీకొట్టుకుంటూ పూర్తి గందరగోళం సృష్టించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. రోడ్డుపై ఆ దృశ్యాన్ని చూసి భయపడిన బాటసారులు భయాందోళనలతో పారిపోయారని వివరించారు. అటుగా వెళుతున్న ఫిర్యాదిదారుడు కొండాలరావు వారిని అడ్డగించి ఆపడానికి ప్రయత్నించగా "ఈ విషయంతో నీకు సంబంధం లేదు .ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిపో" అని బెదిరించినట్లు ప్రాసిక్యూటర్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.

కలిసి ఉంటామని ప్రమాణం చేసిన ఇద్దరు యువకులు :నిందితులు తమ జీపుల్ని ఢీకొట్టడమే కాకుండా, రాడ్లు, బేస్‌బాల్ బ్యాట్‌లతో వారి వారి వాహనాల కిటికీలను పగలగొట్టారని ఆయన వివరించారు. రోడ్డు మధ్యలో వారు సృష్టించిన తీవ్ర హింస, విధ్వంసాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని నిందితులను రిమాండ్‌కు పంపాలని ఆయన కోర్టును అభ్యర్థించారు. న్యాయాధికారి ఆ యువకులను జూన్ 5 వరకు కస్టడీకి అప్పగించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆ తర్వాత పోలీసులు నిందితులను విజయవాడ జిల్లా జైలుకు తరలించారు. ఈలోగా కోర్టు గది బయట రోహిత్ తల్లి ఆ ఇద్దరు యువకులపై తన తీవ్రమైన కోపాన్ని, ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు. ఒకరికొకరు అండగా నిలవాల్సిన వ్యక్తులు ఇంతటి ప్రవర్తనకు ఎలా పాల్పడ్డారని ఆమె ప్రశ్నించారు. ఆ తర్వాత ఈ సంఘటనను ఒక గుణపాఠంగా భావించి ఇప్పటి నుంచి మంచిగా ఉంటామని వారిచేత ప్రమాణం చేయించారు.

యువతి కోసం నడిరోడ్డుపై వీరంగం - థార్ జీప్‌లతో ఢీకొట్టుకున్న చిన్ననాటి స్నేహితులు

స్కాన్‌ చేసుకో 'ఆస్తి' వివరాలు తెలుసుకో - విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ వినూత్న ప్రయోగం

TAGGED:

THAR JEEP INCIDENT
థార్‌ జీపులతో బీభత్సం
VIJAYAWADA CAR FIGHTS
MAGISTRATE ON THAR JEEP FIGHT
VIJAYAWADA CAR INCIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.