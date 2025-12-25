ETV Bharat / state

కుమారులకు న్యాయమూర్తి కౌన్సెలింగ్‌ - తండ్రికి మంచిరోజులొచ్చాయ్‌!

తండ్రిని వదిలేసిన కుమారులకు న్యాయమూర్తి కౌన్సెలింగ్‌ - ఇకపై బాగా చూసుకుంటామంటూ హామీ - తండ్రికి కుమారుల చేత పాదపూజ - ఈ నెల 18న తండ్రి పరిస్థితిపై 'ఈనాడు'లో కథనం ప్రచురితం

రాజేంద్రనగర్‌ కోర్టులో గణేష్, శివలకు కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహిస్తున్న న్యాయమూర్తి రాధిక
రాజేంద్రనగర్‌ కోర్టులో గణేష్, శివలకు కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహిస్తున్న న్యాయమూర్తి రాధిక (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 25, 2025 at 7:06 PM IST

Judge Provided Counseling to the Sons : రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి నడవలేని స్థితిలో ఉన్న తండ్రిని రోడ్డు పాలు చేసిన కుమారులు ఎట్టకేలకు దారికి వచ్చారు. బుధవారం రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్‌ కోర్టులో న్యాయమూర్తి కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించారు. అనంతరం కన్నతండ్రిని ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరు మండలం మల్లాపూర్‌ గ్రామానికి చెందిన డప్పు మల్లయ్య కొన్ని సంవత్సరాలుగా శంషాబాద్‌ సమీప రాళ్లగూడలో నివాసం ఉంటున్నాడు. డప్పు మల్లయ్యను 4 నెలల క్రితం కుమారులు ఇంటి నుంచి వెళ్లగొట్టారు. అప్పటి నుంచి డప్పు మల్లయ్య రాళ్లగూడ ఫ్లైఓవర్‌ కింద భిక్షాటన చేస్తూ జీవనం సాగించాడు. ఈ వైనంపై 'చలికి చచ్చిపోయేలా ఉన్నా.. చేయిచాచి యాచిస్తున్నా.. ఇంటికి తీసుకుపో బిడ్డా' అనే శీర్షికన ఈ నెల 18న 'ఈనాడు'లో కథనం ప్రచురితం అయింది. స్పందించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర న్యాయసేవాధికార సంస్థ సభ్య కార్యదర్శి సీహెచ్‌ పంచాక్షరి ఈ ఘటనపై విచారణ జరపాలని రాజేంద్రనగర్‌ మండల న్యాయసేవాధికార సంస్థ ఛైర్‌పర్సన్, ప్రిన్సిపల్‌ సీనియర్‌ సివిల్‌ జడ్జి రాధికను ఆదేశించారు.

తండ్రికి కుమారుల చేత పాదపూజ : రాజేంద్రనగర్‌ న్యాయస్థానం సుమోటోగా స్వీకరించి విచారణ చేపట్టాల్సిందిగా పోలీసులను ఆదేశించారు. పోలీసులు మల్లయ్యను అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌ మండలం లష్కర్‌గూడ పరిధిలోని ఆలేటి ఆశ్రమానికి తరలించారు. న్యాయమూర్తి రాధిక ఆదేశాల మేరకు మల్లయ్య, ఆయన కుమారులు శివ, గణేష్​లను బుధవారం కోర్టులో హాజరుపరిచారు. న్యాయమూర్తి డప్పు మల్లయ్య కుమారులిద్దరికీ కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించారు. తండ్రి బాగోగులు పట్టించుకోనిపక్షంలో చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. మనసు మార్చుకున్న శివ, గణేష్​ ఇకపై తండ్రిని బాగా చూసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు న్యాయమూర్తి వారితో ప్రమాణ పత్రం సైతం రాయించుకున్నారు. అనంతరం కుమారులు మల్లయ్యను వెంటబెట్టుకుని ఆశ్రమానికి వెళ్లారు. ఆశ్రమ నిర్వాహకులు వారితో తండ్రికి కుమారుల చేత పాదపూజ చేయించిన అనంతంర ఇంటికి పంపించారు.

రాళ్లగూడ ఫ్లైఓవర్‌ కింద ఫుట్‌పాత్‌పై దయనీయ స్థితిలో డప్పు మల్లయ్య
రాళ్లగూడ ఫ్లైఓవర్‌ కింద ఫుట్‌పాత్‌పై దయనీయ స్థితిలో డప్పు మల్లయ్య (Eenadu)

డప్పు మల్లయ్య పరిస్థితిపై ఈనాడులో వచ్చిన కథనం : డప్పు మల్లయ్య మల్లాపూర్‌ గ్రామంలో ఆయనకు ఉన్న కాస్త భూమిలో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ గౌరవంగానే జీవనం సాగించారు. మల్లయ్యకు శివ, గణేష్, సునీత సంతానం. పిల్లలకు మెరుగైన భవిష్యత్తు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో దాదాపు 30 సంవత్సరాల క్రితం భార్యాబిడ్డలతో కలిసి శంషాబాద్‌ సమీపంలోని రాళ్లగూడకు వలస వచ్చారు. దంపతులు కాయకష్టం చేసి అక్కడే స్థలం కొనుగోలు చేశారు. సొంత ఇల్లు కట్టుకున్నారు. ముగ్గురు పిల్లలకు పెళ్లిలు చేశారు. భార్య యాదమ్మ కరోనాతో మృతి చెందింది. దీంతో డప్పు మల్లయ్యకు కష్టాలు మొదలయ్యాయి.

ఆర్నెల్ల క్రితం రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి నడవలేని స్థితికి చేరడంతో సమస్యలు ఒక్కొక్కటిగా చుట్టుముట్టాయి. తన రెక్కల కష్టంతో పెంచి పెద్ద చేసిన తండ్రికి సపర్యలు చేయాల్సిన కుమారులు, కుమార్తె కర్కశులుగా మారారు. కట్టుబట్టలతో ఇంటి నుంచి వెళ్లగొట్టారు. అప్పటి నుంచి రాళ్లగూడ ఫ్లైఓవర్‌ కింద ఫుట్‌పాత్‌పై దయనీయ స్థితిలో కాలం వెళ్లదీస్తున్న డప్పు మల్లయ్య 'బుక్కెడు అన్నం పెట్టండి' అంటూ వాహనదారులను వేడుకున్నారు. 'ఒక కుమారుడు ఆటో డ్రైవర్‌. మరో కొడుకు సెంట్రింగ్‌ పనులు చేస్తున్నారు. ఇద్దరూ కలిసి నా పేరుతో ఉన్న పొలం, ఇల్లు బలవంతంగా స్వాధీనం చేసుకుని అమ్ముకున్నారు. నన్ను వీధిపాలు చేశారు. ఎముకలు కొరికే చలిలో నిత్యం చచ్చిబతుకుతున్నా' అంటూ కన్నీరుపెట్టుకున్నారు డప్పు మల్లయ్య. ఇంటికి తీసుకెళ్లేలా బిడ్డలను ఒప్పించాలని వేడుకున్నారు. 'ఈనాడు'లో కథనం చూసిన అధికారులు మల్లయ్య కోరికను నెరవేర్చారు.

