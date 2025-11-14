16ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర - జూబ్లీహిల్స్ గడ్డపై నవీన్ యాదవ్ జయకేతనం
జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్ గెలుపు - నవీన్ యాదవ్కు దక్కిన జూబ్లీహిల్స్ కిరీటం - నవీన్ యాదవ్ వ్యక్తిగత, రాజకీయ ప్రస్తానం ఇదే
Published : November 14, 2025 at 1:03 PM IST|
Updated : November 14, 2025 at 1:48 PM IST
Jubilee Hills MLA Naveen Yadav Profile : ఎంతో ఉత్కంఠగా సాగిన జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ గెలుపొందారు. మొదటి నుంచీ ఆధిక్యం ప్రదర్శించిన హస్తం పార్టీ చివరకు జూబ్లీహిల్స్ను తన కైవసం చేసుకుంది. ఏ రౌండ్లోనూ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఆధిక్యం దక్కించుకోలేకపోయారు. ప్రధానంగా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మధ్యే పోటీ నెలకొనగా, బీజేపీ డిపాజిట్ కోల్పోయింది. ఈ గెలుపు కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులకు, సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఎంతో ఉత్సాహాన్నిస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
న'విన్' ప్రస్థానం : 2009లో రాజకీయంలో అడుగుపెట్టిన నవీన్ యాదవ్ 16 ఏళ్ల నిరీక్షణకు ఇప్పుడు ఫలితం లభించింది. ఎంఐఎంలో ప్రస్థానం ప్రారంభించిన నవీన్ యాదవ్, 2023లో రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో కాంగ్రెస్లో చేరారు. అప్పటి నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం తనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని కోల్పోకుండా తన శాయశక్తులా కష్టపడి జూబ్లీహిల్స్ను కాంగ్రెస్ ఖాతాలో వేశారు.
వ్యక్తిగత జీవితం : హైదరాబాద్లోని యూసుఫ్గూడలో 1983లో జన్మించిన నవీన్ యాదవ్ జన్మించారు. అతడి పూర్తి పేరు వల్లాల నవీన్ యాదవ్. అతడి తండ్రి చిన్న శ్రీశైలం యాదవ్. వృత్తి రీత్యా ఆర్కిటెక్ట్, స్థిరాస్తి వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటారు. భార్య వర్ష యాదవ్, కుమారుడు అన్ష్ యాదవ్.
నవీన్ యాదవ్ ప్రొఫైల్ :
- పేరు : వల్లాల నవీన్యాదవ్
- తండ్రి పేరు : వి.చిన్నశ్రీశైలంయాదవ్
- పుట్టిన తేదీ : 17-11-1983 (42 సంవత్సరాలు)
- భార్య : వర్షయాదవ్
- కుమారుడు : అన్ష్యాదవ్
- విద్యార్హతలు : బీ.ఆర్క్ (ఆర్కిటెక్చర్)
- వృత్తి : ఆర్కిటెక్ట్, స్థిరాస్తి వ్యాపారం
- స్వస్థలం : యూసుఫ్గూడ, హైదరాబాద్
నవీన్యాదవ్ సామాజిక కార్యక్రమాల్లోనూ ముందున్నాడు. నవ యువ ఫౌండేషన్ను స్థాపించి నియోజకవర్గంలో పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
రాజకీయ ప్రస్తానం :
2009లో యూసుఫ్గూడ డివిజన్ ఎంఐఎం పార్టీ నుంచి కార్పొరేటర్గా నిలిచి టీడీపీ అభ్యర్థి మురళీగౌడ్ చేతిలో ఓడిపోయారు. ఆ తర్వాత 2014లో ఎంఐఎం తరఫున జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. అయితే అక్కడ 41,656 ఓట్లు(25.19 శాతం) సాధించి రెండో స్థానంలో నిలిచారు. తరువాత ఎంఐఎం అభ్యర్థిగా రహ్మత్నగర్ డివిజన్ నుంచి కార్పొరేటర్గా పోటీ చేసి ఓటమి చెందారు. మళ్లీ 2018లో జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యేగా స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. అప్పుడు ఆయన 18,817 ఓట్లు సాధించారు.
2023లో కాంగ్రెస్లో చేరిక : 2023 నవంబరు 15న అప్పటి పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్రెడ్డి సమక్షంలో నవీన్ యాదవ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. అప్పటి నుంచి నియోజకవర్గంలో తన పట్టును నిలుపుకుంటూ సేవా కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి పనులను చేయించారు. ఇప్పుడు మళ్లీ అక్కడి సిట్టింగ్ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మృతితో ఉపఎన్నిక ఖాయమైంది. ఈ ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం అగ్రవర్ణాలకు టికెట్ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వారందరినీ కాదని యాదవ సామాజిక వర్గానికి చెందిన యువ బీసీ నేత నవీన్ యాదవ్కు టికెట్ ఇచ్చింది. అధిష్ఠానం నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ అక్కడ కాంగ్రెస్ జెండాను ఎగురవేశారు.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక - కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా నవీన్ యాదవ్
జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ గెలుపు ఖాయం! - 20 వేల మెజార్టీ దాటడం కష్టం అంటున్న పార్టీ వర్గాలు