16ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర - జూబ్లీహిల్స్ గడ్డపై నవీన్ యాదవ్​ జయకేతనం

జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్​ గెలుపు - నవీన్ యాదవ్​కు దక్కిన జూబ్లీహిల్స్​ కిరీటం - నవీన్​ యాదవ్​ వ్యక్తిగత, రాజకీయ ప్రస్తానం ఇదే

Jubilee Hills MLA Naveen Yadav Profile
Jubilee Hills MLA Naveen Yadav Profile (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2025 at 1:03 PM IST

Updated : November 14, 2025 at 1:48 PM IST

Jubilee Hills MLA Naveen Yadav Profile : ఎంతో ఉత్కంఠగా సాగిన జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థి నవీన్ ​యాదవ్​ గెలుపొందారు. మొదటి నుంచీ ఆధిక్యం ప్రదర్శించిన హస్తం పార్టీ చివరకు జూబ్లీహిల్స్​ను తన కైవసం చేసుకుంది. ఏ రౌండ్​లోనూ బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి ఆధిక్యం దక్కించుకోలేకపోయారు. ప్రధానంగా కాంగ్రెస్​, బీఆర్​ఎస్​ మధ్యే పోటీ నెలకొనగా, బీజేపీ డిపాజిట్​ కోల్పోయింది. ఈ గెలుపు కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులకు, సీఎం రేవంత్​ రెడ్డికి ఎంతో ఉత్సాహాన్నిస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

న'విన్' ప్రస్థానం : 2009లో రాజకీయంలో అడుగుపెట్టిన నవీన్​ యాదవ్​ 16 ఏళ్ల నిరీక్షణకు ఇప్పుడు ఫలితం లభించింది. ఎంఐఎంలో ప్రస్థానం ప్రారంభించిన నవీన్ యాదవ్, 2023లో రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో కాంగ్రెస్​లో చేరారు. అప్పటి నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. కాంగ్రెస్​ అధిష్ఠానం తనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని కోల్పోకుండా తన శాయశక్తులా కష్టపడి జూబ్లీహిల్స్​ను కాంగ్రెస్​ ఖాతాలో వేశారు.

వ్యక్తిగత జీవితం : హైదరాబాద్​లోని యూసుఫ్​గూడలో 1983లో జన్మించిన నవీన్​ యాదవ్​ జన్మించారు. అతడి పూర్తి పేరు వల్లాల నవీన్​ యాదవ్​. అతడి తండ్రి చిన్న శ్రీశైలం యాదవ్​. వృత్తి రీత్యా ఆర్కిటెక్ట్​, స్థిరాస్తి వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటారు. భార్య వర్ష యాదవ్​, కుమారుడు అన్ష్​ యాదవ్​.

నవీన్​ యాదవ్​ ప్రొఫైల్​ :

  • పేరు : వల్లాల నవీన్‌యాదవ్‌
  • తండ్రి పేరు : వి.చిన్నశ్రీశైలంయాదవ్‌
  • పుట్టిన తేదీ : 17-11-1983 (42 సంవత్సరాలు)
  • భార్య : వర్షయాదవ్‌
  • కుమారుడు : అన్ష్‌యాదవ్‌
  • విద్యార్హతలు : బీ.ఆర్క్‌ (ఆర్కిటెక్చర్‌)
  • వృత్తి : ఆర్కిటెక్ట్, స్థిరాస్తి వ్యాపారం
  • స్వస్థలం : యూసుఫ్‌గూడ, హైదరాబాద్‌

నవీన్‌యాదవ్‌ సామాజిక కార్యక్రమాల్లోనూ ముందున్నాడు. నవ యువ ఫౌండేషన్‌ను స్థాపించి నియోజకవర్గంలో పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

రాజకీయ ప్రస్తానం :

2009లో యూసుఫ్​గూడ డివిజన్​ ఎంఐఎం పార్టీ నుంచి కార్పొరేటర్​గా నిలిచి టీడీపీ అభ్యర్థి మురళీగౌడ్​ చేతిలో ఓడిపోయారు. ఆ తర్వాత 2014లో ఎంఐఎం తరఫున జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. అయితే అక్కడ 41,656 ఓట్లు(25.19 శాతం) సాధించి రెండో స్థానంలో నిలిచారు. తరువాత ఎంఐఎం అభ్యర్థిగా రహ్మత్​నగర్​ డివిజన్​ నుంచి కార్పొరేటర్​గా పోటీ చేసి ఓటమి చెందారు. మళ్లీ 2018లో జూబ్లీహిల్స్​ ఎమ్మెల్యేగా స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. అప్పుడు ఆయన 18,817 ఓట్లు సాధించారు.

2023లో కాంగ్రెస్​లో చేరిక : 2023 నవంబరు 15న అప్పటి పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్​రెడ్డి సమక్షంలో నవీన్​ యాదవ్​ కాంగ్రెస్​ పార్టీలో చేరారు. అప్పటి నుంచి నియోజకవర్గంలో తన పట్టును నిలుపుకుంటూ సేవా కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి పనులను చేయించారు. ఇప్పుడు మళ్లీ అక్కడి సిట్టింగ్​ బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్​ మృతితో ఉపఎన్నిక ఖాయమైంది. ఈ ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్​ అధిష్ఠానం అగ్రవర్ణాలకు టికెట్​ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నా కూడా కాంగ్రెస్​ పార్టీ వారందరినీ కాదని యాదవ సామాజిక వర్గానికి చెందిన యువ బీసీ నేత నవీన్ ​యాదవ్​కు టికెట్​ ఇచ్చింది. అధిష్ఠానం నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ అక్కడ కాంగ్రెస్​ జెండాను ఎగురవేశారు.

జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక - కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థిగా నవీన్​ యాదవ్​

జూబ్లీహిల్స్​ ఎన్నికలో కాంగ్రెస్​ గెలుపు ఖాయం! - 20 వేల మెజార్టీ దాటడం కష్టం అంటున్న పార్టీ వర్గాలు

JUBILEE HILLS BYPOLL
JUBILEE HILLS MLA NAVEEN YADAV
MLA NAVEEN YADAV PROFILE
ఎమ్మెల్యే నవీన్​ యాదవ్
MLA NAVEEN YADAV PROFILE

