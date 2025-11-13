జూబ్లీహిల్స్ : ఆ కేంద్రాల్లో 60 శాతం దాటిన పోలింగ్ - విన్నర్ను డిసైడ్ చేసేవి ఇవే!
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ 48.49 శాతం - ఎగ్జిట్ పోల్స్తో ధీమాగా ఉన్న కాంగ్రెస్ - ఆ 226 కేంద్రాలే అభ్యర్థిని నిర్ణయిస్తాయని స్పష్టం చేస్తున్న కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వివరాలు విడుదల
Published : November 13, 2025 at 7:38 AM IST|
Updated : November 13, 2025 at 8:24 AM IST
Jubilee Hills bypoll Polling Update : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రశాంతంగా ముగిసింది. అయితే ఈసారి కూడా 50 శాతం పోలింగ్ను ఈ నియోజకవర్గం దాటలేదు. కేవలం 48.49 శాతం ఓటింగ్తో ఓటర్లు మరోసారి నిరాశ పర్చారు. పోలింగ్ ముగిసిన వెంటనే ఎగ్జిట్పోల్స్ ఫలానా పార్టీనే విజయం వరిస్తుందని వారి అంచనాలను బయటపెట్టాయి. అలాగే ఏ పార్టీకి ఆ పార్టే తమనే విజయం వరిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. కానీ ఆ 226 పోలింగ్ కేంద్రాలే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిని నిర్ణయిస్తాయని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం బుధవారం విడుదల చేసిన పోలింగ్ వివరాల ప్రకారం తెలుస్తోంది.
34 కేంద్రాల్లో 60 శాతానికి పైగా పోలింగ్ : అక్కడ ఎక్కువ ఓట్లు పోలైతే ఎగ్జిట్ పోల్స్ వంటి వాటితో సంబంధం లేకుండా తమనే విజయం వరిస్తుందని ఆయా పార్టీలు గెలుపుపై విశ్లేషణ చేసుకుంటున్నాయి. పోలింగ్ కేంద్రాల వారీగా పడిన ఓట్లు, అందులో వారికి కలిసొచ్చే ప్రాంతాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ, గెలుపుపై లెక్కలు వేసుకుంటున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలోని ఈ ఉప ఎన్నికలో 34 కేంద్రాల్లో 60 శాతానికి పైగా పోలింగ్ నమోదైంది. అలాగే మరో 192 కేంద్రాల్లో 50 శాతం మందికి పైగా ఓటేశారు. ఇప్పుడు ఈ కేంద్రాలే గెలుపు గుర్రాలను నిర్ణయించనున్నాయి. ఈ 226 కేంద్రాల్లోనూ ఓటర్ల సంఖ్య కూడా అధికమే. ఈ కేంద్రాల్లో ఎక్కువ ఓట్లు పొందిన పార్టీనే విజయం వరిస్తుందని అంచనా.
పోలింగ్లో ఆసక్తికర విషయాలు :
- జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ పరిధిలో వెంగళ్రావునగర్, బోరబండ, ఎర్రగడ్డ, షేక్పేట్, యూసుఫ్గూడ, రహ్మత్నగర్ డివిజన్లు పూర్తిగా, సోమాజిగూడ డివిజన్ కొంత భాగం ఉంటాయి. ఇక్కడే సుమారు 4 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉంటారు. దాదాపు సగం మంది ఇక్కడి వారు ఓటేశారు. రహ్మత్నగర్ డివిజన్లోని 15 కేంద్రాల్లో, బోరబండ డివిజన్లోని 13 కేంద్రాల్లో, ఎర్రగడ్డలో 3, వెంగళ్రావునగర్లో ఒక చోట 60 శాతానికిపైగా పోలింగ్ నమోదైంది.
- 50 శాతానికి పైగా పోలింగ్ నమోదైన 192 కేంద్రాల్లో రహ్మత్నగర్ డివిజన్లోనివి 73 కేంద్రాలు ఉండగా, బోరబండలోనివి 47 కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఎర్రగడ్డలోనివి 30 కేంద్రాలు, షేక్పేట్లోని 19, యూసుఫ్గూడలోనివి 10, సోమాజిగూడలోనివి 9, వెంగళ్రావునగర్లోనివి నాలుగు కేంద్రాలు ఉన్నాయి.
- అత్యల్పంగా పోలింగ్ నమోదైన కేంద్రాలు షేక్పేట్, యూసుఫ్గూడ, వెంగళ్రావునగర్ డివిజన్లలో ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా వెంగళ్రావునగర్, యూసుఫ్గూడ డివిజన్లలోని కాలనీల్లో చాలా తక్కువ మంది ఓటేయడం గమనార్హం.
అభ్యర్థులు ఓటేసిన పోలింగ్ కేంద్రాల్లో : పోలింగ్ పూర్తైన తర్వాత ఎగ్జిట్పోల్స్ అంచనాల్లో ముందున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ ఓటేసిన 217వ నంబరు కేంద్రంలో అత్యల్పంగా 28.61 శాతం పోలింగ్ మాత్రమే నమోదైంది. ఈటీవీ భారత్-ఈనాడు స్థానికంగా పరిశీలించగా, ఈ పోలింగ్ కేంద్రంలో ఎక్కువగా పోలీస్ క్వార్టర్స్లోని పోలీసులు, స్థానికంగా అద్దెలకు నివాసం ఉండే వ్యక్తులు ఓటర్లుగా ఉంటారు. బదిలీల కారణంగా వారు ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోవడం, కొత్తగా అద్దెలకు వచ్చిన వారికి ఓటు లేకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల ఆ కేంద్రంలో తక్కువ మంది ఓటేశారని స్థానికులు చెప్పారు.
బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత ఓటేసిన 290వ నంబరు కేంద్రంలో 32.82 శాతం పోలింగ్, బీజేపీ అభ్యర్థి దీపక్రెడ్డి ఓటేసిన 301వ కేంద్రంలో 41.86 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. బోరబండ రాజ్నగర్లోని 334 కేంద్రంలో అత్యధికంగా 72.78 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. ఎవరు గెలుస్తారో తెలియాలంటే శుక్రవారం వరకు ఎదురు చూడాల్సిందే.
