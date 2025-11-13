ETV Bharat / state

జూబ్లీహిల్స్ : ఆ కేంద్రాల్లో 60 శాతం దాటిన పోలింగ్ - విన్నర్​ను డిసైడ్​ చేసేవి ఇవే!

జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్​ 48.49 శాతం - ఎగ్జిట్​ పోల్స్​తో ధీమాగా ఉన్న కాంగ్రెస్​ - ఆ 226 కేంద్రాలే అభ్యర్థిని నిర్ణయిస్తాయని స్పష్టం చేస్తున్న కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వివరాలు విడుదల

Jubilee Hills bypoll Polling Update
Jubilee Hills bypoll Polling Update (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 13, 2025 at 7:38 AM IST

Updated : November 13, 2025 at 8:24 AM IST

Jubilee Hills bypoll Polling Update : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రశాంతంగా ముగిసింది. అయితే ఈసారి కూడా 50 శాతం పోలింగ్​ను ఈ నియోజకవర్గం దాటలేదు. కేవలం 48.49 శాతం ఓటింగ్​తో ఓటర్లు మరోసారి నిరాశ పర్చారు. పోలింగ్​ ముగిసిన వెంటనే ఎగ్జిట్​పోల్స్​ ఫలానా పార్టీనే విజయం వరిస్తుందని వారి అంచనాలను బయటపెట్టాయి. అలాగే ఏ పార్టీకి ఆ పార్టే తమనే విజయం వరిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. కానీ ఆ 226 పోలింగ్​ కేంద్రాలే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిని నిర్ణయిస్తాయని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం బుధవారం విడుదల చేసిన పోలింగ్​ వివరాల ప్రకారం తెలుస్తోంది.

34 కేంద్రాల్లో 60 శాతానికి పైగా పోలింగ్ : అక్కడ ఎక్కువ ఓట్లు పోలైతే ఎగ్జిట్​ పోల్స్​ వంటి వాటితో సంబంధం లేకుండా తమనే విజయం వరిస్తుందని ఆయా పార్టీలు గెలుపుపై విశ్లేషణ చేసుకుంటున్నాయి. పోలింగ్​ కేంద్రాల వారీగా పడిన ఓట్లు, అందులో వారికి కలిసొచ్చే ప్రాంతాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ, గెలుపుపై లెక్కలు వేసుకుంటున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్​ నియోజకవర్గంలోని ఈ ఉప ఎన్నికలో 34 కేంద్రాల్లో 60 శాతానికి పైగా పోలింగ్ నమోదైంది. అలాగే మరో 192 కేంద్రాల్లో 50 శాతం మందికి పైగా ఓటేశారు. ఇప్పుడు ఈ కేంద్రాలే గెలుపు గుర్రాలను నిర్ణయించనున్నాయి. ఈ 226 కేంద్రాల్లోనూ ఓటర్ల సంఖ్య కూడా అధికమే. ఈ కేంద్రాల్లో ఎక్కువ ఓట్లు పొందిన పార్టీనే విజయం వరిస్తుందని అంచనా.

పోలింగ్​లో ఆసక్తికర విషయాలు :

  • జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ పరిధిలో వెంగళ్​రావునగర్​, బోరబండ, ఎర్రగడ్డ, షేక్​పేట్​, యూసుఫ్​గూడ, రహ్మత్​నగర్​ డివిజన్లు పూర్తిగా, సోమాజిగూడ డివిజన్​ కొంత భాగం ఉంటాయి. ఇక్కడే సుమారు 4 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉంటారు. దాదాపు సగం మంది ఇక్కడి వారు ఓటేశారు. రహ్మత్​నగర్​ డివిజన్​లోని 15 కేంద్రాల్లో, బోరబండ డివిజన్​లోని 13 కేంద్రాల్లో, ఎర్రగడ్డలో 3, వెంగళ్​రావునగర్​లో ఒక చోట 60 శాతానికిపైగా పోలింగ్​ నమోదైంది.
  • 50 శాతానికి పైగా పోలింగ్​ నమోదైన 192 కేంద్రాల్లో రహ్మత్​నగర్​ డివిజన్​లోనివి 73 కేంద్రాలు ఉండగా, బోరబండలోనివి 47 కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఎర్రగడ్డలోనివి 30 కేంద్రాలు, షేక్​పేట్​లోని 19, యూసుఫ్​గూడలోనివి 10, సోమాజిగూడలోనివి 9, వెంగళ్​రావునగర్​లోనివి నాలుగు కేంద్రాలు ఉన్నాయి.
  • అత్యల్పంగా పోలింగ్​ నమోదైన కేంద్రాలు షేక్​పేట్​, యూసుఫ్​గూడ, వెంగళ్​రావునగర్​ డివిజన్లలో ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా వెంగళ్​రావునగర్​, యూసుఫ్​గూడ డివిజన్లలోని కాలనీల్లో చాలా తక్కువ మంది ఓటేయడం గమనార్హం.

అభ్యర్థులు ఓటేసిన పోలింగ్ కేంద్రాల్లో : పోలింగ్​ పూర్తైన తర్వాత ఎగ్జిట్​పోల్స్​ అంచనాల్లో ముందున్న కాంగ్రెస్​ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ ​యాదవ్​ ఓటేసిన 217వ నంబరు కేంద్రంలో అత్యల్పంగా 28.61 శాతం పోలింగ్​ మాత్రమే నమోదైంది. ఈటీవీ భారత్​-ఈనాడు స్థానికంగా పరిశీలించగా, ఈ పోలింగ్​ కేంద్రంలో ఎక్కువగా పోలీస్​ క్వార్టర్స్​లోని పోలీసులు, స్థానికంగా అద్దెలకు నివాసం ఉండే వ్యక్తులు ఓటర్లుగా ఉంటారు. బదిలీల కారణంగా వారు ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోవడం, కొత్తగా అద్దెలకు వచ్చిన వారికి ఓటు లేకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల ఆ కేంద్రంలో తక్కువ మంది ఓటేశారని స్థానికులు చెప్పారు.

బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత ఓటేసిన 290వ నంబరు కేంద్రంలో 32.82 శాతం పోలింగ్​, బీజేపీ అభ్యర్థి దీపక్​రెడ్డి ఓటేసిన 301వ కేంద్రంలో 41.86 శాతం ఓటింగ్​ నమోదైంది. బోరబండ రాజ్​నగర్​లోని 334 కేంద్రంలో అత్యధికంగా 72.78 శాతం పోలింగ్​ నమోదైంది. ఎవరు గెలుస్తారో తెలియాలంటే శుక్రవారం వరకు ఎదురు చూడాల్సిందే.

మారని జూబ్లీహిల్స్ ఓటర్ల తీరు - హాఫ్​ సెంచరీ దాటలేదు కదా!

ముగిసిన జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక పోలింగ్ - 14న ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ

Last Updated : November 13, 2025 at 8:24 AM IST

JUBILEE HILLS BYPOLL
JUBILEE HILLS BYPOLL EXIT POLLS
JUBILEE HILLS BY ELECTION 2025
జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక
JUBILEE HILLS BYPOLL UPDATE

