జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక : కౌంటింగ్ ప్రారంభం - 2 గంటలకల్లా తేలనున్న ఫలితం!
Published : November 14, 2025 at 7:02 AM IST
Jubilee Hills bypoll Results Today : జూబ్లీహిల్స్ అభ్యర్థుల భవితవ్యం మరికొన్ని గంటల్లోనే తేలనుంది. యూసుఫ్గూడలోని కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఇండోర్ స్టేడియంలో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది. ఈ ఉప ఎన్నికలో 58 మంది అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నందున ఒక్కో రౌండు ఫలితానికి కనీసం 40 నిమిషాలు పడుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ లెక్కన చూసుకుంటే మధ్యాహ్నం 2 గంటల కల్లా తుది ఫలితం వచ్చేస్తుందని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీ కర్ణన్ వెల్లడించారు.
స్టేడియంలో 42 టేబుళ్లు ఏర్పాటు : అభ్యర్థుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నందున ఒక్కో రౌండు ఫలితానికి కనీసం 40 నిమిషాలు పట్టనున్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఆ లెక్కన మధ్యాహ్నం 2 గంటల కల్లా తుది ఫలితం వచ్చేస్తుందని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీ కర్ణన్ వెల్లడించారు. స్టేడియంలో పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేయడంతో 14 టేబుళ్లకు బదులు వరుసకు 21 టేబుళ్ల చొప్పున రెండు వరుసల్లో 42 టేబుళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్కో రౌండుకు 42 పోలింగ్ కేంద్రాల ఈవీఎంల ఫలితం వెల్లడవుతుంది. మొత్తం 407 పోలింగ్ కేంద్రాల ఫలితం వెల్లడయ్యేందుకు 10 రౌండ్లలో ఓట్లను లెక్కించనున్నారు.
మొత్తం ఓట్లు 4,01,365 : ఈ నెల 11న జరిగిన పోలింగ్లో 4 లక్షల 13 వందల 65 మంది ఓటర్లకు గానూ, కేవలం 1,94,631 మంది మాత్రమే ఓటు వేశారు. వారిలో 99,771 మంది పురుషులు, 94,855 మంది మహిళలు, ఇతరులు ఐదుగురు ఉన్నారు. ఫలితాల వేళ ఆయా పార్టీలు, వారి అభ్యర్థులు ఎన్నికల అధికారులకు సహకరించాలని ఆర్వీ కర్ణన్ కోరారు.
కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద 144 సెక్షన్ అమలు : ఈ నేపథ్యంలో కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద పోలీసు యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయి కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చేసింది. కౌంటింగ్ సందర్భంగా 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుందని శాంతి భద్రతల జాయింట్ కమిషనర్ తఫ్సీర్ ఇక్బాల్ తెలిపారు. ప్రస్తుతానికి ర్యాలీలకు అనుమతి లేదని, రాజకీయ పార్టీలు, అభ్యర్థులు శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా పోలీసులకు సహకరించాలని ఆయన కోరారు.
అసలు కౌంటింగ్ ఎలా ప్రారంభిస్తారు : ఇళ్ల వద్ద వేసిన 103 బ్యాలెట్ ఓట్లతో ఉదయం 8 గంటలకు లెక్కింపు మొదలు కానుంది. 10 నుంచి 20 నిమిషాల్లో వీటి ఫలితాలను నిర్ణయిస్తారు. ప్రతి టేబుల్ వద్ద ప్రతి అభ్యర్థి తరఫున ఒక్కో ఏజెంటు ఉండొచ్చు. వారి సమక్షంలోనే ఈవీఎంలపై ఉండే సీళ్లను తొలగిస్తారు. ఆ తర్వాత రిజల్ట్ మీటను నొక్కుతారు. అభ్యర్థుల వారీగా వచ్చిన ఓట్లన్నీ కలిపితే సంబంధిత పోలింగ్ కేంద్రంలో నమోదైన పోలింగ్ శాతానికి సరిపోవాలి. అభ్యంతరాలపై ఏజెంట్లు ఫిర్యాదు చేస్తే కౌంటింగ్ సూపర్వైజర్, రిటర్నింగ్ అధికారి కలిసి విచారణ చేస్తారు.
ఓట్ల లెక్కలో వ్యత్యాసం ఉన్నట్లు తేలితే రిటర్నింగ్ అధికారి ఆ పోలింగ్ కేంద్రానికి సంబంధించిన వీవీప్యాట్ డబ్బాలోని చీటీలను గుర్తుల వారీగా లెక్కిస్తారు. ఎలాంటి ఫిర్యాదు లేకుంటే కౌంటింగ్ అబ్జర్వర్ ఆ రౌండుకు సంబంధించిన ఫలితాన్ని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వెబ్సైట్లో నమోదు చేస్తారు. అన్ని రౌండ్లు పూర్తి అయ్యాక రిటర్నింగ్ అధికారి తుది ఫలితాన్ని వెల్లడించి, విజేతకు ఆఖరి ధ్రువపత్రం అందిస్తారు. అలాగే ఫిర్యాదులతో సంబంధం లేకుండా నియోజకవర్గానికి ఐదు వీవీప్యాట్ డబ్బాల్లోని చీటీలను లెక్కించాల్సి ఉంటుంది. ఇదే నియమాన్ని జూబ్లీహిల్స్లోనూ అమలు చేస్తామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
