చివరి ఓటు పడేవరకూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి సూచన

ఓటర్లు పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు వచ్చేలా చూడాలని నిర్ణయం - నేతలకు పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు - ఉప ఎన్నికపై మంత్రులతో సీఎం రేవంత్‌ అల్పాహార విందు సమావేశం

Congress Focus on Polling Jubilee Hills
Congress Focus on Polling Jubilee Hills (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2025 at 8:05 AM IST

Congress Focus on Polling Jubilee Hills : జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నికలో పోలింగ్​ వద్ద చివరి ఓటు పడేవరకూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని కాంగ్రెస్​ నిర్ణయించింది. ప్రతి ఇంటి నుంచీ ఓటర్లు పోలింగ్​ కేంద్రాలకు వెళ్లి, తిరిగి ఇళ్లకు చేరేలా పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను పోలింగ్ కేంద్రాల వారీగా పార్టీ నేతలకు అప్పగించింది. ఉప ఎన్నికను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న పార్టీ, కచ్చితంగా విజయం సాధించేందుకు అంతిమ వ్యూహాల అమలును ప్రారంభించింది.

మంత్రులతో చర్చలు : హైదరాబాద్​ పరిధిలో 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్​ ఒక్క సీటు కూడా గెలవలేదు. ఆ తర్వాత జరిగిన ఉప ఎన్నికలో కంటోన్మెంట్​ను కైవసం చేసుకుంది. ఇప్పుడు జూబ్లీహిల్స్​ విజయంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. మంగళవారం జరిగే పోలింగ్​ సమయంలో పార్టీపరంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై సోమవారం ఉదయం తన నివాసంలో మంత్రులతో సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి అల్పాహార విందు సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. డివిజన్ల వారీగా ప్రచారం నిర్వహించిన విధానం, ఓటర్ల స్పందన, పార్టీకి సానుకూల అంశాలపై ఈ సందర్భంగా చర్చించినట్లు సమాచారం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై విస్తృత ప్రచారం చేశామని మంత్రులు వివరించినట్లు తెలుస్తోంది.

పోలింగ్​ సందర్భంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : అలాగే ఏయే డివిజన్లలో ఓటింగ్​ సరళి ఎలా ఉంటుందో ప్రచార బాధ్యతలు నిర్వహించిన మంత్రులు సీఎంకు చెప్పినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. పోలింగ్​ సందర్భంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై వారికి రేవంత్​రెడ్డి పలు సూచనలు చేసినట్లు సమాచారం. ఓటర్లను ఇంటి నుంచి పోలింగ్​ కేంద్రాలకు తీసుకెళ్లి, తిరిగి వచ్చే సమయంలోనూ నేతలు దగ్గరుండి పర్యవేక్షించాలని పార్టీ నిర్ణయించినట్లు నేతలు పేర్కొన్నారు.

కొందరు ఓటర్లు పోలింగ్​ రోజు సెలవు ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఓటు వేయడానికి ముందుకు రారని, వారిని పోలింగ్​ కేంద్రం వరకూ తీసుకెళ్లడాన్ని సవాలుగా తీసుకుని పని చేయాలని నేతలకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారని సమాచారం. ఓటర్లు పోలింగ్​ కేంద్రాలకు తీసుకెళ్లేందుకు వాహనాల వినియోగంపైనా దృష్టి పెట్టాలని నిర్ణయించారని తెలిసింది. ప్రధానంగా వృద్ధులకు, దివ్యాంగులకు, నడవలేని వారికి కార్యకర్తలు సాయపడాలని నిర్ణయించారు.

ఉప ఎన్నికను సీరియస్‌గా తీసుకున్న సీఎం : ఈ ఉప ఎన్నిక నోటిఫికేషన్​ వెలువడినప్పటి నుంచి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి సీరియస్​గా తీసుకున్నారు. ఒక్కో డివిజన్​కు ఇద్దరు చొప్పున మంత్రులకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా రోడ్​ షోలు, కార్నర్​ మీటింగ్​లు నిర్వహించారు. జూమ్​ మీటింగ్​లు, సమీక్షలతో రేవంత్​రెడ్డి, మీనాక్షి నటరాజన్​, మహేశ్​కుమార్​ గౌడ్​ ఎప్పటికప్పుడు నేతలను అప్రమత్తం చేశారు. క్షేత్రస్థాయి సర్వేల నివేదికలను మంత్రులకు అందించి కీలక సూచనలు చేశారు. ఎవరైనా, ఎక్కడైనా వెనకబడినట్లు తేలినచోట పుంజుకోవడానికి వ్యూహరచన చేశారు. పోలింగ్​ ముగిసేవరకూ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు పార్టీ నేతలు తెలిపారు.

పోలింగ్​ ప్రారంభం : జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్​ ప్రారంభమైంది. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్​ జరగనుంది. ముగ్గురు ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులతో పాటు 58 మంది బరిలో నిలిచారు. నియోజకవర్గ పరిధిలో 4 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు.

ప్రారంభమైన జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ - తొలిసారిగా కేంద్రాల వద్ద డ్రోన్లతో నిఘా

జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక - టీడీపీ అభిమానుల ఓట్లపై పార్టీల ఆశ

JUBILEE HILLS BY POLL
JUBILEE HILLS BY ELECTION
CONGRESS FOCUSED ON POLLING
జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక
JUBILEE HILLS BY POLL

