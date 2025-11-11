చివరి ఓటు పడేవరకూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచన
ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు వచ్చేలా చూడాలని నిర్ణయం - నేతలకు పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు - ఉప ఎన్నికపై మంత్రులతో సీఎం రేవంత్ అల్పాహార విందు సమావేశం
Published : November 11, 2025 at 8:05 AM IST
Congress Focus on Polling Jubilee Hills : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో పోలింగ్ వద్ద చివరి ఓటు పడేవరకూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని కాంగ్రెస్ నిర్ణయించింది. ప్రతి ఇంటి నుంచీ ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు వెళ్లి, తిరిగి ఇళ్లకు చేరేలా పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను పోలింగ్ కేంద్రాల వారీగా పార్టీ నేతలకు అప్పగించింది. ఉప ఎన్నికను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న పార్టీ, కచ్చితంగా విజయం సాధించేందుకు అంతిమ వ్యూహాల అమలును ప్రారంభించింది.
మంత్రులతో చర్చలు : హైదరాబాద్ పరిధిలో 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఒక్క సీటు కూడా గెలవలేదు. ఆ తర్వాత జరిగిన ఉప ఎన్నికలో కంటోన్మెంట్ను కైవసం చేసుకుంది. ఇప్పుడు జూబ్లీహిల్స్ విజయంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. మంగళవారం జరిగే పోలింగ్ సమయంలో పార్టీపరంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై సోమవారం ఉదయం తన నివాసంలో మంత్రులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అల్పాహార విందు సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. డివిజన్ల వారీగా ప్రచారం నిర్వహించిన విధానం, ఓటర్ల స్పందన, పార్టీకి సానుకూల అంశాలపై ఈ సందర్భంగా చర్చించినట్లు సమాచారం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై విస్తృత ప్రచారం చేశామని మంత్రులు వివరించినట్లు తెలుస్తోంది.
పోలింగ్ సందర్భంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : అలాగే ఏయే డివిజన్లలో ఓటింగ్ సరళి ఎలా ఉంటుందో ప్రచార బాధ్యతలు నిర్వహించిన మంత్రులు సీఎంకు చెప్పినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. పోలింగ్ సందర్భంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై వారికి రేవంత్రెడ్డి పలు సూచనలు చేసినట్లు సమాచారం. ఓటర్లను ఇంటి నుంచి పోలింగ్ కేంద్రాలకు తీసుకెళ్లి, తిరిగి వచ్చే సమయంలోనూ నేతలు దగ్గరుండి పర్యవేక్షించాలని పార్టీ నిర్ణయించినట్లు నేతలు పేర్కొన్నారు.
కొందరు ఓటర్లు పోలింగ్ రోజు సెలవు ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఓటు వేయడానికి ముందుకు రారని, వారిని పోలింగ్ కేంద్రం వరకూ తీసుకెళ్లడాన్ని సవాలుగా తీసుకుని పని చేయాలని నేతలకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారని సమాచారం. ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు తీసుకెళ్లేందుకు వాహనాల వినియోగంపైనా దృష్టి పెట్టాలని నిర్ణయించారని తెలిసింది. ప్రధానంగా వృద్ధులకు, దివ్యాంగులకు, నడవలేని వారికి కార్యకర్తలు సాయపడాలని నిర్ణయించారు.
ఉప ఎన్నికను సీరియస్గా తీసుకున్న సీఎం : ఈ ఉప ఎన్నిక నోటిఫికేషన్ వెలువడినప్పటి నుంచి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సీరియస్గా తీసుకున్నారు. ఒక్కో డివిజన్కు ఇద్దరు చొప్పున మంత్రులకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా రోడ్ షోలు, కార్నర్ మీటింగ్లు నిర్వహించారు. జూమ్ మీటింగ్లు, సమీక్షలతో రేవంత్రెడ్డి, మీనాక్షి నటరాజన్, మహేశ్కుమార్ గౌడ్ ఎప్పటికప్పుడు నేతలను అప్రమత్తం చేశారు. క్షేత్రస్థాయి సర్వేల నివేదికలను మంత్రులకు అందించి కీలక సూచనలు చేశారు. ఎవరైనా, ఎక్కడైనా వెనకబడినట్లు తేలినచోట పుంజుకోవడానికి వ్యూహరచన చేశారు. పోలింగ్ ముగిసేవరకూ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు పార్టీ నేతలు తెలిపారు.
పోలింగ్ ప్రారంభం : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. ముగ్గురు ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులతో పాటు 58 మంది బరిలో నిలిచారు. నియోజకవర్గ పరిధిలో 4 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు.
ప్రారంభమైన జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ - తొలిసారిగా కేంద్రాల వద్ద డ్రోన్లతో నిఘా