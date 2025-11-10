ప్రచారం ముగిసింది - పంపకాలకు తెరలేసింది
వ్యూహ ప్రతివ్యూహాలతో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న ప్రధాన పార్టీలు - 15 రోజులుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొత్తం జూబ్లీహిల్స్లోనే ఉందా అన్నట్టు ప్రచారం - పంపకాలతో ఎర వేస్తున్న పార్టీలు - చూసీచూడనట్టు యంత్రాంగం
Published : November 10, 2025 at 11:14 AM IST
Jubilee Hills By Election Campaign Ended : రోడ్ షోలు, ఇంటింటి ప్రచారం, కార్నర్ మీటింగ్లు, ద్విచక్ర వాహన ర్యాలీలతో హోరెత్తిన జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ప్రచారం ఆదివారంతో ముగిసింది. నెల రోజులుగా నియోజకవర్గంలో ప్రధాన పార్టీలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా వ్యూహ ప్రతివ్యూహాలతో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నాయి. పార్టీ అభ్యర్థుల తరఫున హేమాహేమీలు రంగంలోకి దిగారు. మంగళవారం పోలింగ్ జరగనుంది. ప్రచారం ముగియడంతో మైకులు మూగబోయాయి. తెరవెనక మంత్రాంగం ప్రారంభమైంది. ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే కార్యక్రమం షురూ అయింది.
ఫలితాలపై భారీగా బెట్టింగ్లు జరుగుతున్నట్లు రాజకీయ పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రధానంగా భారత రాష్ట్ర సమితి, కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య పోటీ నెలకొంది. మొత్తం 58 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడుతున్నారు. ప్రచారం ముగియడంతో ప్రధాన పక్షాలు పంపకాలకు తెరతీశాయి. ఆయా డివిజన్ ఇన్ఛార్జీల ఆధ్వర్యంలో రూ.1,000 నుంచి రూ.2,500 చొప్పున పంపిణీ చేసినట్టు సమాచారం. పంపిణీని అడ్డుకోకుండా పరస్పరం అవగాహన కుదుర్చుకున్నట్లు కార్యకర్తలే చెబుతున్నారు. పోలీసు, నిఘా యంత్రాంగం నామమాత్రంగా మారింది.
ప్రభుత్వం మొత్తం అక్కడే : ప్రభుత్వ పనితీరుకు నిదర్శనంగా ఈ ఫలితం ఉంటుందని కాంగ్రెస్ పార్టీ అంచనా వేస్తోంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నీ తానై ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. 14 మంది మంత్రులు, 40 మంది ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, పార్టీ నేతలను రంగంలోకి దింపారు. గత 15 రోజులుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొత్తం జూబ్లీహిల్స్లోనే ఉందా అన్నట్లు ప్రచారం చేశారు. పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనపై సీఎం తూర్పారబట్టగా, రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని ప్రజలకు వివరించడానికి మంత్రులు అధిక ప్రాధాన్యమిచ్చారు. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే లేకపోతే జూబ్లీహిల్స్లో అభివృద్ధి నిలిచిపోతుందని సున్నితంగా హెచ్చరికలు చేయడం చర్చనీయాంశమైంది.
కాంగ్రెస్ తరఫున పలువురు అభ్యర్థిత్వం కోసం పోటీపడినా, సీఎం చొరవతో నవీన్ యాదవ్కు ఆ అవకాశం లభించింది. నాలుగు రోజుల పాటు నియోజకవర్గంలో సీఎం రోడ్షోలలో పాల్గొన్నారు. బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు కుమ్మక్కయ్యాయని కాంగ్రెస్ నేతలు, సీఎం రేవంత్ ఆరోపణలు గుప్పించారు. మైనార్టీల మద్దతు కోసం ఎంఐఎంతో పొత్తు, అజారుద్దీన్కు మంత్రి పదవి లాంటి వ్యూహాలను పన్నారు. మంత్రులు పొన్నం, వివేక్, తుమ్మల నాగేశ్వరావు ఎన్నికలకు ముందు నుంచి నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు. పొంగులేటి, జూపల్లి, సీతక్క పలువులు ముఖ్యనేతలంతా విస్తృతంగా పర్యటించారు.
ముందు నుంచే బీఆర్ఎస్ ప్రచారం : ఈ ఉప ఎన్నికపై ఆది నుంచి బీఆర్ఎస్ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించింది. మాగంటి గోపీనాథ్ భార్య సునీతను అభ్యర్థిగా ప్రకటించింది. ఎన్నికల షెడ్యూల్ కంటే ముందు నుంచే పార్టీ నేతలు డివిజన్లలో ప్రచారం చేపట్టారు. పార్టీ తరఫున కేటీఆర్, హరీశ్రావు బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. బాకీ కార్డు పేరుతో ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలు అమలు కాలేదంటూ ప్రచారం చేశారు. మైనార్టీ ఓట్లను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. సర్వేలన్నీ తమ పార్టీకే అనుకూలం అని కేటీఆర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
అంతా కిషన్రెడ్డే : బీజేపీ తరఫున గత ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన లంకల దీపక్రెడ్డి ఈ సారి కూడా బరిలో దిగారు. కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్నీ తానై ప్రచార బాధ్యతలు నిర్వహించారు. అభ్యర్థి ప్రకటన ఆలస్యమైనా, రోజూ డివిజన్లలో విస్తృతంగా పర్యటించారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు, కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ప్రచారం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలను జనాల్లోకి తీసుకెళ్లారు. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటును బీఆర్ఎస్, బీజేపీ పంచుకునే అవకాశం ఉందని పరిశీలకుల అంచనా.
