ETV Bharat / state

ముగిసిన జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక ప్రచార పర్వం - మూగబోయిన మైక్​లు

ముగిసిన జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రచారం - విస్తృతంగా ప్రచారం చేసిన రాజకీయ పార్టీలు - నవంబర్ 11న జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక - పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగేలా ఎన్నికల అధికారుల ఏర్పాట్లు

Jubilee Hills By poll Election Campaign Ends
Jubilee Hills By poll Election Campaign Ends (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 9, 2025 at 7:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Jubilee Hills By poll Election Campaign Ends : జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికల్లో ప్రధాన పార్టీల ప్రచారం ముగిసింది. బరిలో ఉన్న అభ్యర్థుల భవితవ్యాన్ని నిర్దేశించేందుకు ఇక ఓటరు తీర్పే మిగిలి ఉంది. ముగ్గురు ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులతో పాటు మొత్తం 58 మంది పోటీ పడుతున్న ఈ ఉపఎన్నికల్లో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగేలా అధికారులు పెద్దఎత్తున ఏర్పాట్లు చేశారు.

అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో వెబ్​కాస్టింగ్ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లుగా ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీ కర్ణణ్ తెలిపారు. నియోజకవర్గ పరిధిలో మొత్తం 4 లక్షలకుపైగా ఓటర్లు ఉండగా 139 ప్రాంతాల్లో 407 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. సాధారణ ఎన్నికల్లో కంటే ఈ ఉప ఎన్నికలో ఓటింగ్ శాతం పెరుగుతుందని ఎన్నికల సంఘం భావిస్తోంది.

బీఆర్ఎస్​ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ హఠాన్మరణంతో ఖాళీ అయిన ఆ స్థానంలో ఉపఎన్నిక నవంబర్ 11వ తేదీన జరగనుంది. ఇందుకోసం జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీ కర్ణన్ ఆధ్వర్యంలో పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు జరిగాయి. ఈ ఉపఎన్నికలో ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులతో పాటు పెద్దసంఖ్యలో స్వతంత్రులు, రైతులు, వివిధ పార్టీల నాయకులు పోటీపడుతున్నారు.

మొత్తం 4,01365 మంది ఓటర్లు : మొత్తం 58 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతుండగా నియోజకవర్గ పరిధిలో మొత్తం 4,01365 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వారిలో 2 లక్షల 85 వేల 61 మంది పురుషులు, లక్ష 92 వేల 779 మంది మహిళా ఓటర్లు, ఇతరులు 25 మంది, సర్వీసు ఓటర్లు 18, ఎన్​ఆర్ఐ ఓటర్లు 123, దివ్యాంగులు 1,908 ఉన్నారు. 18 నుంచి 19 ఏళ్లు ఉన్న ఓటర్లు 6,859 మంది ఉండగా 80ఏళ్లు పైబడిన వారు 6,053 మంది 85ఏళ్లు పైబడిన వారు 2,134 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఇప్పటికే వృద్ధులకు సంబంధించిన ఓటింగ్ లో దరఖాస్తు చేసుకున్న 103 మంది తమ హక్కు వినియోగించుకున్నారు.

ఓటింగ్ శాతం పెంపునకు కృషి : గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నియోజకవర్గ పరిధిలో 3 లక్షల 85 వేల 265 మంది ఓటర్లు ఉండగా ఉపఎన్నికకు సంబంధించి ఓటరు తుది జాబితా ప్రకారం ఈసారి 2, 383 ఓట్లు పెరిగాయి. పెరిగిన ఓట్లలో యువత, మహిళా ఓట్లే అధికంగా ఉండటంతో ఓటింగ్ శాతం పెంపుకోసం ఎన్నికల సంఘం మొదటి నుంచే జోరుగా ప్రచారం చేస్తోంది. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 47.58 శాతం మాత్రమే పోలింగ్ నమోదు కాగా ఈసారి 50 శాతం దాటే అవకాశం ఉందని జిల్లా ఎన్నికల అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామని రేపు యూసఫ్‌గూడలోని విజయభాస్కర్‌రెడ్డి ఇండోర్‌ స్టేడియంలో ఎన్నికల సామగ్రిని పంపిణీ చేస్తామని హైదరాబాద్‌ జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీ కర్ణన్‌ తెలిపారు. ఉపఎన్నిక బరిలో మెుత్తం 58 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నారని 139 ప్రాంతాల్లో తొలిసారి డ్రోన్లతో పటిష్టమైన నిఘా ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ఉపఎన్నిక కోసం 407 పోలింగ్ కేంద్రాల సిద్ధం చేశామని అందులో 226 సమస్యాత్మక పోలింగ్‌ కేంద్రాలను గుర్తించామని ఆర్వీ కర్ణన్‌ పేర్కొన్నారు.

అంతమంది పోటీ చేయడం ఇదే తొలిసారి : జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గానికి ఐదోసారి జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో 58మంది పోటీ చేయడం ఇదే తొలిసారి. 2023లో జరిగిన ఎన్నికల్లో 19మంది అభ్యర్థులు పోటీపడగా ప్రధాన పార్టీల మధ్య త్రిముఖ పోరు హోరాహోరీగా జరిగింది.
జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక : గెలుపే లక్ష్యంగా 'పోల్ ​మేనేజ్​మెంట్​'పై పార్టీల దృష్టి

నేటితో ముగియనున్న జూబ్లీహిల్స్​ ఎన్నికల ప్రచారం - సాయంత్రం 5 గంటలకు అంతా క్లోజ్​

TAGGED:

JUBILEE HILLS BY POLLS 2025
JUBILEE HILLS ASSEMBLY ELECTION
ముగిసిన జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నిక ప్రచారం
BY POLL ELECTION CAMPAIGN ENDS
BY POLL ELECTION CAMPAIGN ENDS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.