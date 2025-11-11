ప్రారంభమైన జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ - తొలిసారిగా కేంద్రాల వద్ద డ్రోన్లతో నిఘా

ETV Bharat / state

జూబ్లీహిల్స్​ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్​ ప్రారంభం - సాయంత్రం 6 గంటల వరకు కొనసాగనున్న ఓటింగ్​ - తొలిసారిగా పోలింగ్​ కేంద్రాల వద్ద డ్రోన్లతో నిరంతర నిఘా

Jubilee Hills bypoll Polling Today
Jubilee Hills bypoll Polling Today (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2025 at 7:01 AM IST

Jubilee Hills bypoll Polling Today : నెల రోజులుగా నువ్వా-నేనా అన్నట్లు హోరాహోరీగా సాగిన జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్​ ప్రారంభమైంది. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్​ జరగనుంది. ముగ్గురు ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులతో పాటు 58 మంది బరిలో నిలిచారు. నియోజకవర్గ పరిధిలో 4 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు.

ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు 139 ప్రాంతాల్లో 407 పోలింగ్​ కేంద్రాలను ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాటు చేసింది. ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ప్రతి పోలింగ్​ కేంద్రం వద్ద మూడంచెల భద్రతతో పాటు 139 డ్రోన్లతో నిరంతర నిఘాను ఉంచి భద్రతా సిబ్బంది పర్యవేక్షిస్తున్నారు. బీఆర్​ఎస్​ తరఫున మాగంటి గోపీనాథ్​ భార్య సునీత, కాంగ్రెస్​ తరఫున నవీన్​ యాదవ్​, బీజేపీ తరఫున లంకల దీపక్​రెడ్డి పోటీ చేస్తున్నారు. ఈ నెల 14న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది.

ప్రత్యేక యాప్​లో పోలింగ్​ సరళి : పోలింగ్​ సరళిని ఎన్నికల సంఘం ఆన్​లైన్​లో ప్రత్యేక యాప్​ ద్వారా నమోదు చేయనుంది. ప్రిసైడింగ్​ అధికారి ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి ఈ వివరాలను నమోదు చేస్తారు. ఓటర్ల సెల్​ఫోన్లను పోలింగ్​ కేంద్రాల్లోకి అనుమతించరు. సెల్​ఫోన్ల డిపాజిట్​ కోసం కేంద్రాల వద్ద ప్రత్యేక కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. 58 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తుండటంతో నాలుగు బ్యాలెట్​ యూనిట్లు వినియోగించనున్నారు. ఒక్కో యూనిట్​లో 16 మంది పేర్లు, ఫొటోలు ఉంటాయి. చివరి బ్యాలెట్​ యూనిట్​లో 59వ నంబరుగా నోటా బటన్​ అనేది ఉంటుంది.

గత ఎన్నికల్లో జూబ్లీహిల్స్​లో పోలింగ్​ శాతం : జూబ్లీహిల్స్​లో పోలింగ్​ శాతం కీలకంగా మారనుంది. గత ఎన్నికల సరళిని చూస్తే ఎప్పుడూ కూడా 50 శాతం దాటలేదు. 2024లో 45.59 శాతం మంది ఓట్లు వేశారు. 2023లో 47.58 శాతం మాత్రమే ఓట్లు పోలయ్యాయి. అదే 2019లో 39.89 శాతం, 2018లో 45.59 శాతం, 2014లో 50.18 శాతం ఓటింగ్​ శాతం నమోదు అయింది. ఈ నియోజకవర్గంలో మొత్తం 4 లక్షల ఓట్లు ఉండగా, 2 లక్షల ఓట్లయినా పోల్​ అవుతాయా అనేది ప్రశ్నగా మిగిలింది. ఈసారి పోలింగ్ శాతాన్ని పెంచేందుకు అదనంగా 1 గంట సమయాన్ని పొడిగించారు.

ఓటర్లను తరలించేందుకు పార్టీల నేతలు పోటాపోటీ : జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నికలో ఓటర్లను తరలించేందుకు పార్టీల నేతలు పోటాపోటీగా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. నివాస స్థలాలకు దూరంగా బూత్​లు ఉండటంతో వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, గర్భిణులను తామంటే తాము తరలిస్తామని ముందే ఒప్పందం చేసుకుంటూ పోటీ పడుతున్నారు. ఇరుకైన రహదారులుండే బస్తీలు అధికంగా ఉండటంతో ఒక్కో పార్టీ డివిజన్​కు వందల సంఖ్యలో ఆటోలను సైతం బుక్​ చేసుకున్నాయి. వృద్ధులు, దివ్యాంగులను తీసుకెళ్లి ఓటేసిన అనంతరం క్షేమంగా ఇంటికి చేరుస్తామని హామీ ఇస్తున్నారు.

జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక - టీడీపీ అభిమానుల ఓట్లపై పార్టీల ఆశ

