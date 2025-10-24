జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక బరిలో 58 మంది అభ్యర్థులు - చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి
మొత్తం 211 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయగా 81 మంది అభ్యర్థులకు మాత్రమే అర్హత - నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకున్న 23 మంది - నవంబర్ 11న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్
Published : October 24, 2025 at 10:27 PM IST
Jubilee Hills Assembly By Election Contesting Candidates Final list : జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నిక బరిలో అభ్యర్థుల తుది జాబితా అధికారికంగా ఖరారైంది. వచ్చే నెల నవంబర్ 11న పోలింగ్ జరిగే ఉప ఎన్నికలో 58 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడుతున్నట్టు రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రకటించారు. మొత్తం 211 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయగా 81 మంది అభ్యర్థులు పోటీకి అర్హత పొందారు. వారిలో శుక్రవారం వివిధ పార్టీలకు చెందిన అభ్యర్థులు, పలువురు స్వతంత్రులు మొత్తం 23 మంది నామినేషన్లను విత్ డ్రా చేసుకోగా 58 మంది పోటీలో ఉన్నట్లు ఆర్వో వెల్లడించారు.
జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ చరిత్రలో ఇంత మంది పోటీ చేయడం ఇదే తొలిసారి. 2009 ఎన్నికల్లో 13 మంది, 2014 ఎన్నికల్లో 21 మంది, 2018 ఎన్నికల్లో 18 మంది పోటీపడగా 2023లో జరిగిన ఎన్నికల్లో కూడా 19 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడ్డారు. వారిలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి గోపీనాథ్ విజయం సాధించారు. అయితే, ఆయన అకాల మరణంతో ఉప ఎన్నిక రావడంతో ఈసారి పోటీలో ప్రధాన పార్టీలతోపాటు పెద్ద సంఖ్యలో స్వతంత్రులు, విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు, రైతులు సైతం బరిలోకి దిగారు. పెద్ద సంఖ్యలో నామినేషన్లు దాఖలవ్వడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. నామినేషన్ల పరిశీలనతోపాటు విత్డ్రా వరకు క్షణక్షణం ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తున్న ఈ ఉపఎన్నికలో చివరకు 58 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు.
భారీగా నామినేషన్లు ఎందుకంటే ? : పలువురు అభ్యర్థులు జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికను తమ ఉద్యమానికి వేదికగా మార్చుకునేందుకు, తమ సమస్యలను ఫోకస్ చేసేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. వివిధ కారణాలు పేర్కొంటూ ఉప ఎన్నికలో పోటీ చేయడానికి నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. దాఖలుకు ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులు రూ.5 వేలు, ఇతరులు రూ.10 వేలు చెల్లించి మరీ నామినేషన్లను దాఖలు చేశారు. ప్రధానంగా రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు భూసేకరణ నిర్వాసితులు ప్రభుత్వ తీరును నిరసిస్తూ తమకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ వేశారు. 12 మంది ప్రస్తుతం పోరు రంగంలో ఉన్నారు.
నిరసనగా నామినేషన్లు : యాచారం ఫార్మాసిటీ భూ నిర్వాసితులు 10 మంది నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. తగిన పరిహారం ఇవ్వలేదని, తమ భూములు తిరిగి అప్పగించాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఎస్సీ వర్గీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ఒక సామాజిక వర్గం తరఫున ఏకంగా 10 మంది నామినేషన్ వేశారు. ఉద్యోగ నియామక ప్రకటనలు లేవని నిరసిస్తూ నిరుద్యోగ జేఏసీ తరఫున 13 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లు సమర్పించారు. తమకు పింఛన్లు సక్రమంగా రావడం లేదని పెన్షన్దారుల తరఫున 9 మంది సీనియర్ సిటిజన్లు నామినేషన్లు వేశారు. తెలంగాణ ఉద్యమకారుల తరఫున ఒకరు నామినేషన్ సమర్పించారు.
ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రకటన : జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ ఓటర్ల తుది జాబితాను జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆర్.వి.కర్ణన్ వెల్లడించారు. ఉపఎన్నికపై శుక్రవారం ఆయన మీడియా సమావేశం నిర్వహించి వివరాలు తెలిపారు. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో మొత్తం 4,01,365 మంది ఓటర్లు ఉన్నారని, వీరిలో 2,08,561 మంది పురుషులు, 1,92,779 మంది మహిళలని తెలిపారు. ఎన్నికల ప్రకటన తర్వాత జూబ్లీహిల్స్లో 2,383 మంది కొత్తగా ఓటర్లు పెరిగారన్నారు. తనిఖీల్లో భాగంగా ఇప్పటి వరకు రూ.2.84 కోట్ల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. రూ.3.69 లక్షల విలువ చేసే 512 లీటర్ల మద్యం పట్టుబడిందని, ఉప ఎన్నిక బరిలో 58 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నందున ఒక్కో పోలింగ్ బూత్లో నాలుగు బ్యాలెట్ యూనిట్స్, ఒక వీవీ ప్యాట్ వినియోగించనున్నట్లు ఆర్.వి. కర్ణన్ తెలిపారు.
