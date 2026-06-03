ప్రకాశం జిల్లాలో మరో భారీ ప్రాజెక్టు - రూ.1230 కోట్లతో జేఎస్డబ్ల్యూ ప్లాంట్!
ప్రకాశం జిల్లాలో మరో భారీ ప్రాజెక్టుకు సిద్ధమైన జేఎస్డబ్ల్యూ గ్రూప్ - రూ.1230 కోట్లతో ముడి ఇనుము శుద్ధి కర్మాగారం ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రతిపాదన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 10:00 AM IST
JSW Steel Iron Ore plant in AP : ఏపీలో పెట్టుబడుల ఆకర్షణ కోసం కూటమి ప్రభుత్వం స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ను అమలు చేస్తోంది. ఇందుకోసం ప్రత్యేక ప్రణాళికలతో ముందుకెళ్తోంది. జిల్లాలవారీగా పారిశ్రామిక హబ్లను ఏర్పాటు చేస్తూ స్థానికంగానే ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. దీంతో పారిశ్రామిక ప్రగతి కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. ఉపాధి కల్పనకు సర్కార్ పూనుకోవడం వల్ల అనతి కాలంలోనే వేలాది కోట్లు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పరిశ్రమలు రాష్ట్రానికి వరస కడుతున్నాయి.
ఇందులో భాగంగానే ఇప్పటికే వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో ఉక్కు కర్మాగారం ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చిన జేఎస్డబ్ల్యూ గ్రూప్ ఇప్పుడు ప్రకాశం జిల్లాలో మరో భారీ ప్రాజెక్టుకు సిద్ధమైంది. రూ.1230 కోట్ల పెట్టుబడితో ముడి ఇనుము శుద్ధి కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించింది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఏపీకి వేల కోట్ల ఆదాయం, స్థానిక యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
ప్రకాశం జిల్లా కొణిజేడు-మర్లపాడు ప్రాంతంలో జిందాల్ సౌత్ వెస్ట్ (జేఎస్డబ్ల్యూ) స్టీల్ లిమిటెడ్ భారీ ముడి ఇనుము శుద్ధి కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇందుకోసం రూ.1230 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు సమర్పించింది. ఏటా 5 మిలియన్ టన్నుల ముడి ఇనుప ఖనిజాన్ని వినియోగించే సామర్థ్యంతో ఈ ప్రాజెక్టు రూపుదిద్దుకోనుంది. ఇందుకు అవసరమైన ముడి ఇనుప ఖనిజాన్ని ఏపీ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కు చెందిన గనుల నుంచి లీజు పద్ధతిలో పొందనుంది. 15 సంవత్సరాల పాటు తవ్వకాలు నిర్వహించే హక్కును జేఎస్డబ్ల్యూ కోరింది. దీనికి బదులుగా ఎలాంటి పెట్టుబడి లేకుండానే ఏపీఎండీసీకి జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీలో 11 శాతం ఈక్విటీ వాటా ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించింది.
JSW Hands With APMDC : ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతులు లభించిన వెంటనే 2026 ఆగస్టులో నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించేందుకు జేఎస్డబ్ల్యూ సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 2027 ఏప్రిల్ నాటికి సివిల్ పనులు పూర్తి చేసి, అదే ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి వాణిజ్య ఉత్పత్తిని ప్రారంభించాలని ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. భవనాల నిర్మాణానికి రూ.143 కోట్లు, యంత్ర సామగ్రికి రూ.914 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేయనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ప్రత్యక్షంగా పలువురికి ఉపాధి లభించనుండగా, రవాణా, లాజిస్టిక్స్, అనుబంధ రంగాల్లో మరిన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏర్పడనున్నాయి. అంతేకాకుండా రాయల్టీలు, మినరల్ ట్రస్ట్ ఫండ్, ఖనిజ అన్వేషణ నిధులు, ముడి ఇనుము విక్రయాల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సుమారు రూ.4480 కోట్ల ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రాజెక్టు జీవితకాలంలో శుద్ధి చేసిన ఖనిజాల విక్రయాల ద్వారా ఏపీఎండీసీకి మరో రూ.224 కోట్ల ఆదాయం సమకూరనుంది. జాయింట్ వెంచర్లో 11 శాతం వాటా ఉన్నప్పటికీ మూలధన వ్యయం, నిర్వహణ వ్యయం మొత్తం జేఎస్డబ్ల్యూ భరిస్తుంది. ప్రాజెక్టు నిర్వహణ బాధ్యతలను కూడా అదే సంస్థ చేపట్టనుంది. వైఎస్సార్ కడపలో ఉక్కు కర్మాగారం, ఇప్పుడు ప్రకాశంలో ముడి ఇనుము శుద్ధి యూనిట్తో జేఎస్డబ్ల్యూ గ్రూప్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తన పెట్టుబడులను విస్తరిస్తోంది. భారీ పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాలు, ప్రభుత్వానికి ఆదాయం పెరగడం వంటి అంశాలు ఈ ప్రాజెక్టును రాష్ట్ర పారిశ్రామికాభివృద్ధిలో కీలక మైలురాయిగా నిలపనున్నాయి.
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