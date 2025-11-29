కాకతీయ యూనివర్సిటీ తీరు మారేదెన్నడో! - కనీసం అధ్యాపకులకు సైతం జీతాల్లేవ్

ETV Bharat / state

కేయూలో జర్నలిజం అధ్యాపకుల వేతన కష్టాలు
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 29, 2025 at 9:54 PM IST

Journalism Professors issues in Kakatiya University : వరంగల్​ కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంలోని జర్నలిజం డిపార్ట్​మెంట్​కు సంబంధించిన అధ్యాపకులకు గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వేతనాలు అందడం లేదు. ఈ విభాగంలోని వారికి అందరిలా ప్రతి నెలా కాకుండా, సెమిస్టర్ల వారీగా జీతాలు అందుతాయి. వాటిని కూడా గత ఐదేళ్లుగా అంటే, 2020-21 విద్యా సంవత్సరం నుంచి 2024-25 విద్యా సంవత్సరం వరకు పెండింగ్‌లో పెట్టారు. ప్రస్తుతం 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ప్రథమ సెమిస్టర్‌ తరగతులు సైతం త్వరలో ప్రారంభం కానున్నాయి.

జీతాలు పెండింగ్​లో ఉన్న పరిస్థితుల దృశ్యా తాత్కాలిక అధ్యాపకులను నియమించుకొని తరగతులు కొనసాగిస్తున్నారు. 2012-19 విద్యా సంవత్సరం వరకు జీతాలు అందినా, 2020 నుంచి ఇప్పటి వరకు జీతాల ఊసే లేదు. జర్నలిజం విభాగంలో ప్రస్తుతం ఎనిమిది మంది అధ్యాపకులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. వారికి సెమిస్టర్ల వారీగా అందించే వేతనాలను కూడా ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్​లో పెట్టడంతో వారంతా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై ఉన్నతాధికారులు వెంటనే స్పందించాలని, వారికి అందించే వేతనాలు వెంటనే విడుదల చేయాలని కోరుతున్నారు.

ఆది నుంచీ అన్నింటిలో ఆలస్యమే : ఈ కాకతీయ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజం విభాగం 2012-13 విద్యా సంవత్సరంలో ప్రారంభమైంది. అప్పటి నుంచే, ఈ డిపార్ట్​మెంట్​ అధ్యాపకులకు ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంలోనూ తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది. మొదటి ఏడాదిలో బోధనకు వచ్చిన అధ్యాపకులకు నియామక ఉత్తర్వులు రావడానికే రెండున్నర సంవత్సరాలు పట్టింది. దానికి తోడు ఆ ఏడాది నుంచే వేతనాలు కూడా చాలా ఆలస్యంగా, సకాలంలో అందడం లేదని అధ్యాపకులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంత వరకే వారు ఈ విషయాన్ని పలుమార్లు ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి చేరవేసినా, సమస్య పరిష్కారానికి ఎలాంటి చర్యలూ తీసుకోవడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కలెక్టరే వైస్ ఛాన్స్​లర్​ అయినా : 2020-21 ఏడాదికి సంబంధించిన ఉత్తర్వుల జారీ విషయంలో, అప్పుడు విధులు నిర్వర్తిస్తున్న అధికారులు తీవ్ర ఆలస్యం వహించారు. ఆ తర్వాత, అప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్​గా విధులు నిర్వహించిన వాకాటి కరుణ, యూనివర్సిటీకి కూడా ఉపకులపతిగా బాధ్యతలు వహించారు. ఆమె 2020-21 నుంచి 2022-23 వరుకు గల మూడు సంవత్సరాల ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. అయినప్పటికీ, వేతనాల బిల్లులను మాత్రం విడుదల కాలేదు.

ఈ విషయంపై జర్నలిజం విభాగాధిపతి అయిన మల్లేశ్వర్​ను అధ్యాపకులు వివరణ కోరగా, తాము కేవలం ఒక సంవత్సరానికి చెందిన బిల్లులపై సంతకాలు చేసి విశ్వవిద్యాలయ ఉన్నతాధికారులకు పంపించినట్లు, మిగిలిన వాటికి సంబంధించిన బిల్లుల్లో సాంకేతిక సమస్యలు ఉండటంతో, వాటిని తమ దగ్గరే నిలిపివేసినట్లు ఆయన తెలిపారు.

కమిటీని ఏర్పాటు చేసి, నివేదిక ఇచ్చినా : అధ్యాపకులకు చెల్లించే జీతాల సమస్యపై యూనివర్సిటీ, కాలేజ్​ ప్రిన్సిపల్​గా అప్పట్లో విధుల్లో ఉన్న ఆచార్య తాళ్లపల్లి మనోహర్​ను కూడా వివరణ కోరగా, కొందరు అధ్యాపకులు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు. అందుకే దీనిపై ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశామని, ఆ నివేదిక ఆధారంగానే వేతనాలు చెల్లించబోతునట్లు వివరించారు. అయినప్పటికీ, కమిటీ నివేదికను సమర్పించి నెల రోజులు గడుస్తున్నా, వేతన చెల్లింపుల విషయంపై మాత్రం ఎలాంటి స్పష్టత రాలేదు. ఈ విషయంపై ప్రస్తుతం వైస్ ఛాన్స్​లర్​ ఆచార్య ప్రతాపరెడ్డి, రిజిస్టార్ రామచంద్రం స్పందించి, ఆలస్యం చేయకుండా అధ్యాపకులకు న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

