బంగారం లాంటి వార్త చెప్పిన సీఎం చంద్రబాబు - కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరిలో 'పసిడి' పంటలు

జొన్నగిరి, పగిడిరాయి, ఎర్రగుడి గ్రామాల పరిధిలో 1477 ఎకరాల్లో జియో మైసూర్‌ సంస్థ తవ్వకాలు - వచ్చే నెలలో సీఎం చేతుల మీదుగా ప్రారంభం - బంగారం ఉత్పత్తిపై స్థానికుల హర్షం

Jonnagiri Gold Mining Project in Kurnool District
Published : May 16, 2026 at 9:55 AM IST

Jonnagiri Gold Mining Project in Kurnool District: రాయలసీమ అంటే రతనాల సీమ ఇది ఒకప్పటి మాట. ఆపై కరవు సీమగా మారింది. భవిష్యత్తులో స్వర్ణ సీమగా మారనుంది.! అవునండీ నిజమే. ఇన్నాళ్లూ బంగారం ఉత్పత్తి అంటే కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌ - KGF అని చెప్పుకునేవాళ్లం. ఇకపై కర్నూలు జిల్లాలోని జొన్నగిరి పసిడి పండించనుంది. జియో మైసూర్‌ సర్వీసెస్‌ ఇండియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థ ఇక్కడ బంగారాన్ని వెలికితీయనుంది. వచ్చే నెలలోనే సీఎం చంద్రబాబు ఇందుకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.

పలుకే బంగారామాయేనా అనే పాట వినే ఉంటారుగా కానీ ఇప్పుడు సీఎం చంద్రబాబు నోటి నుంచి వచ్చింది మాత్రం బంగారం లాంటి పలుకు. ఎందుకంటే పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ ప్రభావంతో భారత్‌ ఆర్థిక వ్యవస్థ చితికిపోకూడదని ప్రధాని ఇటీవల కీలక ప్రకటన చేశారు. ఒక ఏడాది పాటు పసిడి కొనొద్దని పిలుపునిచ్చారు. ఆ వెంటనే బంగారం దిగుమతిపై సుంకాన్ని 15 శాతానికి పెంచారు. ఈ పరిస్థితుల్లో మన దేశంలో బంగారం ఉత్పత్తి చేసే గనిని ప్రారంభిస్తానని సీఎం చెప్పడం బంగారం లాంటి వార్తే కదా మరీ.

'కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరిలో ప్రైవేటు రంగంలో దేశంలోనే అతి పెద్ద బంగారం ఉత్పత్తి కర్మాగారం ప్రారంభానికి రంగం సిద్ధమైంది. బంగారం, వెండి, తదితర ఖనిజాల వెలికితీతలో అపార అనుభవం ఉన్న జియో మైసూర్‌ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేటు సంస్థ ఈ కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. కొన్నేళ్లుగా ప్రారంభానికి నోచుకోని ఈ కర్మాగారానికి వచ్చే నెలలో సీఎం శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. మొదటి ఏడాది 600 కిలోలు, తర్వాత ఏడాది 1500 కిలోలు బంగారాన్ని జొన్నగిరి గోల్డ్‌ మైనింగ్‌ ప్రాజెక్టు ఉత్పత్తి చేస్తుంది.' - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

19 ఏళ్లు పట్టింది: తుగ్గలి మండలంలోని జొన్నగిరి, పగిడిరాయి, ఎర్రగుడి గ్రామాల పరిధిలో 1477 ఎకరాల్లో జియో మైసూర్‌ సంస్థ తవ్వకాలకు అనుమతి పొందింది. ఈ సంస్థకు పలు రాష్ట్రాల్లో 35 వేల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఖనిజాల కోసం తవ్విన అనుభవం ఉంది. బంగారం గనులున్న ఈ ప్రాంతంలోనే ఉత్పత్తికి అవసరమైన పరిశ్రమను 320 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించింది. 2006లోనే అనుమతులు పొందినప్పటికీ ఇక్కడ దొరికే పసిడి నాణ్యత, తవ్వకాలు లాభదాయకమా కాదా అని నిర్ధారించుకుని కర్మాగారం నిర్మించడానికి ఆ సంస్థకు ఏకంగా 19 ఏళ్లు పట్టింది. ఒక మినీ ప్లాంట్‌లో ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేసి బంగారం నాణ్యతను నిర్ధారించుకుంది. సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు రావడంతో పూర్తిస్థాయి ప్లాంట్‌ నిర్మించింది.

ఈ ప్రాంతంలో కోటి టన్నుల బంగారం ఖనిజ నిల్వలు ఉన్నట్లు అంచనా. తూర్పు బ్లాక్‌లో భూమి అడుగున సుమారు 180 మీటర్ల లోతులో 6.8 మిలియన్‌ టన్నుల బంగారు ఖనిజం ఉన్నట్లు గుర్తించింది. 2043 వరకు ఆ ప్రాంతంలో తవ్వకాలలకు అనుమతి తీసుకుంది. ఆ తర్వాత మరో 50 ఏళ్ల పాటు తవ్వకాలు కొనసాగించడానికి ముందస్తు అనుమతి పొందింది. ఇది ప్రారంభమైతే దేశం మొత్తం జొన్నగిరి వైపు చూస్తుందని కర్నూలు ఎంపీ బస్తిపాటి నాగరాజు అన్నారు.

జొన్నగిరి ప్రాంతంలో బంగారు ఖనిజాన్ని వెలికితీసి.. వెయ్యి టన్నులను శుద్ధి చేస్తే 700 గ్రాముల బంగారం ఉత్పత్తి అవుతుందని అంచనా. ఏటా 4 లక్షల టన్నుల ఖనిజాన్ని వెలికితీసి 3 లక్షల టన్నుల ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేసే సామర్థ్యంతో అధునాతన కర్మాగారాన్ని జియో మైసూర్‌ సంస్థ ఇక్కడ నిర్మించింది. ఈ ప్రాంతంలో బంగారం ఉత్పత్తి చేసే ప్రక్రియ ప్రారంభం అవుతుండటంతో స్థానికులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.జియో మైసూర్‌ సంస్థ అవసరాలకు నీరు సరఫరా చేసేందుకు హంద్రీ నీవా కాలువ నుంచి సంస్థ ప్రాంగణం వరకు 18 కిలోమీటర్ల పొడవున పైప్‌లైన్‌ వేశారు.

