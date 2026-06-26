బులియన్ మార్కెట్లోకి 'జొన్నగిరి' గోల్డ్ - ఏపీ మ్యాప్తో మెరుస్తున్న 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛత
కర్నూలు షరాఫ్ బజార్లో అమ్మకానికి జొన్నగిరి బంగారు బిస్కెట్లు - 50, 100, 500 గ్రాముల బరువుల్లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన 'జియో మైసూర్' - 500 గ్రాముల బిస్కెట్పై ఏపీ మ్యాప్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 6:38 PM IST
Jonnagiri Gold in Market : కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరిలో ఉత్పత్తి అయిన స్వచ్ఛమైన బంగారం బులియన్ మార్కెట్లోకి వచ్చేసింది. 'జియో మైసూర్' సంస్థ తవ్వకాల్లో వెలికితీసిన ఈ బంగారు బిస్కెట్లు కొనుగోలుదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. కర్నూలు నగరంలోని ప్రసిద్ధ కొండారెడ్డి బురుజు వద్ద ఉన్న షరాఫ్ బజార్లోని జ్యువెలరీ దుకాణాల్లో ఈ జొన్నగిరి బంగారం కనువిందు చేస్తోంది.
ఈ నెల 24న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ బంగారు ఉత్పత్తిని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఆ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలోనే తొలి బంగారు బిస్కెట్లను ఆయన ఆవిష్కరించారు. కర్నూలు ప్రాంతానికి చెందిన ముగ్గురు ప్రముఖ వ్యాపారస్తులకు సీఎం స్వయంగా ఈ బిస్కెట్లను అందజేశారు. తొలి స్వదేశీ, స్థానిక బంగారు బిస్కెట్లను అందుకోవడంపై స్థానిక జ్యువెలరీ వ్యాపారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఏపీ మ్యాప్తో ఆకర్షణీయంగా : జియో మైసూర్ సంస్థ ఈ బిస్కెట్లను అత్యంత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దింది. మార్కెట్లో ఇవి 50 గ్రాములు, 100 గ్రాములు, 500 గ్రాముల బరువుల్లో లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా 500 గ్రాముల బిస్కెట్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఈ బిస్కెట్పై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మ్యాప్ను ప్రత్యేకంగా ముద్రించారు. అలాగే 'జొన్నగిరి గోల్డ్ మైన్' అనే పేరుతో పాటు స్వచ్ఛతను తెలిపే '999' నంబర్ను కూడా అచ్చు వేశారు. ఇది 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛతను కలిగి ఉంది. ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరల ప్రకారం ఈ 500 గ్రాముల బిస్కెట్ విలువ సుమారు రూ.75 లక్షలకు పైనే ఉంటుంది.
ఆర్థిక వ్యవస్థకు బూస్ట్ : స్థానికంగా బంగారం ఉత్పత్తి కావడం మన ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఎంతో మేలు చేస్తుందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. 'మన దేశంలో బంగారానికి విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. ఇందుకోసం ఏటా వేల కోట్లు వెచ్చించి విదేశాల నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు జొన్నగిరి గనుల ద్వారా స్థానికంగానే బంగారం లభిస్తోంది. దీంతో విదేశీ దిగుమతులపై ఆధారపడటం కొంతమేర తగ్గుతుంది. దీనివల్ల మన విదేశీ మారకద్రవ్యం దేశం దాటి పోదు. అంతిమంగా మన రూపాయి విలువ మరింత బలపడుతుంది' అని వ్యాపారులు అంటున్నారు.
ఈ బంగారం స్థానికంగానే ఉత్పత్తి అవుతోంది. అయినప్పటికీ ప్రస్తుతానికి ప్రభుత్వ పరంగా దీనిపై ఎలాంటి పన్ను రాయితీలు లేవు. మార్కెట్లో విదేశీ బంగారానికి ఏ విధమైన పన్నులు వర్తిస్తాయో, దీనికి కూడా అవే వర్తిస్తాయి. కస్టమ్స్ డ్యూటీ, దిగుమతి సుంకం, జీఎస్టీ అన్నీ కలుపుకుని ఈ బిస్కెట్లను విక్రయిస్తున్నారు. నాణ్యతలో మాత్రం ఇది విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే బంగారానికి ఏమాత్రం తీసిపోదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
జ్యువెలరీ క్లస్టర్ వస్తే : రాయలసీమ ప్రాంతం విలువైన ఖనిజ సంపదకు పెట్టింది పేరు. ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా వజ్రకరూరులో వజ్రాలు లభిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరిలో బంగారం వెలికితీస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కర్నూలులో ఒక స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ లేదా 'జ్యువెలరీ క్లస్టర్' ఏర్పాటు చేయాలన్న డిమాండ్ ఊపందుకుంది. ఈ క్లస్టర్ ఏర్పాటైతే వేలాది మంది స్థానిక స్వర్ణకారులకు, కార్మికులకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ ప్రాంతం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది.
"మన జొన్నగిరిలో ఉత్పత్తి అయిన బంగారు బిస్కెట్లను ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా అందుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే బంగారంతో పోలిస్తే ఈ స్థానిక బంగారం నాణ్యతలో ఏమాత్రం తీసిపోదు. స్థానికంగానే బంగారం దొరుకుతుండటంతో విదేశీ దిగుమతులు తగ్గుతాయి. మన విదేశీ మారకద్రవ్యం ఆదా అవుతుంది, రూపాయి బలపడుతుంది. పన్నులపరంగా చూస్తే ప్రస్తుతం విదేశీ బంగారానికి వర్తించే దిగుమతి సుంకం, జీఎస్టీ అన్నీ కలిపే దీన్ని విక్రయిస్తున్నాం." -వ్యాపారులు
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