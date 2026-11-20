సమ్మక్క సాగర్ బ్యారేజీ ఎన్వోసీకి మార్గం సుగమం! - ముంపు ప్రాంతాలపై తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్ ఇంజినీర్ల ఉమ్మడి సర్వే
Sammakka Sagar Flood Areas Survey : సమ్మక్క సాగర్ బ్యారేజీ వెనుక జలాలతో మంపునకు గురయ్యే ప్రాంతాలపై తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్ ఇంజినీర్లు ఉమ్మడి సర్వే ప్రారంభించారు. రెండు వారాల్లో సర్వే పూర్తిచేయనున్నట్లు తెలిపారు.
Published : November 20, 2026 at 8:23 AM IST
సమ్మక్క సాగర్ బ్యారేజీకి సంబంధించి ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం నిరభ్యంతర ధ్రువపత్రం (ఎన్వోసీ) జారీచేసేందుకు అవసరమైన ప్రక్రియలో భాగంగా ఆ రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ, తెలంగాణ నీటిపారుదల శాఖల ఇంజినీరింగ్ బృందాలు కలిసి ఉమ్మడి సర్వే మొదలుపెట్టాయి. ములుగు జిల్లా తుపాకులగూడెం వద్ద గోదావరి నదిపై నిర్మించిన ఈ బ్యారేజీ వల్ల, ఛత్తీస్గఢ్లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు బ్యాక్ వాటర్ చేరి ముంపునకు గురవుతున్నాయి. ఇలా ముంపునకు గురయ్యే ప్రాంతాలను స్పష్టంగా నిర్ధారించి వాటికి ఆర్అండ్ఆర్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసే వరకు ఎన్వోసీ జారీచేసేందుకు ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం ససేమిరా అంటోంది.
100 ఎకరాల దాకా నీటమునిగొచ్చని అధ్యయనాల్లో వెల్లడి
ఈ అభ్యంతరాల కారణంగా కేంద్ర జల సంఘం (సీడబ్య్లూసీ) పరిధిలోని సాంకేతిక అనుమతుల కమిటీ (టీఏసీ) తుది అనుమతులు ఇవ్వడం లేదు. ఈ కారణంగా సమ్మక్క సాగర్ ప్రాజెక్టును పూర్తి సామర్థ్యంతో నింపడానికి వీలుకావడం లేదు. సముద్రమట్టానికి 83 మీటర్ల ఎత్తులో నిర్మించిన ఈ బ్యారేజీ మొత్తం నిల్వ సామర్థ్యం 6.94 టీఎంసీలు. రూ.2,120 కోట్ల వ్యయంతో 2021లో పూర్తయిన ఈ ప్రాజెక్టు వెనుక జలాలతో ఛత్తీస్గఢ్లోని బీజాపూర్ జిల్లాలోని భోపాలపట్నం పరిధిలో పలు ప్రాంతాలు ముంపునకు గురవుతున్నట్ల ఆ రాష్ట్రం వాదిస్తోంది. దీనిపై గతంలో జరిపిన పలు అధ్యయనాల్లో గోదావరి నదికి భారీ వరదలు వస్తే సుమారు 100 ఎకరాల భూమి నీట మునిగే అవకాశం ఉందని తేల్చారు.
15 రోజుల్లో సర్వే పూర్తి
ముంపు ప్రాంతాలను తెలుసుకొనేందుకు గత ఏడాది ఐఐటీ ఖరగ్పూర్తోనూ ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం సర్వే చేయించింది. ఇటీవల సీఎం రేవంత్రెడ్డి, మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి రాయ్పూర్ వెళ్లి ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్ సాయితో సమ్మక్క సాగర్ బ్యారేజీ ఎన్వోసీ అంశంపై చర్చించారు. దీంతో ఉమ్మడి సర్వే నిర్వహించేందుకు ఆ రాష్ట్రం అంగీకరించింది. ఈ మేరకు రెండు రాష్ట్రాలకు చెందిన చీఫ్ ఇంజినీర్ల నేతృత్వంలోని బృందం సర్వే చేపట్టింది. 15 రోజుల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తిచేసి, ముంపునకు గురయ్యే భూములను గుర్తించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అనంతరం విస్తీర్ణాన్ని నిర్దారించి పరిహారాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖకు చెల్లించనుంది.
వచ్చే వేసవి వరకు తాగునీటికి బెంగ లేదు
ఈ బ్యారేజీ నిర్మాణం ఐదేళ్ల క్రితమే పూర్తయినా టీఏసీ నుంచి అనుమతులు రానందున నీటిని నిల్వ చేయడానికి సాధ్యపడటం లేదు. డ్యామ్ సేఫ్టీ చట్టం ప్రకారం తొలుత బ్యారేజీలో నీరు నింపి పరీక్షించాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో 81 మీటర్ల వరకు నీటిని నిల్వ చేయడానికి ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం సానుకూలత తెలపడంతో ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి గోదావరి నదిలోకి వస్తున్న నీటిని నిల్వ చేయాలని నీటిపారుదల శాఖ వర్గాలు ఇంజినీర్లను ఆదేశించాయి. దీంతో దశలవారీగా 5 టీఎంసీల వరకు నీటిని నిల్వ చేసే ప్రక్రియను మొదలుపెట్టారు.
ఈ నిల్వ స్థాయి దగ్గర ఎలాంటి ముంపు ఉండదు. ముఖ్యంగా ప్రస్తుత ఎల్నినో నేపథ్యంలో రానున్న వేసవి వరకు తాగునీటి సరఫరాకు బెంగ లేకుండా ఈ నిల్వలు ఉపయోగపడతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి రోజుకు 10 వేల క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరుతోంది. దేవాదుల ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా వరంగల్, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, జనగామ, ఖమ్మం, నల్గొండ జిల్లాల్లో తాగునీటి సమస్యలు తీరనున్నాయని చెబుతున్నారు.
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