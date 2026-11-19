ఉమ్మడి రాయలసీమ జిల్లాల్లో కూటమి హవా - మెజారిటీ ఎంపీపీలు కైవసం
Joint Rayalaseema MPP Elections: ఉమ్మడి రాయలసీమ జిల్లాలో మెజార్టీ ఎంపీపీ, వైఎస్ ఎంపీపీ స్థానాలు కూటమి పరమయ్యాయి. ఈ మేరకు అధికారులు వారి చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 7:29 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 7:56 PM IST
ఉమ్మడి రాయలసీమ జిల్లాల్లో చాలా చోట్ల ఎంపీపీలు, వైస్ ఎంపీపీల ఎన్నిక ప్రశాంతంగా జరగ్గా కొన్ని చోట్ల కోరం లేక శుక్రవారానికి వాయిదా పడ్డాయి. మెజార్టీ ఎంపీపీ, వైఎస్ ఎంపీపీ స్థానాలు కూటమి పరమయ్యాయి. ఈ మేరకు ఎన్నికైన వారికి రిటర్నింగ్ అధికారులు ధ్రువపత్రాలు అందజేశారు.
ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా వారీగా : ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో మండల పరిషత్ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాలో 54 మండల పరిషత్లకు గానూ 51 ఎంపీపీ స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించారు. వీటీలో తెలుగుదేశం-45, వైఎస్సార్సీపీ-6 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. మంత్రాలయం, ఉయ్యాలవాడ, పగిడ్యాల ఎంపీపీ ఎన్నిక వాయిదా పడింది.
- కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు ఎంపీపీ స్థానాన్ని టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. ఈ మేరకు మండల అధ్యక్షురాలిగా తెలుగుదేశం నాయకురాలు పుష్పావతి ఎన్నికయ్యారు. తొలుత ఎంపీటీసీలు అనంతరం ఎంపీపీ, వైస్ ఎంపీపీ చేత ఎంపీడీఓ చంద్రమౌళి ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే జయనాగేశ్వరరెడ్డి హాజరయ్యారు.
- ఆదోని మండలం-1, ఆదోని మండలం-2 ఎంపీపీ స్థానాలను టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. ఆదోని మండలం-1 మండల పరిషత్ అధ్యక్షురాలిగా కురువ పెద్ద లక్ష్మి (కపటి ఎంపీటీసీ), వైస్ ఎంపీపీగా-ఈడిగ రాముడు ఎన్నికయ్యారు. అలాగే ఆదోని మండలం-2 ఎంపీపీగా-సులోచనమ్మ (చిన్న హరివాణం ఎంపీటీసీ), వైస్ ఎంపీపీగా-షాహీనా బేగంను ఎన్నుకున్నారు.
- కర్నూలు మండలంలో 23 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను టీడీపీ-21, వైఎస్సార్సీపీ-1 మరొకరు స్వతంత్ర అభ్యర్థి గెలుపొందారు. ఈ మేరకు ఎంపీటీసీల చేత రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. అనంతరం ఎంపీపీ స్థానానికి ఎన్నికలు నిర్వహించగా దిన్నదేవరపాడు-1 ఎంపీటీసీ సాలమ్మను ఎంపీపీగా, వైఎస్ ఎంపీపీగా నందనపల్లె ఎంపీటీసీ నాగరాజును ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు.
- నంద్యాల జిల్లా నందికొట్కూరు ఎంపీపీగా మాధవరం సుశీలమ్మ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. బ్రాహ్మణకొట్కూరు-1 ఎంపీటీసీ హేమలతను వైస్ ఎంపీపీగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. నందికొట్కూరు నియోజకవర్గంలోని పాములపాడు ఎంపీపీ ఎన్నిక టీడీపీ కార్యకర్తల్లో ఆగ్రహానికి దారితీసింది. 12 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో తెలుగుదేశం-5, వైఎస్సార్సీపీ-6 చోట్ల విజయం సాధించాయి. మరోచోట బైరెడ్డి శబరి అనుచరుడు స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి గెలుపొందారు.
- ఎంపీపీ ఎన్నిక వేళ అతను టీడీపీకే మద్దతు పలుకుతారని మిగిలిన ఎంపీటీసీలు భావించారు. అయితే అతను అనూహ్యంగా వైఎస్సార్సీపీకి మద్దతు ప్రకటించడంతో ఆ పార్టీ అభ్యర్థి పాములపాడు ఎంపీపీగా ఎన్నికయ్యారు. దీనికి బైరెడ్డి శబరే కారణమంటూ తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు, మిగిలిన ఎంపీటీసీలు ఆందోళనకు దిగారు. దీంతో పోలీసులు రంగప్రవేశం చేసి ఆందోళనకారులను అక్కడి నుంచి పంపించేశారు.
ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా వారీగా :
- అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం మండల ప్రజా పరిషత్ను టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. ఎంపీపీగా ఎమ్.లక్ష్మీదేవి, వైస్ ఎంపీపీగా కురుబ హనుమంతు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. రాయదుర్గం మండలంలో మొత్తం 12 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను టీడీపీ-10, వైఎస్సార్సీపీ -2 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది.
- శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం నియోజకవర్గంలో మూడు ఎంపీపీ స్థానాలు తెలుగుదేశం ఖాతాలోకి చేరాయి. ధర్మవరం ఎంపీపీగా శ్రీనివాసరావు, బత్తులపల్లి ఎంపీపీగా నారాయణరెడ్డి, తాడిమర్రి ఎంపీపీగా టీడీపీ రెబల్ అభ్యర్థి నాగవేణి ఎన్నికయ్యారు. సర్దుబాటులో భాగంగా తాడిమర్రి ఎంపీపీని బీజేపీకి కేటాయించారు. ఇక్కడ 9 స్థానాలు ఉండగా టీడీపీ-5, వైఎస్సార్సీపీ-3 కమలం పార్టీ-1 స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. అయితే ఐదుగురు బలం ఉన్న తెలుగుదేశానికి ఎంపీపీ పదవి ఇవ్వకపోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ఆ పార్టీ ఎంపీటీసీ నాగవేణి స్వతంత్రంగా బరిలోకి దిగారు. మిగతా టీడీపీ సభ్యులూ ఆమెకే మద్దతివ్వడంతో ఆమె విజయం సాధించారు. మదిగుబ్బ మండలంలో ఎంపీటీసీ సభ్యులు హాజరుకాకపోవడంతో ఎంపీపీ ఎన్నిక నిర్వహించలేదు.
- పెనుకొండ నియోజకవర్గంలోని గోరంట్ల, సోమందేపల్లి, పరిగి, రొద్దం, పెనుకొండ ఎంపీపీ పదవులను టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. పెనుకొండ ఎంపీపీగా-దండు మమత, వైస్ ఎంపీపీగా-లక్ష్మీదేవి, రొద్దం ఎంపీపీగా-కురుబ మంజు, వైస్ ఎంపీపీగా-వాణి, పరిగి ఎంపీపీగా-శాంతమ్మ, వైస్ ఎంపీపీగా-నాగరాజు, గోరంట్ల ఎంపీపీగా-నరేశ్, వైస్ ఎంపీపీగా-నీలిమ, సోమందేపల్లి ఎంపీపీగా-చంద్రశేఖర్, వైస్ ఎంపీపీగా-లోకేంద్ర ఎన్నికయ్యారు.
- మడకశిర నియోజకవర్గంలోని ఐదు మండలాలకు సంబంధించిన ఎంపీపీ, వైస్ ఎంపీపీ స్థానాలకు కూటమి క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. మడకశిర ఎంపీపీగా-అనురాధ, ఆగలి ఎంపీపీగా-గంగమ్మ, రొల్ల ఎంపీపీగా-శ్రీనివాసరెడ్డి, అమరాపురం ఎంపీపీగా-జలజాక్షి, గుడిబండ ఎంపీపీగా- అనిలమ్మను ఎన్నుకున్నారు. పుట్టపర్తి నియోజకవర్గంలో ఆరు ఎంపీపీ, ఆరు వైస్ ఎంపీపీ స్థానాలు ఉన్నాయి. వీటిలో టీడీపీ-3, వైఎస్సార్సీపీ-3 ఎంపీపీ స్థానాలకు కైవసం చేసుకుంది. అదేవిధంగా వైస్ ఎంపీపీలకు గానూ వైఎస్సార్సీపీ -4, తెలుగుదేశం-2 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది.
- హిందూపురం నియోజకవర్గంలోని మూడు మండల పరిషత్లను టీడీపీ క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. హిందూపురం ఎంపీపీగా-మంజునాథ్, వైస్ ఎంపీపీగా-అశోక్, లేపాక్షి ఎంపీపీగా-ప్రభాకర్రెడ్డి, వైస్ ఎంపీపీగా- సాలెహ, చిలమత్తూరు ఎంపీపీగా-గీతమ్మ, వైస్ ఎంపీపీగా-సజ్జప్పలు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
- ఉరవకొండ నియోజకవర్గంలో ఐదు ఎంపీపీ స్థానాలు టీడీపీకే దక్కాయి. ఇక్కడ ఐదు మండల పరిషత్ పీఠాలు మహిళలకే దక్కడం విశేషం. ఉరవకొండ ఎంపీపీగా-ఎర్రగుంట్ల నవనీత, విడపనకల్లు ఎంపీపీగా- బోయ లీలావతి, వజ్రకరూరు-ఎంపీపీగా లక్ష్మిశ్రీ, బెలుగుప్ప ఎంపీపీగా- రేణుకమ్మ, కూడేరు ఎంపీపీగా-మమత ఎన్నికయ్యారు.
- తనకల్లు మండలం పరిషత్ కార్యాలయం ఎదుట కొద్దికోట టీడీపీ ఎంపీటీసీ సుమియా భాను కుటుంబం ధర్నాకు దిగింది. తెలుగుదేశం మండల నాయకుల తీరుకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళనకు దిగారు. పార్టీ పెద్దలు తమకు ఎంపీపీ పదవిని ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారని,
ఇప్పుడు మరొకరికి అవకాశం ఇచ్చారంటూ రోడ్డుపై బైఠాయించారు. పార్టీ పెద్దలు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. పోలీసులు నచ్చచెప్పి అక్కడి నుంచి పంపించేశారు.
ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా వారీగా : చిత్తూరు జిల్లాలో ఎంపీపీ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. 27 మండలాలకు గానూ టీడీపీ-24, వైఎస్సార్సీపీ-3 ఎంపీపీ స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. తిరుపతి జిల్లాలో 30 ఎంపీపీ స్థానాలకు ఎన్నిక జరగ్గా టీడీపీ-27, వైఎస్సార్సీపీ-2, జనసేన-1 స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. మరో ఐదు మండలాలైన వాకాడు, తొట్టంబేడు, నాగలాపురం, వెంకటగిరి, ఓజిలి ఎంపీపీ ఎన్నిక వాయిదా పడింది.
- తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలోని తొట్టంబేడు ఎంపీపీ ఎన్నిక వివాదంగా మారింది. కూటమి పొత్తుల్లో భాగంగా ఈ స్థానాన్ని బీజేపీకి కేటాయించారు. అయితే తెలుగుదేశం నుంచి మరో అభ్యర్థిని ఎంపీపీగా ప్రకటించారు. దీంతో పొత్తు ధర్మాన్ని కాపాడాలంటూ కమలం పార్టీ నేతలు ఆందోళన చేశారు. దీంతో ఎన్నికను రేపటికి (శుక్రవారానికి) వాయిదా వేస్తున్నట్లు ఆర్వో ప్రకటించారు.
ఉమ్మడి కడప జిల్లా వారీగా :
- వైఎస్సార్ కడప జిల్లా రాజంపేట నియోజకవర్గంలో ఆరు మండలాలకు గాను వీరబల్లి మండల అధ్యక్ష ఎన్నిక చివరి నిమిషంలో వాయిదా పడింది. మిగతా స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించగా సుండుపల్లి ఎంపీపీగా-సి.రమేశ్నాయుడు (టీడీపీ), సిద్ధవటం ఎంపీపీగా-అతిగారి వినూత (జనసేన), నందలూరు ఎంపీపీగా- ఎద్దుల ప్రమీల (స్వతంత్ర), ఒంటిమిట్ట ఎంపీపీగా-సండ్రపల్లి వెంకటరమణ (టీడీపీ), రాజంపేట ఎంపీపీగా-చాముండేశ్వరి (టీడీపీ) ఎన్నికయ్యారు.
- కమలాపురం నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఆరు ఎంపీపీ స్థానాలను టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. కమలాపురం ఎంపీపీగా-ఉప్పొలి సంపూర్ణ, చెన్నూరు ఎంపీపీగా-విజయలక్ష్మి, వల్లూరు ఎంపీపీగా-పుల్లగూర శ్రీనివాసులు, పెండ్లిమర్రి ఎంపీపీగా-షేక్ మహమ్మద్ రసూల్, చింతకొమ్మదిన్నె ఎంపీపీగా-డాక్టర్ కృష్ణ కిశోర్రెడ్డి ఎన్నికయ్యారు.
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