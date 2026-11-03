ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లాలో కౌంటింగ్ - 3 చోట్ల టీడీపీ, 1 చోట జనసేన విజయం
Joint Krishna Municipal Results 2026 : ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ఒక్కొక్కటిగా వెలువడుతున్న ఫలితాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు సత్తా చాటుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 5:39 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 5:51 PM IST
ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. విజయవాడ, మచిలీపట్నం కార్పొరేషన్తో పాటు పెడన, తిరువూరు, నందిగామ, జగ్గయ్యపేట, ఉయ్యూరు, తిరువూరు, కొండపల్లి, నూజివీడు మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించిన ఓట్లను లెక్కిస్తున్నారు. ఒక్కొక్కటిగా వెలువడుతున్న ఫలితాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు సత్తా చాటుతున్నారు. మచిలీపట్నం కార్పొరేషన్ మేయర్ పోస్టల్ బ్యాలెట్లో టీడీపీ అభ్యర్థి అబ్దుల్ అబీదాకి ఆధిక్యం లభించింది. విజయవాడ కార్పొరేషన్లో రెండున్నర గంటలు ఆలస్యంగా ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది. నందిగామలో టీడీపీ, తిరువూరులో జనసేన ఆధిక్యంతో దూసుకుపోతోంది.
ఈ క్రమంలో పెడన మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా జనసేన అభ్యర్థి జ్యోత్స్నరాణి 4,380 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించారు. కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరు మున్సిపాలిటీలో పసుపు జెండా ఎగిరింది. ఛైర్మన్గా ప్రవీణ్ కుమార్ గెలుపొందారు. మొత్తం 32 వార్డుల్లో టీడీపీ 21, జనసేన 7 స్థానాలు కైవసం చేసుకోగా వైఎస్సార్సీపీ 2 చోట్ల మాత్రమే ప్రభావం చూపగలిగింది. జగ్గయ్యపేట మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా తెలుగుదేశం అభ్యర్థి నరేంద్రుల వినీత విజయం సాధించారు. మొత్తం 36 వార్డుల్లో టీడీపీ 26, జనసేన 7, బీజేపీ 1, వైఎస్సార్సీపీ 2 చోట్ల గెలుపొందింది. నూజివీడు మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి బి. ఇళయరాజా గెలుపొందారు.
రాష్ట్రంలో జోరుగా ఎన్నికల కౌటింగ్ - పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లలో కూటమి ఆధిక్యం
మురసు తుపాను ఎఫెక్ట్ - బాపట్ల, ప్రకాశం జిల్లాల్లో కౌంటింగ్ ఆలస్యం