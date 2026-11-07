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ఉమ్మడి గుంటూరులో పరిషత్ కౌంటింగ్ - రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక మెజారిటీతో క్రోసూరు జడ్పీటీసీ జనసేన కైవసం

Joint Guntur MPTC ZPTC Results : ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే పల్నాడు జిల్లా క్రోసూరు జడ్పీటీసీని జనసేన కైవసం చేసుకుంది.

Joint Guntur MPTC ZPTC Results
ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో పరిషత్ కౌంటింగ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2026 at 4:08 PM IST

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Updated : November 7, 2026 at 5:06 PM IST

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ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో పరిషత్‌ ఎన్నికల లెక్కింపు జరుగుతోంది. జిల్లాలో మొత్తం జడ్పీటీసీలు 61, ఎంపీటీసీలు 919 ఉండగా ఇప్పటికే 19 జడ్పీటీసీలు, 412 ఎంపీటీసీలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మొత్తం 42 జడ్పీటీసీలు, 503 ఎంపీటీసీల స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించగా కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. ఈ సందర్భంగా వెలువడుతున్న ఫలితాల్లో కూటమి హవా చూపుతోంది.

క్రమసంఖ్యజిల్లా పేరుజడ్పీటీసీలుఎంపీటీసీలుకూటమివైఎస్సార్సీపీఇతరులు
1గుంటూరు జిల్లా 13 193
2బాపట్ల జిల్లా 19 273
3పల్నాడు జిల్లా 10 37 3
మొత్తం 42 503

పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడు నియోజకవర్గం క్రోసూరు జడ్పీటీసీలో జనసేన జెండా పాతింది. ప్రత్యర్థి పార్టీని గాజు గ్లాసు గడగడలాడించింది. జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగిన పమిడిపాటి శ్రీనివాసరావు 30,273 ఓట్ల మెజార్టీతో సత్తాచాటారు. క్రోసూరు మండలంలో మొత్తం 38,000 ఓట్లు పోలవ్వగా సమీప ప్రత్యర్థిపై రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక మెజార్టీతో విజయం సాధించడంతో జనసేన శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.

పల్నాడు జిల్లా మాచవరం, గురజాల జడ్పీటీసీ స్థానాలను టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. మాచవరం మండల తెలుగుదేశం జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి కత్తి సరోజ సమీప ప్రత్యర్థిపై 23,000 పైచిలుకు ఓట్ల మెజార్టీతో ఘన విజయం సాధించారు. గురజాల మండల టీడీపీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి మద్దినేని లక్ష్మి సమీప ప్రత్యర్థిపై 17,000 పైచిలుకు ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు. ఈ మేరకు వీరు అధికారుల నుంచి డిక్లరేషన్ ఫారాలు అందుకున్నారు.

Last Updated : November 7, 2026 at 5:06 PM IST

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