ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో సంక్షేమానికే పట్టం - కూటమికే జైకొట్టిన ఓటర్లు
Joint Chittoor MPTC ZPTC Results : ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో పరిషత్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకూ వెలువడిన ఫలితాల్లో కూటమి అభ్యర్థుల జోరు కనిపిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 8:35 PM IST
ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో కూటమి హవా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అభివృద్ధి, సంక్షేమానికే పట్టం కట్టిన పల్లె ఓటర్లు కూటమి పార్టీలకే జైకొట్టారు. విపక్ష వైఎస్సార్సీపీ నామమాత్రానికే పరిమితమైంది. సీఎం చంద్రబాబు సొంత జిల్లా చిత్తూరులో టీడీపీ, మిత్రపక్షాలు ప్రభంజనం సృష్టించాయి. ఇక్కడ మొత్తం 27 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు గాను 3 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగతా 24 చోట్ల ఎన్నికలు జరిగాయి. ఏకగ్రీవాలతో కలిపి కూటమి ఇప్పటికే 16 స్థానాల్లో విజయదుందుభి మోగించింది. వైఎస్సార్సీపీ కేవలం 2 స్థానాలతో సరిపెట్టుకుంది. నగరి జడ్పీటీసీగా టీడీపీ అభ్యర్థి రాధిక 2562 మెజార్టీతో విజయకేతనం ఎగురవేశారు. జిల్లాలో మొత్తం 370 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను 70 ఏకగ్రీవం కాగా 300 స్థానాలకు కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకు కూటమి 238 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది.
తిరుపతి జిల్లాలోనూ కూటమి ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపించింది. ఇక్కడ 35 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు గాను 4 ఏకగ్రీవం కాగా మిగతా 31 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. ఏకగ్రీవాలతో కలిపి కూటమి పార్టీలు 19 స్థానాలను కైవసం చేసుకున్నాయి. పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయిన వైఎస్సార్సీపీ రెండు స్థానాలకే పరిమితమైంది. జిల్లాలో 444 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు 142 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 302 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. కూటమి 278 స్థానాల్లో గెలుపు సాధించింది.
అన్నమయ్య జిల్లాలో మొత్తం 25 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు గానూ 3 ఏకగ్రీవం కాగా మిగిలిన 22 చోట్ల ఎన్నికలు జరిగాయి. ఏకగ్రీవాలతో కలిపి 18 స్థానాలను కూటమి కైవసం చేసుకుంది. మిగతా చోట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. 321 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను 174 ఏకగ్రీవం కాగా 147 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు లెక్కింపు జరుగుతోంది. కూటమి నేతలు 221 స్థానాల్లో గెలుపొందారు.
మరోవైపు చిత్తూరు జిల్లా నగరి డిగ్రీ కళాశాలలో కౌంటింగ్ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి రోజా నిరసనకు దిగారు. ఇల్లత్తూరు ఎంపీటీసీ స్థానంలో టీడీపీ అభ్యర్థి 3 ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలిచినట్లు ఆర్వో ప్రకటించగా రీకౌంటింగ్ నిర్వహించాలంటూ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థితో కలిసి రోజా ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ను రోజా పక్కకు నెట్టేశారు. పోలీసులు ఆందోళనకారులను కౌంటింగ్ కేంద్రం నుంచి పంపేశారు. దీంతో తీవ్ర అసహనానికి గురైన రోజా ఆగ్రహంతో ఊగిపోయారు. కారులో కూర్చొని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఆమెకు వ్యక్తిగత సహాయకుడు నీళ్ల బాటిల్ అందించబోగా బాటిల్ను రోజా విసిరికొట్టారు. తిరుపతి జిల్లా రైల్వేకోడూరు మండలం అనంతరాజుపేటలో రీకౌంటింగ్ జరపాలంటూ మాజీ ఎమ్మెల్యే కొరుముట్ల శ్రీనివాసులు ధర్నాకు దిగడంతో కాసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
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