అనంత కార్పొరేషన్లో ఉత్కంఠ - లీడ్లో వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థి
Joint Anantapur Municipal Elections Results: అనంతపురం కార్పొరేషన్లో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది. సమన్వయ లోపం కారణంగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ల ఫలితాల వెల్లడి ఆలస్యమైంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:44 PM IST
Joint Anantapur Municipal Elections Results: ఉమ్మడి అనంతపురంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. అలస్యంగా ఏజెంట్ల సమక్షంలో బ్యాలెట్ బాక్స్లను ఓపెన్ చేసిన అధికారులు కౌంటింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు. మొత్తం 245 పోలింగ్ కేంద్రాలకు సంబంధించిన బ్యాలెట్ బాక్సులను లెక్కిస్తున్నారు. 62 వార్డులకు 197 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. మేయర్ స్థానానికి అన్ని పార్టీల నుంచి కలిపి 11 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు.
కూటమి ముందంజ: అనంతపురంలో బీజేపీ మేయర్ అభ్యర్థి కోట్ల అజేష్ యాదవ్ - వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి రమేష్ గౌడ్ మధ్య పోటీ ఉత్కంఠ రేపుతోంది. మొత్తం 62 డివిజన్లలో కూటమి (టీడీపీ 26, జనసేన-6, బీజేపీ-1) 33 చోట్ల గెలుపొందింది. వైఎస్సార్సీపీ 15 చోట్ల, ఇతరులు 4 స్థానాల్లో విజయం సాధించారు.
క్లీన్ స్వీప్: తాడిపత్రి పట్టణ ప్రజలు తెలుగుదేశానికి పట్టం కట్టారు. ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా రేష్మా పర్వీన్ విజయం సాధించారు. ఇక్కడ మొత్తం 48 వార్డులుండగా 45లో టీడీపీ, జనసేన ఒకటి, బీజేపీ రెండు స్థానాలు కైవసం చేసుకున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన స్థానిక ఎన్నికల్లో రాష్ట్రం మొత్తం మీద టీడీపీ గెలిచిన ఏకైక మున్సిపాలిటీ తాడిపత్రి. విపక్షంలో ఉండగానే సత్తా చాటిన సైకిల్ పార్టీ ఈసారి అధికారంలో ఉండటంతో అదరగొట్టింది. 48 వార్డుల్లో 26 చోట్ల వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు పోటీలోనే లేరు. మిగిలినచోట్ల నిలబడినా ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేకపోయారు..
ఖాతా తెరవని వైఎస్సార్సీపీ: పెనుకొండ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో టీడీపీ విజయఢంకా మోగించింది. ఛైర్ పర్సన్ గా తెలుగుదేశం అభ్యర్థి త్రివేంద్రమూర్తి విజయం సాధించారు. యువతలో మంచి పేరు ఉన్న త్రివేంద్రమూర్తి వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి కె. శ్రీనివాసులుపై గెలిచారు. ఇక్కడ 23 వార్డులు ఉండగా టీడీపీ 21, జనసేన ఒకటి, బీజేపీ ఒకటి గెలిచాయి. వైఎస్సార్సీపీ ఖాతానే తెరవలేదు.
కూటమి హవా: మడకశిర నగర పంచాయతీ ఓటర్లు జనసేనకే జై కొట్టారు. ఛైర్పర్సన్గా జనసేన అభ్యర్థి శారద విజయం సాధించారు. ఇక్కడ 23 వార్డులు ఉండగా 22 వార్డులను టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. ఒక వార్డులో జనసేన అభ్యర్థి విజయం సాధించారు. వైఎస్సార్సీపీ ఖాతా తెరవలేదు. టీడీపీ కంచుకోటైన మడకశిర ఛైర్పర్సన్ స్థానాన్ని ఈసారి పొత్తులో భాగంగా జనసేనకు కేటాయించారు. టీడీపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు, మాజీ MLC గుండముల తిప్పేస్వామి సోదరుడు రాధాకృష్ణ భార్య శారద జనసేన తరఫున బరిలోకి దిగారు. టీడీపీలో ఉన్న శారద చివరి నిమిషంలో జనసేనలో చేరి సీటు సంపాదించారు. విస్తృత ప్రచారంతో జనాన్ని ఆకట్టుకుని వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి ఓం కుమార్పై విజయం సాధించారు.
విజయకేతనం: పుట్టపర్తి పురపాలిక ఎన్నికల్లో జనసేన మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థి ఎం. ఈశ్వర్ విజయకేతనం ఎగురవేశారు. మొత్తం 28 వార్డులకు గానూ టీడీపీ 22, జనసేన 1, వైఎస్సార్సీపీ 5 స్థానాల్లో విజయం సాధించాయి.పెనుకొండ మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా టీడీపీ అభ్యర్థి త్రివేంద్రమూర్తి 6,353 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించారు. 23 స్థానల్లో కూటమి అభ్యర్థుల విజయం సాధించి క్లీన్ స్వీప్ చేశారు.
రాష్ట్రంలో జోరుగా ఎన్నికల కౌటింగ్ - పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లలో కూటమి ఆధిక్యం