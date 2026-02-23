పీపుల్స్వార్ నుంచి జనజీవన స్రవంతి వరకు : మావోయిస్టులకు ఆయువుపట్టుగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అడవులు
ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనూ నక్సలిజానికి ఆయువుపట్టుగా నిలిచిన ఆదిలాబాద్ - తాజాగా కీలక నేతల లొంగుబాటుకు కేంద్రబిందువుగా నిలుస్తున్న ఉమ్మడి జిల్లా - లొంగుబాట్లను ప్రోత్సహించేలా చర్చలు సైతం జరుపుతున్న రాష్ట్ర సర్కారు
Published : February 23, 2026 at 7:36 AM IST
Top Maoist Leaders Surrender In Telangana : 'అ' అంటే అడవి. 'ఆ' అంటే ఆయుధం. ఒకప్పటి పీపుల్స్వార్ కార్యకలాపాలకు ఆయువుపట్టుగా నిల్చిన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అడవిలో వినిపించిన నినాదమిది. ఇప్పుడు అదే ఉద్యమంలో ఉన్నవారి ఆయువు పోకుండా లొంగుబాటుకు వేదికగా నిలుస్తోంది. తాజాగా కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ అడవుల్లో మావోయిస్టు జాతీయ కార్యదర్శి దేవ్జీ అలియాస్ తిప్పిరి తిరుపతి, మరో పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడు మల్లా రాజిరెడ్డి అలియాస్ సంగ్రాం సహా 16 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయినట్లు ప్రచారం జరుగుతుండటం కలకలం రేకెత్తిస్తోంది.
ఉత్తర తెలంగాణ పీపుల్స్వార్ ఉద్యమంలో అడవులతో మమేకమై ఉండే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కీలక పాత్ర పోషించింది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో నక్సలిజానికి ఆయువుపట్టుగానూ నిల్చింది. పీపుల్స్వార్ పేల్చిన తొలి మందు పాతర ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే అనేది చరిత్ర చెప్పే సాక్ష్యం. అలాంటి ఉమ్మడి జిల్లా ఇప్పుడు కీలక నేతల లొంగుబాటుకు కేంద్రబిందువుగా నిలుస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ఆపరేషన్ కగార్' పేరిట మావోయిస్టు విముక్త భారత్కు మార్చి 31 అనే గడువుతో ముందుకెళ్తోంది. ఇప్పటికే మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గడ్ అటవీ ప్రాంతాల్లో ఎంతోమంది మావోయిస్టులు పోలీసు ఎన్కౌంటర్లో మృతి చెందడం కలకలం రేకెత్తిస్తోంది. పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి నంబాల కేశవరావు ఎన్కౌంటర్ తర్వాత అగ్రనేతల్లో ఒక్కొక్కరు లొంగిపోవడంతో మావోయిస్టు ఉద్యమం మరో మలుపు తిరిగింది. తాజాగా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి దేవ్జీ అలియాస్ తిప్పిరి తిరుపతి, పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడు మల్లా రాజిరెడ్డి అలియాస్ సంగ్రామ్ లొంగిపోవటం వార్తల్లో నిలిచింది.
మావోయిస్టుల లొంగుబాటుకు కేంద్రంగా ఆదిలాబాద్ : మావోయిస్టుల లొంగుబాటుకు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాను ఎంచుకోవడం వెనక కారణం లేకపోలేదు. తుపాకులతో కాల్చిచంపడం కాకుండా, మావోయిస్టులు జనజీవన స్రవంతిలో కలిసేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. లొంగుబాట్లను ప్రోత్సహించేలా చర్చలు సైతం జరుపుతోంది. ఛత్తీస్గడ్, కర్రెగుట్ట ప్రాంతాల్లో ఉంటే ప్రాణాలకు ప్రమాదమని భావించిన మావోయిస్టులు, తమకు అనువణువు సుపరిచితమైన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అటవీ ప్రాంతానికి స్థావరాలు మార్చుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే చర్చల్లో భాగంగా లొంగిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్న 40 మందిలో కొంతమంది కుమురం భీం జిల్లాలో, మరికొంతమంది ములుగు జిల్లాలో లొంగిపోయినట్లు సమాచారం.
ఒక్కొక్కరిగా జనజీవన స్రవంతిలో కలుస్తున్న మావోలు : కుమురం భీం జిల్లాలో లొంగిపోయిన 16 మందిలో జగిత్యాల జిల్లాకు చెందిన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి దేవ్జీ అలియాస్ తిప్పిరి తిరుపతి, పెద్దపల్లి జిల్లాకు చెందిన మల్లా రాజిరెడ్డి అలియాస్ సంగ్రామ్ అలియాస్ మీసాల సత్తెన్న లొంగిపోవటం ప్రాధాన్యతాంశంగా మారింది. వీరితో పాటు రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు నూనె నర్సింహారెడ్డి అలియాస్ గంగన్న, పీపుల్స్ లిబరేషన్ గెరిల్లా ఆర్మీ సహా ఇతర క్యాడర్కు చెందిన 40 నుంచి 50 మంది పోలీసుల రాడార్లోకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసులు మాత్రం ఏ విషయం వెల్లడించడం లేదు.
వాస్తవంగా ఈ నెల 8వ తేదీనే 16 మంది నక్సల్స్ లొంగుబాటుకు రంగం సిద్ధమైంది. కానీ ఆరోజు ఎస్ఐబీ దాదాపుగా 250 మంది సాయుధ పోలీసు బలగాలతో చుట్టుముట్టడంతో అభద్రతకు లోనైన మావోయిస్టులు స్థావరం మార్చుకోవడంతో వాయిదా పడింది. తాజాగా మరోసారి జరిగిన అంతర్గత చర్చల తర్వాత లొంగిపోయిన మావోయిస్టుల వివరాలను పోలీసులు ఒకటి, రెండు రోజుల్లో హైదరాబాద్లోని డీజీపీ సమక్షంలో వెల్లడించనున్నట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. నాటి పీపుల్స్వార్ నుంచి నేటి మావోయిస్టుల వరకు నాలుగు దశాబ్దాల పాటు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అటవీ ప్రాంతం సజీవసాక్ష్యంగా నిలిచింది. యాధృచ్ఛికంగా ఇప్పుడు లొంగుబాట్లకు వేదికగా మారుతుంది. ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది మావోయిస్టు కీలక నేతలు జనజీవన స్రవంతిలోకి వచ్చారు.
