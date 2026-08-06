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15 వేల పదాలతో ఏకవాక్య రచనలు - వరల్డ్ రికార్డ్స్ సొంతం చేసుకున్న జాన్‌బాబు

ఏకవాక్య రచనలు చేస్తూ ప్రత్యేకత సంపాదించుకున్న జాన్‌బాబు - 15 వేల 40 పదాలతో ఒకే సుదీర్ఘ వాక్యంతో పుస్తక రచన - ఏకవాక్యంతో పూర్తిచేసి అందరి ప్రశంసలందుకున్న జాన్‌బాబు

John Babu Achieved Worldwide Book of Records
John Babu Achieved Worldwide Book of Records (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 7:38 PM IST

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John Babu Achieved Worldwide Book of Records : సాధారణంగా కవులు, రచయితలు తమదైన శైలిలో రచనలు రాసి విజ్ఞానం, వివేకం అందిస్తారు. తమ భావాలు, ఆలోచనలు, అనుభవాలను అందమైన మాటల్లో మలుస్తారు. అలాంటి వారి స్ఫూర్తితో వినూత్నంగా పుస్తకం రాయాలని సంకల్పించారు గుంటూరుకు చెందిన అధ్యాపకుడు. మన పాలకుల గొప్పతనంతో పాటు దేశచరిత్రను ఏకవాక్య పుస్తకం రాసి వరల్డ్ వైడ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సొంతం చేసుకున్నారు. 15 వేల 40 పదాలతో ఒకే సుదీర్ఘ వాక్యంతో పుస్తకం రాసి ఔరా అనిపించుకున్నారు.

తన మదిలోని ఆలోచనలకు అక్షర రూపం ఇస్తున్న ఈయన పేరు నిమ్మగడ్డ డానియేలు జాన్‌బాబు. గుంటూరు జిల్లా తెనాలికి చెందిన ఆంగ్ల, రాజనీతిశాస్త్ర అధ్యాపకులు. అందరిలా కాకుండా భిన్నంగా ఆలోచించే జాన్‌బాబు అరుదైన ప్రయోగం చేశారు. 15 వేల 40 పదాలతో ఒకే సుదీర్ఘ వాక్యంతో పుస్తకం రాశారు. నమో భారత్, నమో నరేంద్ర మోదీ పేరుతో 40 పేజీల పుస్తకాన్ని ఏక వాక్యంతో పూర్తిచేసి ప్రశంసలందుకున్నారు. అతిపెద్ద వాక్యం రాసిన రచయితగా ప్రపంచ రికార్డు నమోదు చేశారు.

15 వేల పదాలతో ఏకవాక్య రచనలు - వరల్డ్ రికార్డ్స్ సొంతం చేసుకున్న జాన్‌బాబు (ETV)

30 రోజుల్లో నమో భారత్, నమో నరేంద్ర మోదీ పుస్తకం : ఆంగ్ల ఉపాధ్యాయుడిగా 30 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న జాన్‌బాబు ఆంగ్లభాషలో నమో భారత్, నమో నరేంద్ర మోదీ పుస్తకాన్ని 30 రోజుల పాటు శ్రమించి ఏకవాక్యంతో పూర్తి చేశారు. దీంతో వరల్డ్ వైడ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ నమోదు చేసిన ప్రపంచ రికార్డులో స్థానం దక్కించుకున్నారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చిన నాటి నుంచి దేశాన్ని పాలించిన పాలకులు వారు తెచ్చిన పాలసీలు, దేశాభివృద్ధికి అవి దోహదపడిన విధానాన్ని ఆయన రచనల్లో పొందుపరిచారు. గత పాలకులతో పోలిస్తే ప్రధాని నరేంద్రమోదీని ప్రత్యేకంగా నిలిపిన అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ ఆకట్టుకునేవిధంగా ఈ పుస్తకం రచించారు.

నవ్యాంధ్ర రూపశిల్పి చంద్రబాబు పేరులో పుస్తకం : ప్రపంచంలో భారతదేశ గొప్పతనం, స్వరాజ్య పోరాటం నుంచి అనేక అంశాలను ప్రస్తావించి పోటీ పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులకు అర్థమయ్యేలా రచనలు చేశారు. నవ్యాంధ్ర రూపశిల్పి చంద్రబాబు అభివృద్ధికి నిలువెత్తు సాక్ష్యం అనే శీర్షికతో రాసిన పుస్తకంలో రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం కోసం సీఎం శ్రమిస్తున్న విధానాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించారు. చంద్రబాబును అభినవ విశ్వకర్మగా పేర్కొంటూ అమరావతి ప్రత్యేకతలు పుస్తకంలో పొందుపరిచారు. తండ్రి నుంచి నేర్చుకున్న అంశాల ఆధారంగా రచనలు చేస్తున్నానని జాన్‌బాబు చెబుతున్నారు. జాన్‌బాబు రచనలు నలుగురికీ ఉపయోగపడటంతో పాటు ప్రపంచ రికార్డు సాధించటంపై ఆయన కుటుంబసభ్యులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"నెహ్రూ నుంచి మోదీ వరకు ఉన్న ప్రధాన మంత్రుల గురించి రాశాను. ఇండియాను ఆంగ్లేయులు ఏ విధంగా ఆక్రమించుకున్నారు. స్వతంత్ర పోరాటంలోని ముఖ్యమైన ఘట్టాలు. స్వతంత్రం, భారత రాజ్యాంగ రూపకల్పన గురించి రాశాను. అలాగే భారతదేశ గొప్పతనం, స్వరాజ్య పోరాటం నుంచి అనేక అంశాలను ప్రస్తావించాను. పోటీ పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులకు అర్థమయ్యేలా రచనలు చేశాను. నమో భారత్, నమో నరేంద్ర మోదీ పేరుతో 40 పేజీల పుస్తకాన్ని ఏక వాక్యంతో పూర్తి చేశాను. అదేవిధంగా నవ్యాంధ్ర రూపశిల్పి చంద్రబాబు అనే శీర్షికతో పుస్తకం రాశాను." - డానియేలు జాన్‌బాబు, పుస్తక రచయిత

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