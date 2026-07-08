YUVA : జోగులాంబ టూ జపాన్ - టాలెంట్ టెస్ట్లో సత్తా చాటిన స్టూడెంట్
జపాన్లోని సుకుబా, టోక్యో విశ్వవిద్యాలయాలను సందర్శించిన విద్యార్థి - టాలెంట్ టెస్ట్లో సత్తాచాటి అందుకున్న సువర్ణావకాశం - భవిష్యత్తులో శాస్త్రవేత్త అవుతానంటున్న స్టూడెంట్ సక్సెస్ స్టోరీ!
Published : July 8, 2026 at 2:36 PM IST
Japan Through Sakura : విద్యార్థుల్లో శాస్త్రీయ దృక్పథం, పరిశోధనలపై ఆసక్తిని పెంచేందుకు భారత ప్రభుత్వం, జపాన్ సైన్స్ & టెక్నాలజీ సంస్థ "సకురా సైన్స్" ప్రోగ్రాం నిర్వహిస్తాయి. అక్కడి అత్యాధునిక సైన్స్ ప్రయోగశాలలు, ప్రతిష్ఠాత్మక విశ్వవిద్యాలయాలు, సాంకేతికత పురోగతిని స్వయంగా తెలుసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఇంత చక్కటి అవకాశాన్ని అందుకున్నాడు ఓ మారుమూల ప్రాంతాని కి చెందిన కుర్రాడు పరుషా. కనీసం సరైన రోడ్డు, బస్సు సౌకర్యం కూడా లేని ఊరి నుంచి జపాన్ వరకు వెళ్లొచ్చాడు ఆ విద్యార్థి.
సకురా సంస్థ ద్వారా జపాన్ పర్యటన : ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా రాజోలు మండలం మాందొడ్డి గ్రామానికి చెందినవాడు పరుషా. జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల మాందొడ్డిలో పదో తరగతి చదివారు. ప్రస్తుతం ట్రిపుల్ ఐటీ మహబూబ్నగర్లో చదువుకుంటున్నారు. వీరిది వ్యవసాయ కుటుంబం. పదో తరగతిలో 566 మార్కులు సాధించి జిల్లాలో మొదటి స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు.
'సకుర' పరీక్షను రాయడానికి అర్హతలు :
- పదో తరగతిలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివి, జిల్లాలో ఫస్ట్ వచ్చి ఉండాలి.
- ఇంటర్ ప్రభుత్వ కాలేజీలోనే చదివి ఉండాలి.
- ఎనిమిదో తరగతిలో ఎన్ఎంఎంఎస్ పరీక్షలో సెలెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి. ఈ మూడు అర్హతలు ఉన్నవారే ఈ పరీక్షకు అర్హులౌతారు.
భవిష్యత్తులో సైన్స్స్ట్రీమ్లో వెళ్లాలని అనుకుంటున్నా. శాస్త్రవేత్త అవ్వాలనుకుంటున్నా. ప్రైవేట్లో చదివే వారికన్న గవర్నమెంట్లో చదివిన వారు ఏం తక్కువ కాదు. ప్రభుత్వ స్కూల్, కాలేజీలో చదివిన వారికే ఎక్కువ అవకాశాలున్నాయి. చదువుకుంది ఏదైనా వృథా అవ్వదు - పరుషా
అదుదైన అవకాశం దక్కించుకున్న విద్యార్థి : సకుర పరీక్షకు రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలు పాల్గొన్నాయని పరుషా చెప్పారు. ఇందులో ఇద్దరు అబ్బాయిలు, ఇద్దరు అమ్మాయిలను సెలెక్ట్ చేశారని అన్నారు. అబ్బాయిలలో తనకి ఫస్ట్ వచ్చిందన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన మొదటి విభాగంలో 11 రాష్ట్రాలను ఎంపిక చేశారన్నారు. జపాన్లో పరుషా సుకుబా, టోక్యో వంటి వర్సిటీలను సందర్శించి, ప్రొఫెసర్లను కలిశామని పరుషా చెప్పారు. భారతదేశంలో తరగతిలో బెంచ్లు వరుస క్రమంలో ఉంటాయి. కానీ జపాన్లోని తరగతి గదుల్లో మాత్రం ముందు నుంచి ఎత్తుకు ఉంటాయని పరుషా అన్నారు. జపాన్ తరగతి గదిలో విద్యార్థుల మధ్య ఎలాంటి లింగ భేదాలు ఉండవని, టెక్నాలజీ పరంగా జపాన్ బాగా అభివృద్ధి చెందిందని తన అనుభవాలు చెప్పారు.
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