'ఆ ఫొటో చూడగానే పెళ్లి వద్దన్నా, బ్రెయిన్ వాష్ చేసి చేశావు' - తండ్రి జోగి రమేశ్పై కుమారుడి ఫైర్
వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి రమేశ్ కుటుంబంలో రచ్చకెక్కిన కుటుంబ కలహాలు - తండ్రి జోగి రమేశ్పై ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన కుమారుడు రాజీవ్ - రూ.2 కోట్లు తేవాలని అత్త వేధింపుల ఆడియో లీక్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 9:05 AM IST
Jogi Ramesh Son Rajeev Controversy : వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్ కుటుంబ వివాదం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. కోడలు మేఘన ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో జోగి రమేశ్ కుటుంబ సభ్యులపై ఇప్పటికే వరకట్న వేధింపులు, హత్యాయత్నం కింద కేసులు నమోదు కాగా, తాజాగా ఈ కేసుకు సంబంధించిన కొన్ని వీడియోలు, ఆడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇరువైపుల పెద్దల సమక్షంలో జరిగిన పంచాయతీలో తండ్రి జోగి రమేశ్పై కుమారుడు రాజీవ్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్గా మారింది.
'నువ్వే బ్రెయిన్ వాష్ చేశావు' : జోగి రమేశ్ కుమారుడు రాజీవ్కు, తెలంగాణలోని సూర్యాపేటకు చెందిన మేఘనతో గతేడాది వివాహం జరిగింది. అయితే, కొద్ది రోజులకే వీరి మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయి. ఇటీవల ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు కూర్చుని మాట్లాడుతున్న సమయంలో తీసిన వీడియో ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది. ఈ వీడియోలో రాజీవ్ తన తండ్రి జోగి రమేశ్పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. "ఆమె ఫొటో చూసినప్పుడే నాకు ఈ పెళ్లి వద్దని చెప్పాను. పది మందిని పిలిచి నాకు బ్రెయిన్ వాష్ చేసి వాళ్లింటికి తీసుకెళ్లావు. నువ్వే అంతా చేసి ఈ పెళ్లి చేశావు" అంటూ తండ్రిపై మండిపడ్డాడు. జోగి రమేశ్ ఎంత సర్దిచెబుతున్నా వినకుండా ఆవేశంతో సోఫా ఎక్కేసి ఊగిపోయాడు.
మరో వీడియోలో రాజీవ్ తన భార్య మేఘనను ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యలు చేశాడు. "నేను ఉన్న పరిస్థితుల గురించి నీకు ముందే చెప్పాను. నిన్ను పెళ్లి చేసుకుని వదిలేద్దామని చేసుకోలేదు. నా కోసం కాకుండా మా కుటుంబ సభ్యుల కోసం, ఇంట్లో వాళ్లను సంతోషపెడదామని చేసుకున్నాను. అయినా నేను వారిని సంతోషపెట్టలేకపోతున్నాను. వాళ్లు ఇప్పుడు ఏమనుకున్నా, ఏడ్చినా చేయడానికి ఏమీ లేదు. అప్పట్లో నాకున్న పరిస్థితులకు తలొగ్గి మాత్రమే నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను" అని రాజీవ్ మాట్లాడిన మాటలు ఆ వీడియోలో రికార్డయ్యాయి.
రూ. 2 కోట్లు తేవాలంటూ అత్త వేధింపులు : వీడియోలతో పాటు ఒక ఆడియో కాల్ రికార్డింగ్ కూడా కలకలం రేపుతోంది. జోగి రమేశ్ భార్య శకుంతల తన కోడలు మేఘనను అదనపు కట్నం కోసం వేధించినట్లు ఈ ఆడియోలో ఉంది. కుమారుడికి బంగారం కొనలేదని, ఒక కారుతో పాటు వ్యాపారం చేయడానికి రూ. 2 కోట్లు అదనపు కట్నంగా పుట్టింటి నుంచి తీసుకురావాలని శకుంతల డిమాండ్ చేశారు. కోడలిని బెదిరిస్తూ ఆమె మాట్లాడిన మాటలు ఆడియోలో ఉన్నాయి. దీనికి మేఘన బదులిస్తూ, "నిశ్చితార్థం సమయంలోనే గొలుసు, బ్రాస్లెట్ పెట్టాం కదా. మిగిలిన వాటి గురించి మనం ముందే మాట్లాడుకున్నాం కదా" అని ఆవేదన వ్యక్తం చేసినట్లు ఆ రికార్డింగ్లో ఉంది.
పోలీసులకు, కోర్టుకు కీలక ఆధారాలు : అత్తింటి వారి వేధింపులు తట్టుకోలేక బాధితురాలు మేఘన ఇటీవల ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులను ఆశ్రయించారు. జోగి రమేశ్ సహా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు 11 మందిపై ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు వారిపై హత్యాయత్నం, వరకట్న వేధింపుల సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పలు దఫాలుగా ఇరువైపుల పెద్దల మధ్య జరిగిన రాజీ ప్రయత్నాల సమయంలో రికార్డు చేసిన వీడియోలు, ఫోన్ సంభాషణల ఆడియోలను మేఘన పోలీసులకు అందజేశారు. ఒక పెన్డ్రైవ్లో ఈ ఆధారాలను పోలీసులకు సమర్పించగా, పోలీసులు వాటిని న్యాయస్థానంలో దాఖలు చేశారు.
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