జైలు నుంచి జోగి సోదరులు విడుదల

Jogi Ramesh Released from Jail: నకిలీ మద్యం కేసులో బెయిల్‌పై విడుదలైన వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి రమేష్‌, ఆయన సోదరుడు రాము అనుచరులతో కలిసి హల్‌చల్‌ చేశారు. అనధికారికంగా కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలతో జాతీయ రహదారిపై హడావుడి చేశారు. విజయవాడ జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత జోగి సోదరులు అనుచరులతో కలిసి కార్లతో ర్యాలీగా ఇబ్రహీంపట్నం చేరుకున్నారు. అప్పటికీ అక్కడికి పెద్దఎత్తున చేరుకున్న వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు, జోగి అనుచరులు డీజేలు పెట్టి, బాణసంచా కాలుస్తూ ఊరేగింపుగా ఇబ్రహీంపట్నం ఫెర్రీ సమీపంలో ఉన్న జోగి ఇంటికి వెళ్లేందుకు యత్నించారు. ట్రాఫిక్‌ ఆపేసి మరీ హల్‌చల్ చేశారు. అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు డీజేను తొలగించి ర్యాలీని అడ్డుకున్నారు.

అనుమతి లేకుండా ర్యాలీ: దీంతో జోగి రమేష్‌, రాము కారులోంచి బయటకొచ్చి వారి అనుచరులతో కలిసి పోలీసులతో గొడవకు దిగారు. ర్యాలీకి అనుమతి లేదని జోగి రమేష్‌ కారును మాత్రం ఇంటికి వెళ్లమంటూ విజయవాడ పశ్చిమ ఏసీపీ దుర్గారావు సూచించారు. దీంతో జోగి రమేష్‌ నువ్వు ఎవరు ర్యాలీ ఆపడానికి? కార్లన్నింటినీ పంపించూ గతంలో ర్యాలీలు జరగలేదా? ఏం ఏసీపీ ఏందయ్యా ఇదీ?’ అంటూ ఆగ్రహంతో ఊగిపోయారు.

ఇదే సమయంలో జోగి అనుచరులు పోలీసులను చుట్టుముట్టి ఈలలు, అరుపులతో నినాదాలు చేశారు. ట్రాఫిక్‌ పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో విధిలేక పోలీసులు జోగి సోదరులు, వారి అనుచరులను విడిచిపెట్టారు. వారంతా హంగామా చేస్తూ ఇంటికి వెళ్లారు. అనుమతి లేకుండా ర్యాలీ చేపట్టినందుకు జోగి సోదరులపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

అనుచరులు, నాయకులతో కలిసి హల్‌చల్‌: నకిలీ మద్యం కేసులో గత 83 రోజులుగా రిమాండ్ ఖైదీలుగా జోగి సోదరులు నెల్లూరు, విజయవాడ జిల్లా జైళ్లలో ఉన్నారు. జోగి రమేష్ విడుదలైన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ తనపై అక్రమ కేసులు పెట్టారని ఆరోపించారు. 'నేను తప్పు చేశానని మీరు నిరూపిస్తే, ఎలాంటి శిక్షనైనా ఎదుర్కోవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. చంద్రబాబుకు, లోకేశ్​కు ఒకటే చెబుతున్నాను. మీరు నన్ను, నా సోదరుడిని 83 రోజుల పాటు జైలులో పెట్టారు. మీరు పెట్టే కేసులకు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు భయపడతారని మీరు అనుకుంటే పొరపాటు. అక్రమ కేసులకు భయపడే ప్రసక్తే లేదు,' అని వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ పేర్కొన్నారు. ములకలచెరువులో నకిలీ మద్యం కేసులో అరెస్టై విజయవాడ జైల్లో ఉన్న జోగి రమేష్, జోగి రాములకు నిన్న (శుక్రవారం) అన్నమయ్య జిల్లా తంబళ్లపల్లె కోర్టు బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. బెయిల్‌పై విడుదలై బయటికొచ్చిన అనంతరం జోగి రమేష్‌ మీడియాతో మాట్లాడారు. సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్‌కు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అనుచరులు, నాయకులతో కలిసి హల్‌చల్‌ చేశారు.

‘చంద్రబాబు, లోకేశ్‌కు తొత్తులుగా మారిన కొందరు పోలీసులకు చెబుతున్నా. చంద్రబాబు శాశ్వతం కాదు. మహా అయితే రెండున్నర ఏళ్లు ఉంటారు. మీరు శాశ్వతంగా ఉద్యోగాల్లో ఉండే వారు. సిట్‌ అధికారులకు కూడా చెబుతున్నా మీకు భార్యాబిడ్డలు లేరా? చంద్రబాబు ఏం చెబితే అది చేస్తారా? మీకు ప్రజా కోర్టులో శిక్ష పడుతుంది. చంద్రబాబుకు, లోకేశ్‌కు ఛాలెంజ్‌ చేస్తున్నా వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై అక్రమ కేసులు పెడితే భయపడి పారిపోతారనుకున్నారా? మీ రెడ్‌ బుక్‌ను మడిచి జేబులో పెట్టుకోండి’ అని జోగి రమేష్‌ హెచ్చరించారు. జగన్‌ను మళ్లీ సీఎంని చేసే వరకు వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ప్రజాక్షేత్రంలో పనిచేస్తాయని ఆయన అన్నారు.

'నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి సోదరులదే ముఖ్యపాత్ర' -ఛార్జిషీట్‌లో సిట్‌ కీలక వివరాలివే

స్వర్ణ డెవలపర్స్‌ ఖాతా నుంచి జోగి ఖాతాలోకి భారీ మొత్తాల్లో నగదు మళ్లింపులు -సిట్​ నిర్ధారణ

