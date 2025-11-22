అబ్బాయిలకు షాక్ ఇస్తున్న అమ్మాయిలు - జాబ్ స్కిల్స్లో వారిదే అగ్రస్థానం
ఉద్యోగాలకు సగటున 56.35% మంది అర్హులు - అగ్రస్థానంలో 72.76 శాతంతో ఎంబీఏ అభ్యర్థులు - పని చేసేందుకు తొలి ప్రాధాన్య నగరం హైదరాబాదే
Published : November 22, 2025 at 1:30 PM IST
Youth Job Skills Increasing : భారత యువతలో ఉద్యోగ నైపుణ్యాలు ప్రతి ఏడాది పెరుగుతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా సగటున 56.35% మంది ఉద్యోగాలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను సాధించారు. అంటే వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్యోగాలు చేసేందుకు అర్హత కలిగి ఉన్నారు. గత ఏడాది అది 54.81% కావడం విశేషం. మొత్తంగా అమ్మాయిల్లో 54% మందికి ఉద్యోగ నైపుణ్యాలుండగా అబ్బాయిల్లో అది 51.50 శాతమే ఉన్నారు.
అత్యధికంగా ఎంబీసీ చదివిన వారే : మరోవైపు అత్యధికంగా ఉద్యోగ నైపుణ్యాలున్నది ఎంబీసీ చదివిన వారిలోనే కావడం గమనార్హం. ఆ కోర్సు పూర్తి చేసిన వారిలో 72.76శాతం మంది కొలువులకు అర్హులుగా ఉండగా 70.15 శాతంతో బీటెక్ అభ్యర్థులు రెండో స్థానంలో నిలుస్తున్నారు. ఏఐసీటీఈ, సీఐఐ సహకారంతో వీబాక్స్ సంస్థ సర్వే నిర్వహించి భారత్ నైపుణ్యాల నివేదిక-2026ను ఇటీవల విడుదల చేసింది.
దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 7 లక్షల మందికి గ్లోబల్ ఎంప్లాయిబిలిటీ టెస్ట్(గెట్) పేరిట ఆన్లైన్ పరీక్షలు నిర్వహించి నివేదికను రూపొందించింది. ఈ పరీక్షల్లో 60 శాతానికిపైగా మార్కులు సాధించిన వారు 56.35% మంది ఉన్నట్లు తేలింది. వారు మాత్రమే నైపుణ్యాల విషయంలో ఉత్తీర్ణులైనట్లు నివేదిక చెబుతోంది.
నైపుణ్యంలో నగరాలు : నగరాల వారీగా చూస్తే లఖ్నవూ 79.45% మంది యువతలో ఉద్యోగాలు సాధించే నైపుణ్యంతో మొదటిస్థానంలో నిలిచింది. రెండో స్థానంలో పుణె(78.92%), మూడులో బెంగళూరు(77.84%), నాలుగులో కొచ్చి(76.56%), ఐదో స్థానంలో ఛండీగఢ్(75.12) నిలిచాయి. హైదరాబాద్ 58.34 శాతంతో తొమ్మిదో స్థానంలో ఉంది.
సర్వేలో ముఖ్యాంశాలు ఇవే :
- ఉద్యోగాలు చేసేందుకు ప్రాధాన్య రాష్ట్రాల్లో కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, కేరళ, తెలంగాణ, దిల్లీ నిలిచాయి.
- యువత ప్రాధాన్యమిస్తూ నగరాలుగా హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ముంబయి, చెన్నై, పుణెలు తొలి ఐదు స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
- ఉద్యోగాలను చేసేందుకు అబ్బాయిలు మొదటి 10 ప్రాధాన్య రాష్ట్రాల్లో యూపీ తొలి స్థానంలో ఉండగా తెలంగాణ 8వ స్థానంలో నిలిచింది. అమ్మాయిలు తొలి ప్రాధాన్నాన్ని రాజస్థాన్కు ఇస్తుండగా తెలంగాణ మూడో స్థానంలో, నాలుగులో ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచాయి.
- ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏఐ నిపుణుల్లో భారతీయులు 16 శాతం మంది ఉన్నారు. దీనిలో మన వాటా భారీగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే 90 శాతం ఉద్యోగులు జనరేటివ్ ఏఐని వాడుతున్నారు.
ఇంటర్వ్యూలు చేసేది ఏఐనే : భారత్లో ఉద్యోగాల నియామకాలకు ప్రాథమిక ఇంటర్వ్యూలను ఏఐ ద్వారానే చేపడుతున్నారు. ఐటీ కంపెనీల్లో 70 శాతం, బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్(బీఎఫ్ఎస్ఐ) రంగంలో 50% కంపెనీలు నియామకాల విధానంలో ఏఐని వినియోగిస్తున్న నైపుణ్యాల నివేదిక సర్వే వెల్లడించింది.
గత సర్వే నాటితో పోల్చుకుంటే ఈసారి (2025లో) ఏఐ వినియోగిస్తున్న నైపుణ్యాల నివేదిక సర్వే వెల్లడించింది. ఇంతక ముందు సర్వే నాటితో పోల్చుకుంటే ఈ ఏడాది ఏఐ వినియోగం బాగా పెరిగింది. ఆయా కంపెనీలు అభ్యర్థుల దరఖాస్తుల పరిశీలన, ప్రాథమిక ఇంటర్వ్యూల నిర్వహణ, వారి నైపుణ్యాలను అంచనా తదితర అంశాల్లో ఏఐని వినియోగించుకున్నాయి.
కోర్సుల వారీగా ఇలా : ఎంబీఏ(72.76%), బీటెక్ (70.15), ఎంసీఏ(68.25), బీకాం(62.25), బీఎస్సీ (61), బీఫార్మసీ(58), బీఏ(55.55), ఐటీఐ(45.95), పాలిటెక్నిక్లో 32.92% మంది ఉద్యోగాలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలు కలిగి ఉన్నారు.
