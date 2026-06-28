దివ్యాంగ నిరుద్యోగులకు శుభవార్త - ఈ ఉద్యోగ అవకాశం మీ కోసమే!
దివ్యాంగుల కోసం జాబ్ మేళా - ఈ నెల 30న ఖమ్మంలో ఎంపిక శిబిరం - ఉద్యోగం పొందడానికి కావాల్సిన పత్రాలు, అర్హతలు ఇవే!
Published : June 28, 2026 at 4:35 PM IST
Jobs Opportunities For Disabilities : చదువుకున్న దివ్యాంగులు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు పొందేందుకు వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లడం ఖర్చుతో పాటు శ్రమతో కూడుకున్న పని. అందువల్ల చాలా సందర్భాల్లో వారు అవకాశాలను అందుకోలేకపోతున్నారు. ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని దివ్యాంగుల కోసం ఖమ్మంలో జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తున్నారు.
తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ (టాస్క్), యూత్ ఫోర్ జాబ్స్ ఫౌండేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా నిరుద్యోగ దివ్యాంగుల కోసం ఈ నెల 30న ప్రత్యేక 'స్క్రీనింగ్ క్యాంపు' (ఎంపిక శిబిరం) నిర్వహించనున్నారు. చదువుకుని నిరుద్యోగులుగా ఉన్న దివ్యాంగ యువతీ, యువకులను గుర్తించి, వారిలో ఉన్న నైపుణ్యాలను అంచనా వేస్తారు. దానితోపాటు ఉచిత నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి మెరుగైన ఉద్యోగాలు కల్పించడమే ఈ శిబిరం ప్రధాన ఉద్దేశం.
ఈ అవకాశాన్ని అందుకోవడానికి కావాల్సిన అర్హతలు :
- దివ్యాంగుల వయసు 18 నుంచి 35 ఉండాలి.
- వారి కనీస విద్యార్హత పదో తరగతి. ఇంటర్, డిగ్రీ, ఐటీఐ, డిప్లొమా లేదా ఆపై చదువుకున్నవారు అర్హులు.
- శారీరక వైకల్యం, చూపు లోపం లేదా వినికిడి లోపం ఉన్నవారు ఎవరైనా శిబిరానికి హాజరుకావచ్చు.
మీరు వచ్చేటపుడు తీసుకురావాల్సిన ధ్రువపత్రాలు :
- బయోడేటా (రెస్యూమ్)
- సదరం సర్టిఫికెట్
- ఆధార్ కార్డ్
- విద్యార్హత ధ్రువీకరణ పత్రాలు
- పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోలు
ఈ శిబిరం వేదిక ఎక్కడంటే :
- టాస్క్ రీజినల్ సెంటర్, ఐటీ హబ్, టూటౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పక్కన, ఖమ్మం
- సమయం ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు
అర్హులైన ప్రతి ఒక్క దివ్యాంగులు అందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగించుకోవాలని అధికారులు కోరారు. మరిన్ని వివరాలకు 9281408595, 7981093223 నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దివ్యాంగులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో యూత్ ఫర్ జాబ్స్ అనే ఓ సంస్థతో కలసి ప్రత్యేక జాబ్ పోర్టల్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. రాష్ట్ర మంత్రి సీతక్క చేతుల మీదుగా దీనిని ప్రారంభించారు. అనేక మందికి సరైన అవగాహన లేకపోవడంతో సక్రమంగా ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నారని, ఇకనైనా దివ్యాంగులు వారి చదువు, అర్హతల ఆధారంగా వివరాలు నమోదు చేసుకొని ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను పొందవచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఇలా అప్లై చేసుకోవచ్చు :
- వివరాలను నమోదు చేసుకునేందుకు దివ్యాంగులు స్మార్ట్ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్లోని బ్రౌజర్లో www.pwdjobportal.telangana.gov.in సైట్ను సందర్శించాలి.
- వెబ్పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. ఎస్ఎస్సీ సర్టిఫికెట్ ప్రకారం పేరు, సెల్ఫోన్ నంబర్, ఈ-మెయిల్ ఐడీ, దివ్యాంగ సదరం సర్టిఫికెట్, ఏ విభాగం అనే విషయంతో పాటు ఎంతశాతం దివ్యాంగత్వం ఉందనే వివరాలను నమోదు చేసి, రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి.
- అర్హతల ఆధారంగా నమోదు చేసుకున్న 300 కంపెనీలు, అభ్యర్థుల సామర్థ్యాలను పరీక్షించి, ఉద్యోగాలకు ఎంపిక చేస్తాయి.
దివ్యాంగుల పెళ్లి కానుక డబుల్ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దివ్యాంగుల వివాహ కానుకను డబుల్ చేసింది. దివ్యాంగులను సాధారణ వ్యక్తులు లేదా ఇద్దరు దివ్యాంగులు వివాహం చేసుకుంటే వివాహ ప్రోత్సాహక పథకం' కింద లక్ష రూపాయలు అందించేది. కానీ ప్రస్తుతం ఇద్దరు దివ్యాంగులు పెళ్లి చేసుకుంటే రూ.2 లక్షలు అందిస్తోంది. ఈ మొత్తాన్ని మహిళ ఖాతాలో జమ చేస్తారు.
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