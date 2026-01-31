ETV Bharat / state

ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్‌ - ప్రకటించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కసరత్తు

వీలైనంత త్వరగా ఉద్యోగాల భర్తీ చేపట్టేలా ప్రణాళికలు రూపకల్పన, ఉగాది నుంచి ఏటా జాబ్‌ క్యాలెండర్‌ విడుదల చేయాలని నిర్ణయం

Job Calendar Preparation Accelerated by Coalition Govt
Job Calendar Preparation Accelerated by Coalition Govt (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 9:59 AM IST

3 Min Read
Job Calendar : ఏపీలో ఉగాదికి జాబ్‌ క్యాలెండర్‌ ప్రకటించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలను చేపట్టింది. జాబ్‌ క్యాలెండర్‌ విడుదల చేసి, వీలైనంత త్వరగా ఉద్యోగాల భర్తీ చేపట్టేలా ప్రణాళిక రూపొందిస్తోంది. ఉగాది నుంచి ఏటా జాబ్‌ క్యాలెండర్‌ విడుదల చేయాలని భావిస్తోంది. పకడ్బందీగా ఈ క్యాలెండర్‌ అమలు చేసేలా విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు.

జాబ్‌ క్యాలెండర్‌ ప్రకటనకు ఖాళీల వివరాలను శాఖల వారీగా ప్రభుత్వం సేకరిస్తోంది. మొత్తం ఖాళీల వివరాలు వచ్చిన అనంతరం ఆర్థిక శాఖ అనుమతితో క్యాలెండర్‌ విడుదల చేయనుంది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 16,347 పోస్టులతో మెగా డీఎస్సీ నిర్వహించింది. కేవలం 150 రోజుల్లో నియామక ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది. 6,000 కానిస్టేబుల్‌ పోస్టులను సైతం కూటమి ప్రభుత్వం భర్తీ చేసింది. ఇప్పుడు శాఖల వారీగా ఖాళీల జాబితాను సేకరించి, ఉద్యోగాల భర్తీని చేపట్టేందుకు సర్కార్​ కసరత్తు చేస్తోంది. అన్ని శాఖల్లో మంజూరైన పోస్టులు, ఖాళీలు, కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల వివరాలను సేకరిస్తోంది. ఆర్థిక శాఖ ఆధ్వర్యంలోని నిధి హెచ్ఎర్ఎంఎస్ పోర్టల్​లో వివరాలన్నీ నమోదు చేయిస్తోంది.

విభాగాల వారీగా ఖాళీల వివరాలు: ఇప్పటికే కొన్ని విభాగాలు వివరాలను ఆన్​లైన్​లో నమోదు చేయగా మరికొన్ని ప్రక్రియలో ఉన్నాయి. మంజూరు పోస్టులు, ఖాళీల వివరాలను పోర్టల్​లో పెట్టారు. వీటిని సంబంధిత విభాగాధిపతులు నిర్ధారించాల్సి ఉంది. ప్రాథమిక సమాచారం ఆధారంగా అన్ని శాఖల్లో కలిపి 30 శాతం వరకు ఖాళీలుండగా వీటిలో కొన్ని పోస్టుల్లో కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులు పని చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు 157 విభాగాల మంజూరు పోస్టులు, ఖాళీల వివరాలను నిర్ధారించాయి. దీని ప్రకారం నేరుగా నియామకాల (డీఆర్)కు వచ్చే ఖాళీలు 99,000 వరకు ఉండనున్నాయి. మరో 24 విభాగాలు ఖాళీల వివరాలను నిర్ధారించలేదు. ఇంకో 21 శాఖల వివరాల నమోదు ప్రక్రియలో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పూర్తయితేనే మొత్తం ఖాళీల లెక్క తేలనుంది. నేరుగా నియామకాలకు వచ్చే వాటిని నిరుద్యోగ యువతతో భర్తీ చేయనుండగా నిబంధనల ప్రకారం కొన్ని పోస్టులను ఇన్ సర్వీసు పదోన్నతులతో నింపుతారు.

పట్టణాభివృద్ధిలో 27,000 ఖాళీలు: ఆర్థిక శాఖ వద్దనున్న వివరాల ప్రకారం రెవెన్యూ శాఖలో మొత్తం ఖాళీలు 13,000 గా ఉన్నాయి. ఈ శాఖలోని ఏడు హెచ్​ఓడీలు ఇప్పటి వరకు 4,787 ఖాళీలను నిర్ధరించాయి. వీటిలో నేరుగా నియామకాలకు వచ్చేవి 2,552 కావడం గమనార్హం. ఉన్నత విద్యా శాఖలో 7,000 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. విశ్వవిద్యాలయాల్లో 3,000 పైగా ఉన్న ఖాళీలను కోర్టు కేసులు తొలగించి భర్తీ చేసేందుకు ఇప్పటికే చర్యలను చేపట్టింది. పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖలో ఉన్న 27,000 ఖాళీల్లో దాదాపు 23,000 నేరుగా నియామకాలు చేపట్టాలి.

పంచాయతీరాజ్​లో 2,600 నియామకాలు: నైపుణ్యాభివృద్ధి, శిక్షణ విభాగంలో 4,000కు పైగా ఖాళీలు నిర్ధారించారు. వీటిలో నేరుగా నియామకాలకు వచ్చేవి 2,600 అని తేల్చారు. వ్యవసాయ శాఖలో 3,000 కి పైగా ఖాళీలుండగా వీటిలో డీఆర్ పోస్టులు 2,400 గా ఉన్నాయి. పంచాయతీరాజ్ శాఖలో నేరుగా నియామకాలకు వచ్చే పోస్టులు 26,000 వరకు ఉండొచ్చని నిర్ధరించారు. మరో 3,000 పోస్టులను ఇన్సర్వీస్ పదోన్నతులతో భర్తీ చేస్తారు. మహిళ, శిశు, విభిన్న ప్రతిభావంతులు, సీనియర్ సిటిజన్స్ విభాగంలో 2,400 ఖాళీలున్నాయి. వీటిలో నేరుగా నియామకాలకు వచ్చేవి 1,820 ఉన్నాయి.

పాఠశాల విద్యాశాఖతో సహా కలిపి 24 విభాగాలు మంజూరు పోస్టులు, ఖాళీల వివరాలను నిర్ధారించలేదు. పాఠశాల విద్యలో బోధన, బోధనేతర అన్ని రకాల ఖాళీలు కలిపి 30,000 వరకు ఉండొచ్చని ప్రాథమిక అంచనా. ప్రజారోగ్యం, కుటుంబ సంక్షేమ విభాగంలో నేరుగా నియామకాలకు వచ్చే పోస్టులు 10,000 వరకు ఉండనున్నాయి. ఏపీ ఎస్పీ, ఇంటర్మీడియట్ విద్య, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్, కర్నూలు జలవనరుల ప్రాజెక్టులు, దేవాదాయ, కడప జలవనరుల శాఖ ప్రాజెక్టులు, ప్రజా గ్రంథాలయాలు, ఏపీ భవన్, ఎన్సీసీ, ప్రింటింగ్ స్టేషనరీ, స్టోర్స్ పర్చేజ్ లాంటి విభాగాలు ఆన్​లైన్​ నమోదు ప్రక్రియ ఇంకా పూర్తి చేయలేదు.

జాబ్‌ క్యాలెండర్‌పై కూటమి ప్రభుత్వం కసరత్తు - 24 శాఖల వివరాలు పెండింగ్‌!

ఇకపై అన్ని పోటీ పరీక్షలు ఆ విధానంలోనే - APPSC ప్రత్యేక కమిటీ నివేదిక

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

