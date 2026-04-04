కష్టపడి చదివారు - బంగారు పతకాలు సాధించారు
పసిడి పతకాలు సాధించిన విద్యార్థినులు - అబ్దుల్ నజీర్ చేతుల మీదుగా విద్యార్థినులకు సర్టిఫికెట్లు అందజేత - ఉత్తమ ప్రతిభతో ఉద్యోగాలు కైవసం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 5:14 PM IST
JNTUK 12th Convocation : కష్టపడి చదివారు. అందరికంటే మెరుగైన మార్కులు సాధించారు. బంగారు పతకాలతో మెరిసారు. JNTUKతో పాటు అనుబంధ కళాశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు, ప్రతిభావంతులుగా అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. 12వ స్నాతకోత్సవంలో కులపతి, గవర్నర్ చేతుల మీదుగా స్వర్ణపతకాలు, పట్టాలు అందుకున్నారు. అంతేకాదు ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులు ఉద్యోగాలు సైతం సాధించారు. భవిష్యత్తులో తాము రాణించే అంశాలు, వివిధ రంగాలపై స్పష్టమైన అవగాహన ఉందంటున్నారు విద్యార్థులు. బంగారు పతకాలు అందుకున్నవారిలో ఈ సారి 33 మంది విద్యార్థినులు ఉండటం విశేషం.
పతకాలు అందజేసిన గవర్నర్ : జెఎన్టీయూ కాకినాడ, అనుబంధ కళాశాలల విద్యార్థులు బంగారు పతకాలతో మెరిశారు. ఈ ఏడాది జెఎన్టీయూ కాకినాడతోపాటు అనుబంధ కళాశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు 12వ స్నాతకోత్సవంలో బంగారు పతకాలు, గౌరవాలను అందుకొని విశేష ప్రదర్శన కనబరిచారు. ఈ పురస్కారాలను కులపతి రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అందజేశారు.
స్టార్ట్ అప్ ప్రారంభించి ప్రజలకు సేవ : విజయ ఇన్స్టిట్యూషనల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్ కోర్సును పూర్తి చేసిన ఒక యువతి 8.77 సీజీపీఏ సాధించింది. భవిష్యత్తులో హెల్త్ విభాగంలో స్టార్ట్అప్ ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపింది. అందులో ముఖ్యంగా డయాలసిస్కు సంబంధించిన దానిపై దృష్టి సారించినట్లు వెల్లడించారు.
మంచి స్థాయిలో సెటిల్ అవ్వాలనే ఆకాంక్ష: ఏలూరు నుంచి ఇంజినీరింగ్ చదివిన మరో యువతి ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్ విభాగంలో 9.33 సీజీపీఏ సాధించారు. సులభంగా అర్థమయ్యే పాఠ్యపుస్తకాలు చదవడం, నైట్ క్లాసులు తీసుకుని కష్టపడి మంచి ఫలితాన్ని సాధించినట్లు తెలిపారు. మంచి ఉద్యోగం సాధించి జీవితంలో స్థిరపడాలనుకున్నట్లు వెల్లడించారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం కూడా శిక్షణ : కల్పన అనే యువతి రామ్చందర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల నుంచి 9.06 సీజీపీఏతో ఉత్తీర్ణత సాధిచింది. అన్ని అనుబంధ కళాశాలల నుంచి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో క్యాష్ అవార్డు కూడా అందుకున్నారు. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల గైడెన్స్ వల్లే ఈ గోల్డ్ మెడల్ సాధించగలిగినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తూ, మంచి స్థానాన్ని సంపాదించాలనుకుంటున్నారు. గ్రూప్స్కు కూడా సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలిపారు.
అక్కడే అలా : ప్రకాశం సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్సులో చదివిన అపర్ణ 90 శాతం మార్కులు సాధించి, ప్రస్తుతం ఒక స్టార్ట్అప్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పని చేస్తున్నారు. అక్కడే కష్టపడి మంచి స్థానం సంపాదించుకోవాలనే లక్ష్యం ఉన్నట్లు చెప్పారు.
ప్రాజెక్ట్ కోసం సన్నాహాలు : గుంటూరు నుంచి AIML చదివిన మరో యువతి గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు. ఈ విజయానికి తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, స్నేహితులు అందించిన మద్దతు ఎంతో ముఖ్యమని తెలిపారు. ప్రయత్నం చేస్తే ఎవరైనా ఈ స్థాయికి చేరుకోగలరని స్పష్టం చేశారు. నలుగురికి ఉపాధి కల్పించే స్థాయిలో ఉండటం తన ప్రధాన లక్ష్యమని, అందుకోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు.
ఇలా అందరూ ఎంతో కష్టపడి చదివి, వివిధ కోర్సులు పూర్తి చేశారు. వారి విజయాలు పట్టుదల, కృషికి ప్రతీకగా నిలిచాయి. వారి విజయాలు ఎంతోమంది విద్యార్థులకు గొప్ప ప్రేరణగా నిలవనున్నాయి.
