మోడల్‌ వర్సిటీలుగా జేఎన్‌టీయూహెచ్, ఓయూ! - రెండింటికి రూ.200 కోట్లు

అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల చుట్టూ ప్రహరీ ఉండాలి - ప్రతి హాస్టల్‌లో వెల్‌నెస్‌ సెంటర్‌ తప్పనిసరి - ‘తెలంగాణ విద్యా విధానం’పై సిఫార్సు చేయనున్న మౌలిక వసతుల కోర్‌ గ్రూప్‌

JNTUH and OU Designed Model Universities
JNTUH and OU Designed Model Universities (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2025 at 8:51 AM IST

JNTUH and OU Designed Model Universities : 'రాష్ట్రంలో మొదటి విడతగా జేఎన్​టీయూహెచ్​, ఉస్మానియాలను మోడల్​ వర్సిటీలుగా తీర్చిదిద్దాలి. మౌలిక వసతుల కోసం మూడేళ్లలో ఈ రెండు వర్సిటీలకు ప్రభుత్వం రూ.200 కోట్లు కేటాయించాలి' అని విద్యాసంస్థల్లో మౌలిక వసతులపై ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కోర్​ గ్రూప్​ సిఫార్సు చేయనుంది. జాతీయ విద్యా విధానం తరహాలో తెలంగాణకూ ప్రత్యేకంగా సలహాదారు కె.కేశవరావు ఛైర్మన్​గా కమిటీని నియమించిన సంగతి తెలిసిందే.

విద్యారంగంలో సంస్కరణలే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ కమిటీ అధ్యయనం చేసి, అక్టోబరులోపు నివేదిక అందించాలని ఆదేశించింది. 2024 జులైలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యాశాఖలో సంస్కరణలకు మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు ఛైర్మన్‌గా, మంత్రులు సీతక్క, పొన్నం ప్రభాకర్‌లు సభ్యులుగా మంత్రివర్గ ఉప సంఘాన్ని నియమించింది. ఆ కమిటీ సైతం జాతీయ విద్యా విధానం - 2020లో ఏ అంశాలను అమలు చేయవచ్చో వివరిస్తూ నివేదిక ఇవ్వాలని గతేడాదే అధికారులను ఆదేశించింది. తాజాగా ఆ నివేదిక ప్రకటించింది.

11 కోర్​ గ్రూప్​లను నియమించిన ప్రభుత్వం : నివేదికల రూపకల్పనకు 11 కోర్​ గ్రూప్​లను సర్కారు నియమించింది. మౌలిక వసతులు, డిజిటల్​ టెక్నాలజీ, పరిశోధన, సిలబస్​ తదితర అంశాలపై పలుమార్లు సమావేశమైన కోర్​ గ్రూప్​లు, ఈ వారంలోగా నివేదికలను కమిటీ ఛైర్మన్​కు అందజేయనున్నారు. తెలంగాణ విద్యా కమిషన్​ ఛైర్మన్​ ఆకునూరి మురళి నేతృత్వంలోని మౌలిక వసతుల గ్రూప్​ పలు ఆసక్తికర సిఫార్సులను చేయనున్నట్లు తెలిసింది.

అవి ఏంటంటే? :

  • విద్య, మౌలిక వసతులు, పరిశోధన, నవకల్పన అంశాల్లో ఎక్స్​లెన్స్​ సాధించేందుకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను చేరుకునేందుకు ఎంపిక చేసిన వాటిని మోడల్​ వర్సిటీలుగా అభివృద్ధి చేయాలి.
  • తొలి విడతలో జేఎన్​టీయూహెచ్​, ఓయూలను ప్రాధాన్యంగా తీసుకోవాలి. మూడేళ్లలో ఒక్కో వర్సిటీకి విశ్వవిద్యాలయ మౌలిక వసతుల ఆధునికీకరణ నిధి కింద రూ.200 కోట్ల చొప్పున ఇవ్వాలి. కేంబ్రిడ్జి, స్టాన్​ఫర్డ్​ విశ్వవిద్యాలయాల మాదిరిగానే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆ రెండు ప్రాంగణాలను రీడిజైన్​ చేయాలి.
  • మోడల్​ వర్సిటీల్లో విదేశీ విద్యార్థులకు ప్రత్యేకంగా వసతి గృహాలతో పాటు కౌన్సెలింగ్​ విభాగాలను నెలకొల్పాలి.
  • అంతర్జాతీయ నిపుణులతో సమన్వయం చేసుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ స్థాయిలో ఉన్నతస్థాయి సలహా కమిటీని నియమించాలి. ఆ కమిటీ యూకే, థాయ్​లాండ్, సింగపూర్​​లలో విభిన్నమైన డిజైన్లు, విద్యార్థులకు కల్పిస్తున్న వసతులు తెలుసుకొని అమలు చేసేందుకు ఆయా దేశాల్లో పర్యటించాలి.
  • కేంద్రీయ వర్సీటల మాదిరిగా అన్ని ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాల చుట్టూ ప్రహరీ నిర్మించాలి. ప్రతి వర్సిటీలో ఉపకులపతి ఛైర్మన్​గా మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
  • ప్రతి పెద్ద విద్యా సంస్థలో ఉద్యోగుల పిల్లల కోసం ఛైల్డ్​ కేర్​ సెంటర్​ ఏర్పాటు చేయాలి.
  • అన్నింటినీ హరిత ప్రాంగణాలుగా తీర్చిదిద్దాలి.
  • విద్యార్థుల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం పెంపొందించేందుకు ప్రతి హాస్టల్​లో వెల్​నెస్​ రూమ్​ తప్పనిసరి చేయాలి. బాస్కెట్​బాల్​, కబడ్డీ, బ్యాడ్మింటన్​ లాంటివి ఆడుకునేందుకు అవకాశం కల్పించాలి.
  • యూజీ, పీజీ కళాశాలలు పట్టణ ప్రాంతాల్లో మూడు ఎకరాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 5 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉండాలి.
  • పట్టణ ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలలకు ప్రతి 1,500 మంది విద్యార్థులకు 3-4 ఎకరాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 4-5 ఎకరాల స్థలం ఉండాలి. ప్రతి పాఠశాలలో విద్యార్థుల కోసం కంప్యూటర్​, ఏఐ, నైపుణ్య, టింకరింగ్​, ప్రాక్టికల్​ ల్యాబ్​లు ఉండాలి. డిజిటల్​ గ్రంథాలయాలు తప్పనిసరి ఏర్పాటు చేయాలి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

