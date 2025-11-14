మోడల్ వర్సిటీలుగా జేఎన్టీయూహెచ్, ఓయూ! - రెండింటికి రూ.200 కోట్లు
అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల చుట్టూ ప్రహరీ ఉండాలి - ప్రతి హాస్టల్లో వెల్నెస్ సెంటర్ తప్పనిసరి - ‘తెలంగాణ విద్యా విధానం’పై సిఫార్సు చేయనున్న మౌలిక వసతుల కోర్ గ్రూప్
Published : November 14, 2025 at 8:51 AM IST
JNTUH and OU Designed Model Universities : 'రాష్ట్రంలో మొదటి విడతగా జేఎన్టీయూహెచ్, ఉస్మానియాలను మోడల్ వర్సిటీలుగా తీర్చిదిద్దాలి. మౌలిక వసతుల కోసం మూడేళ్లలో ఈ రెండు వర్సిటీలకు ప్రభుత్వం రూ.200 కోట్లు కేటాయించాలి' అని విద్యాసంస్థల్లో మౌలిక వసతులపై ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కోర్ గ్రూప్ సిఫార్సు చేయనుంది. జాతీయ విద్యా విధానం తరహాలో తెలంగాణకూ ప్రత్యేకంగా సలహాదారు కె.కేశవరావు ఛైర్మన్గా కమిటీని నియమించిన సంగతి తెలిసిందే.
విద్యారంగంలో సంస్కరణలే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ కమిటీ అధ్యయనం చేసి, అక్టోబరులోపు నివేదిక అందించాలని ఆదేశించింది. 2024 జులైలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యాశాఖలో సంస్కరణలకు మంత్రి శ్రీధర్బాబు ఛైర్మన్గా, మంత్రులు సీతక్క, పొన్నం ప్రభాకర్లు సభ్యులుగా మంత్రివర్గ ఉప సంఘాన్ని నియమించింది. ఆ కమిటీ సైతం జాతీయ విద్యా విధానం - 2020లో ఏ అంశాలను అమలు చేయవచ్చో వివరిస్తూ నివేదిక ఇవ్వాలని గతేడాదే అధికారులను ఆదేశించింది. తాజాగా ఆ నివేదిక ప్రకటించింది.
11 కోర్ గ్రూప్లను నియమించిన ప్రభుత్వం : నివేదికల రూపకల్పనకు 11 కోర్ గ్రూప్లను సర్కారు నియమించింది. మౌలిక వసతులు, డిజిటల్ టెక్నాలజీ, పరిశోధన, సిలబస్ తదితర అంశాలపై పలుమార్లు సమావేశమైన కోర్ గ్రూప్లు, ఈ వారంలోగా నివేదికలను కమిటీ ఛైర్మన్కు అందజేయనున్నారు. తెలంగాణ విద్యా కమిషన్ ఛైర్మన్ ఆకునూరి మురళి నేతృత్వంలోని మౌలిక వసతుల గ్రూప్ పలు ఆసక్తికర సిఫార్సులను చేయనున్నట్లు తెలిసింది.
అవి ఏంటంటే? :
- విద్య, మౌలిక వసతులు, పరిశోధన, నవకల్పన అంశాల్లో ఎక్స్లెన్స్ సాధించేందుకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను చేరుకునేందుకు ఎంపిక చేసిన వాటిని మోడల్ వర్సిటీలుగా అభివృద్ధి చేయాలి.
- తొలి విడతలో జేఎన్టీయూహెచ్, ఓయూలను ప్రాధాన్యంగా తీసుకోవాలి. మూడేళ్లలో ఒక్కో వర్సిటీకి విశ్వవిద్యాలయ మౌలిక వసతుల ఆధునికీకరణ నిధి కింద రూ.200 కోట్ల చొప్పున ఇవ్వాలి. కేంబ్రిడ్జి, స్టాన్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయాల మాదిరిగానే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆ రెండు ప్రాంగణాలను రీడిజైన్ చేయాలి.
- మోడల్ వర్సిటీల్లో విదేశీ విద్యార్థులకు ప్రత్యేకంగా వసతి గృహాలతో పాటు కౌన్సెలింగ్ విభాగాలను నెలకొల్పాలి.
- అంతర్జాతీయ నిపుణులతో సమన్వయం చేసుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ స్థాయిలో ఉన్నతస్థాయి సలహా కమిటీని నియమించాలి. ఆ కమిటీ యూకే, థాయ్లాండ్, సింగపూర్లలో విభిన్నమైన డిజైన్లు, విద్యార్థులకు కల్పిస్తున్న వసతులు తెలుసుకొని అమలు చేసేందుకు ఆయా దేశాల్లో పర్యటించాలి.
- కేంద్రీయ వర్సీటల మాదిరిగా అన్ని ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాల చుట్టూ ప్రహరీ నిర్మించాలి. ప్రతి వర్సిటీలో ఉపకులపతి ఛైర్మన్గా మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- ప్రతి పెద్ద విద్యా సంస్థలో ఉద్యోగుల పిల్లల కోసం ఛైల్డ్ కేర్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలి.
- అన్నింటినీ హరిత ప్రాంగణాలుగా తీర్చిదిద్దాలి.
- విద్యార్థుల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం పెంపొందించేందుకు ప్రతి హాస్టల్లో వెల్నెస్ రూమ్ తప్పనిసరి చేయాలి. బాస్కెట్బాల్, కబడ్డీ, బ్యాడ్మింటన్ లాంటివి ఆడుకునేందుకు అవకాశం కల్పించాలి.
- యూజీ, పీజీ కళాశాలలు పట్టణ ప్రాంతాల్లో మూడు ఎకరాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 5 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉండాలి.
- పట్టణ ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలలకు ప్రతి 1,500 మంది విద్యార్థులకు 3-4 ఎకరాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 4-5 ఎకరాల స్థలం ఉండాలి. ప్రతి పాఠశాలలో విద్యార్థుల కోసం కంప్యూటర్, ఏఐ, నైపుణ్య, టింకరింగ్, ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్లు ఉండాలి. డిజిటల్ గ్రంథాలయాలు తప్పనిసరి ఏర్పాటు చేయాలి.
