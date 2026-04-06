విద్యార్థులు యువ శాస్త్రవేత్తలుగా ఎదిగి దేశసేవలో భాగం కావాలి: గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్
బంగారు పతకాలు సాధించిన అనంత జేఎన్టీయూ విద్యార్థులు - గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ చేతుల మీదుగా సర్టిఫికెట్లు అందజేత - తల్లిదండ్రుల కలలను సాకారం చేసే దిశగా విద్యార్థులంతా అడుగులు వేయాలని సూచించిన గవర్నర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 7:29 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 8:29 PM IST
JNTUA 15th Convocation Celebrations: విద్యార్థులంతా యువ శాస్త్రవేత్తలుగా ఎదిగి దేశసేవలో భాగం కావాలని రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. అనంతపురం జిల్లా జేఎన్టీయూ 15వ స్నాతకోత్సవ వేడుకలు ఎన్టీఆర్ ఆడిటోరియంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. జేఎన్టీయూ ఉపకులపతి సుదర్శనరావు అధ్యక్షతన జరిగిన స్నాతకోత్సవానికి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు.
ముందుగా జేఎన్టీయూ కళాశాల అధికారులు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్కు గౌరవ వందనంతో సాదర స్వాగతం పలికారు. ఆ తర్వాత ప్రముఖ విద్యావేత్త, కేరళకు చెందిన డాక్టర్ టేస్సి థామస్కు గౌరవ డాక్టరేట్ను ప్రదానం చేశారు. అనంతరం బంగారు పతకాలు సాధించిన 31 మంది విద్యార్థులకు బంగారు పతకాలను గవర్నర్ చేతుల మీదుగా పట్టాలతో పాటుగా అందించారు. ఈ స్నాతకోత్సవంలో 75 మందికి పీహెచ్డీ పట్టాలను ప్రదానం చేశారు. మొత్తం 130 కళాశాలకు పైగా 40,782 మందికి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ పట్టాలను అందించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ మాట్లాడుతూ గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించిన విద్యార్థులను అభినందించారు.
అదే విధంగా వారి తల్లిదండ్రుల కలలను విద్యార్థులు సాకారం చేసే దిశగా అడుగులు వేయాలని ఈ సందర్భంగా సూచించారు. వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యంగా కేంద్ర రాష్ట్ర, ప్రభుత్వాలు చేపడుతున్న కార్యక్రమాల్లో విద్యార్థులు భాగస్వామ్యం కావాలని గవర్నర్ పిలుపునిచ్చారు. ఎన్నో అభివృద్ధి, సంక్షేమ అవకాశాలను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు. నేటి విద్యార్థులంతా ఇవాళ గౌరవ డాక్టరేట్ ప్రదానం చేసిన టేస్సి థామస్ను అందరూ స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ పిలుపునిచ్చారు.
అనంతపురం నగరం పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. అందుకు అనుగుణంగా ఇంజినీరింగ్ ఔత్సాహికులు తమలోని నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపరుచుకుని ఉద్యోగ అవకాశాలను ఏర్పరచుకోవాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో మీరే పారిశ్రామికవేత్తలు, శాస్త్రవేత్తలు, సాంకేతిక నిపుణులుగా వృద్ధి చెంది మన దేశానికి పేరు ప్రఖ్యాతలను తీసుకురావాలని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఆకాంక్షించారు. విద్యలో మీరు (విద్యార్థులు) చూపించిన ప్రతిభకు ఈ స్నాతకోత్సవం వేదికగా నిలిచిందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అదే విధంగా ఉపాధ్యాయులు, మిత్రులు, తల్లిదండ్రుల ద్వారా వారి వద్దనున్న విద్యను నిరంతరం నేర్చుకుంటూనే ఉండాలని గవర్నర్ వివరించారు.
విద్యార్థులకు తమ చదువులకు కావాల్సిన ప్రోత్సాహం ఉపాధ్యాయులు, తమ తల్లిదండ్రులు, మిత్రుల ద్వారా లభించినప్పుడే వారు రెట్టింపు విశ్వాసంతో వారి లక్ష్యసాధనకు కృషి చేస్తారని ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. విద్యార్థి విజయంలో వీరు పోషించే పాత్ర మరవలేనిదిగా ఆయన భావించారు. ఈ సందర్భంగా వారందరికీ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలను తెలియజేశారు. విద్యలో ఉత్తమ ప్రతిభను కనబర్చిన విద్యార్థులకు గోల్డ్ మెడల్స్ను ప్రదానం చేసిన గవర్నర్, విద్యార్థులందరికీ అభినందనలను తెలియజేశారు.
"తల్లిదండ్రుల కలలను విద్యార్థులు సాకారం చేసే దిశగా అడుగులు వేయాలి. వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యంగా కేంద్ర రాష్ట్ర, ప్రభుత్వాలు చేపడుతున్న కార్యక్రమాల్లో విద్యార్థులంతా భాగస్వామ్యం కావాలి. ఎన్నో అభివృద్ధి, సంక్షేమ అవకాశాలను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్నాయి. నేటి విద్యార్థులంతా ఇవాళ గౌరవ డాక్టరేట్ ప్రదానం చేసిన టేస్సి థామస్ను స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి". -అబ్దుల్ నజీర్, గవర్నర్
