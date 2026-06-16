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'క్లాస్‌రూం పాఠాలు ప్రాక్టికల్‌గా' - శ్రమజీవులుగా మారిన సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులు

వర్సిటీ రూపురేఖలు మారుస్తున్న జేఎన్టీయూ విద్యార్థులు - కళాశాల, హాస్టల్‌లో మరమ్మతులు - 2 వారాలుగా వర్సిటీ బాగుకోసం శ్రమిస్తున్న విద్యార్థులు - 4 బృందాలుగా విడిపోయి క్షేత్రస్థాయిలో పనులు

JNTU Students Repairs The College and Hostel
JNTU Students Repairs The College and Hostel (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 3:02 PM IST

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JNTU Students Repairs The College and Hostel: ఎవరో వస్తారు. ఏదో చేస్తారని ఆలోచించలేదు ఆ విద్యార్థులు. తమ యూనివర్సిటీని తామే బాగు చేసుకోవాలనుకున్నారు. తరగతి గదిలో అధ్యాపకులు చెప్పిన పాఠాలను క్షేత్రస్థాయిలో ప్రాక్టికల్‌గా చేసి చూపిస్తున్నారు. కళాశాలతో పాటు హాస్టల్‌లో మరమ్మతుల పనులకు పూనుకున్నారు. 2 వారాలుగా వెల్డింగ్‌, ప్లంబింగ్‌ వంటి పనులు చేస్తూ తోటి విద్యార్థులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు విజయనగరం జేఎన్టీయూ విద్యార్థులు. మరిన్ని విశేషాలు ఈ ఖగోళ ఫొటోగ్రఫీ నుంచి అంతరిక్ష ప్రయోగాల వరకు - విజయనగరం యువకుడి సక్సెస్​ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

శ్రమజీవులుగా మారిన విద్యార్థులు: ఇంజినీరింగ్‌ చదువులు అంటే పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టడమే గుర్తొస్తుంది. కానీ ఈ విద్యార్థులు అలా కాదు. తమ యూనివర్సిటీ బాగు కోసం శ్రమజీవులుగా మారారు. వర్సిటీలో మరమ్మతుల కోసం భారీగా ఖర్చవుతుందని చెప్పారు కాంట్రాక్టర్లు. మనమెందుకు ఈ పనులు చేసుకోకూడదని అనుకున్నారు విద్యార్థులు. తమ నైపుణ్యానికి మరింత పదును పెట్టి పనుల్లోకి దిగారు. కళాశాలతో పాటు హాస్టల్‌లో మరమ్మతులు చేస్తున్నారు.

'క్లాస్‌రూం పాఠాలు ప్రాక్టికల్‌గా' - శ్రమజీవులుగా మారిన సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులు (ETV Bharat)

నైపుణ్యానికి కాస్తంత శ్రమ జోడించారు: విజయనగరంలోని జేఎన్టీయూ సివిల్ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల, వసతి గృహాల మరమ్మతుల కోసం యాజమాన్యం గతంలో టెండర్లు పిలిచింది. ఓ సంస్థ ఈ పనుల కోసం కోటి 20 లక్షల రూపాయలు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేసింది. అంత పెద్ద మొత్తం చెల్లించేందుకు కాలేజీ యాజమాన్యం అంగీకరించింది. అయినా ఆ సంస్థ రకరకాల కారణాలు చెబుతూ పనులు వాయిదా వేస్తూ వచ్చింది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఆలోచించారు. అధ్యాపకులు. విద్యార్థుల నైపుణ్యానికి కాస్తంత శ్రమ జోడిస్తే హాస్టల్‌ను తామే బాగు చేసుకోవచ్చని అని భావించారు.

'అధ్యాపకుల సూచనతో 16 మంది విద్యార్థులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చారు. 100 మంది నాన్‌టీచింగ్‌ స్టాఫ్‌ మరికొందరు కూలీలు వీరికి తోడయ్యారు. 16మంది విద్యార్థులు 4టీం లుగా విడిపోయి ప్లంబింగ్, వెల్డింగ్ వంటి పనులు నేర్చుకుంటున్నాం. థియరీ క్లాసుల్లో విన్న పాఠాలను ప్రాక్టికల్‌గా చేసి చూపిస్తున్నాం. వసతీ గృహంలోని విరిగిన కుర్చీలు, మంచాలకు వెల్డింగ్‌ చేసి పెయింటింగ్స్‌ వేసి అందంగా తీర్చిదిద్దాం. భవనంలోకి వర్షపు నీరు లీకవ్వకుండా రెండు స్లాబ్‌ల మధ్య సిమెంట్ దిమ్మెలు నిర్మిస్తున్నాం. నీటి పైపు లైన్ పనులనూ చకచకా పూర్తి చేస్తున్నాం.' -విద్యార్థులు

థియరీ వేరు ప్రాక్టికల్​ వేరు: తరగతి గదుల్లో కూర్చొని థియరీ చదవడం వేరు. క్షేత్రస్థాయిలో పని చేయడం వేరు. ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్న పనులన్నీ భవిష్యత్తులో తమ కెరీర్‌కు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని చెబుతున్నారీ విద్యార్థులు. తమ కళాశాల, హాస్టల్‌ను తామే బాగు చేసుకోవడం గర్వంగా ఉందంటున్నారు. యూనివర్సిటీ వీసీ ప్రోత్సాహంతో విద్యార్థులకు మంచి సదుపాయాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా తాము పనిచేస్తున్నట్లు చెబుతోంది కళాశాల యాజమాన్యం. విద్యార్థులకి వారి భవిష్యత్తుకి ఉపయోగపడే ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్ నేర్పించడమే ముఖ్య ఉద్దేశమని అంటున్నారు. స్వయం శక్తితో తమ హాస్టల్‌ను తామే అందంగా తీర్చిదిద్దుకున్న జేఎన్టీయూ విజయనగరం విద్యార్థుల చొరవను అంతా ప్రశంసిస్తున్నారు.

ఖగోళ ఫొటోగ్రఫీ నుంచి అంతరిక్ష ప్రయోగాల వరకు - విజయనగరం యువకుడి సక్సెస్​ స్టోరీ

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