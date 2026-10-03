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అడ్మిషన్‌ నుంచి డిగ్రీ పట్టా వరకు - 'క్యాప్​'తో అంతా ఒకే వేదికపైకి

క్యాంపస్‌లో అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి కోర్సు పూర్తయ్యే వరకు అన్ని డీటైల్స్‌ ఒకే దగ్గర ఉండేలా యాప్ ఆవిష్కరించారు. అదే సెంట్రలైజ్‌డ్‌ అకాడమిక్‌ ప్లాట్‌ఫాం-క్యాప్​ యాప్‌.

JNTU Students Designed App For College Students
కొత్త యాప్‌ను రూపొందించిన జెఎన్టీయూ-జీవీ విద్యార్థులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 7:55 PM IST

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JNTU Students Designed App For College Students In Vizayanagaram : ఒకప్పుడు ఇంజినీరింగ్ విద్య అంటే పుస్తకాలు, ప్రాజెక్టులతో పాటు కాగితాలు, ఫైళ్ల చుట్టూ తిరగడం కూడా హాజరు వివరాల నుంచి హాల్‌టికెట్ వరకు మార్కుల మెమోల నుంచి నో-డ్యూస్ వరకు ప్రతి పనికీ విద్యార్థులు క్యూలలో నిలబడాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ పాత రోజులకు తెరపడింది. విద్యార్థి అడ్మిషన్ నుంచి డిగ్రీ పట్టా అందుకునే వరకు ప్రతి అకడమిక్ ప్రక్రియను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చింది జేఎన్‌టీయూ-జీవీ రూపొందించిన సెంట్రలైజ్‌డ్‌ అకాడమిక్‌ ప్లాట్‌ఫాం - క్యాప్.​ మరి ఈ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫాం ఎలా పనిచేస్తుంది? విద్యార్థుల విద్యా ప్రయాణాన్ని ఎలా సులభతరం చేస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

సెంట్రలైజ్‌డ్‌ అకాడమిక్‌ ప్లాట్‌ఫాం-క్యాప్​ : కాలేజీలో అడ్మిషన్ పొందినప్పటి నుంచి డిగ్రీ పట్టాలు అందుకునే వరకు అంతా ఒకే దగ్గర సమాచారం లభిస్తే ఎంత బాగుంటుంది. విజయనగరంలోని జెఎన్టీయూ-జీవీ క్యాంపస్‌లో సీఎస్​ఈ చదువుతున్న విద్యార్థుల మదిలోనూ ఇదే ఆలోచన మెదిలింది. అందుకే, క్యాంపస్‌లో అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి కోర్సు పూర్తయ్యే వరకు అన్ని డీటైల్స్‌ ఒకే దగ్గర ఉండేలా యాప్ ఆవిష్కరించారు. అదే సెంట్రలైజ్‌డ్‌ అకాడమిక్‌ ప్లాట్‌ఫాం-క్యాప్​ యాప్‌.

కొత్త యాప్‌ను రూపొందించిన జెఎన్టీయూ-జీవీ విద్యార్థులు (ETV Bharat)

విద్యార్థులు రూపొందించిన క్యాప్ యాప్‌లో స్టూడెంట్స్ స్టడీస్‌ జర్నీ మొత్తం డిజిటల్‌ రూపంలో నమోదవుతుంది. అంటే అడ్మిషన్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి రోజువారీ హాజరు, సెమిస్టర్లు, హాల్‌టికెట్ల వరకు అన్నీ వివరాలు ఇందులో ఉంటాయి. ఇంటర్నల్, ఎక్స్‌టర్నల్ మార్కులు, ఫలితాల విశ్లేషణ కూడా ఇందులోనే చూసుకోవచ్చని ఇందుకోసం కార్యాలయాల చూట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.

యాప్ ద్వారా ఫీజుల చెల్లింపులు, నో-డ్యూస్ వంటి పరిపాలనా ప్రక్రియలన్నీ ఆన్‌లైన్‌లోనే పూర్తవుతాయి. ఎస్​బీఐ ఈ-పే అనుసంధానంతో చెల్లింపులు మరింత సులభంగా, వేగంగా జరుగుతున్నాయి. విద్యార్థులు చదువుతో పాటు సాంస్కృతిక పోటీలు, క్లబ్‌ల విజయాలు, ఇతర సర్టిఫికెట్లు వివరాలు స్టూడెంట్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో భద్రపరచుకోవచ్చు. ఇది విద్యార్థులకు ఒక డిజిటల్ డైరీలా ఉంటుందని స్టూడెంట్స్ అంటున్నారు.

"మేము మొదట ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రవేశాల కోసం ప్రారంభించాం. అయితే కాలక్రమేణా విద్యార్థులకు అవసరమైన సేవలను అందించేలా దీనిని రూపొందించాం. ఇది కేవలం విద్యార్థులకే కాకుండా, ఉపాధ్యాయులకు, విభాగ అధిపతులకు కూడా ఉపయోగపడేలా మేము జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. దీనికి సంబంధించిన లింక్‌ను మేము ప్లే స్టోర్‌లో కూడా అందుబాటులో ఉంచాం" -వినయ్, యాప్ రూపొందించిన విద్యార్థి

యాప్ ద్వారా హాల్‌టికెట్ తయారీ ప్రక్రియ :టెక్నాలజీ పరంగా క్యాప్​ యాప్‌ ఒక భారీ డిజిటల్ వ్యవస్థగా రూపుదిద్దుకుంది. 6.5 లక్షలకు పైగా కోడ్ లైన్లు, 1,425కి పైగా రెస్ట్​ ఏపీఐ ఎండ్‌పాయింట్లు, 320కి పైగా డేటాబేస్ మోడల్స్ ఇందులో పనిచేస్తున్నాయి. ప్రతి మాడ్యూల్ మరో మాడ్యూల్‌తో అనుసంధానమై ఉంటుంది. దీంతో మొత్తం వ్యవస్థ సమన్వయంతో పనిచేస్తుందని సీఎస్​ఈ విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. విద్యార్థి హాజరు శాతాన్ని బట్టి పరీక్షకు అర్హత ఉందో లేదో క్యాప్​ ఆటోమేటిక్‌గా లెక్కిస్తుందని యువ ఆవిష్కర్తలు అంటున్నారు. అర్హత ఉన్న విద్యార్థికి హాల్‌టికెట్ తయారీ ప్రక్రియను యాప్ ద్వారానే జరుగుతుందని చెబుతున్నారు.

హాల్‌టికెట్లు, మార్కుల మెమోలు, ఐడీ కార్డులు, ఇతర ధృవీకరణ పత్రాలపై ప్రత్యేకమైన క్యూఆర్​ కోడ్, రిఫరెన్స్ నెంబర్లు ఉంటాయి. స్కాన్‌వెరీఫై ట్రస్ట్‌ అనే విధానంతో క్యూఆర్​ కోడ్ స్కాన్ చేయొచ్చు. దీని ద్వారా నకిలీ సర్టిఫికెట్లకు అడ్డుకట్టతో పాటు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ మరింత సులభతరం అవుతుంది. ఈ పూర్తి డిజిటల్ వ్యవస్థను విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, విభాగాధిపతులు మొబైల్‌లోనూ యాక్సెస్ చేసుకునేలా యాప్‌ని తీర్చిదిద్దినట్లు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగానికి అనుగుణంగా సరికొత్త ఆవిష్కరణను రూపొందించారీ విద్యార్థులు. వినూత్నంగా ఆలోచించి వన్‌ లాగిన్‌ వన్‌ అకాడమిక్‌ ఐడెంటిటీ వన్‌ కనెక్టెడ్‌ ఎక్స్‌పిరియన్స్‌ అనే నినాదంతో యాప్ ఆవిష్కరించి అందరి మన్ననలు పొందుతున్నారు.

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