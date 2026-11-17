'బీటెక్ చదవటం నా వల్ల కావటం లేదు అందుకే ఈ నిర్ణయం' - జేఎన్టీయూ విద్యార్థి ఆత్మహత్య
JNTU Student Vikram babu Suicide At Hostel : బీటెక్ చదవటం ఇష్టం లేదంటూ జేఎన్టీయూ విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. వసతిగృహం పైఅంతస్తు నుంచి దూకి ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు.
Published : November 17, 2026 at 2:47 PM IST
నాన్న మందలించడని, పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయ్యానని, కాలేజీలో హేళన చేస్తున్నారని, వేధింపులు తట్టుకోలేక ఇలా వివిధ కారణాలతో నేటి యువత వారి నిండు ప్రాణాలను వదిలేసుకుంటున్నారు. వెనక ముందు ఆలోచించకుండా కన్నవారికి కడుపుకోత మిగుల్చుతున్నారు. తాజాగా జేఎన్టీయూలో జరిగిన ఘటన కూడా కలవరపాటుకు గురి చేస్తోంది. బీటెక్ చదవటం ఇష్టం లేదంటూ ఓ విద్యార్థి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు.
ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ అంటే ఇష్టం
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సీహెచ్. రాజు విక్రమ్బాబు(19) ఖమ్మం పట్టణానికి చెందినవాడు. విక్రమ్ జేఎన్టీయూ కళాశాలలో మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. అయితే విక్రమ్కు ఇంజినీరింగ్ కంటే ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ చేయడమంటే చాలా ఇష్టమని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. దీంతో అతనికి జేఎన్టీయూలో ఉండటం ఇష్టం లేదని కుటుంబ సభ్యులతో చెబుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో 'మమ్మీ, డాడీ సారీ నేను బీటెక్ చదవలేక పోతున్నాను. నాకు ఇప్పటికే 11 బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి. నాకు నచ్చినట్టుగా ఏం జరగట్లేదు. అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను. వేరే దేనికోసం నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకోట్లేదు' అని తల్లిదండ్రులకు వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టాడు.
సోదరితో మాట్లాడుతూ ఆత్మహత్య
ఆదివారం(నవంబరు 15) రాత్రి 9 గంటల సమయంలో విక్రమ్ గౌతమి వసతి గృహానికి వచ్చాడు. అర్ధరాత్రి 12.30 గంటల సమయంలో సోదరితో ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ క్రమంలోనే విక్రమ్ వసతిగృహం పైఅంతస్తు నుంచి కిందకు దూకాడు. దాంతో సోదరికి అనుమానం వచ్చింది. వెంటనే విక్రమ్ స్నేహితులను అప్రమత్తం చేసింది. స్నేహితులు వెళ్లి చూసే లోపే అతను భవనం పైనుంచి దూకాడు. ఈ విషయాన్ని విద్యార్థులంతా కుటుంబ సభ్యులకు వివరించారు. పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని డెడ్బాడీని గాంధీ మార్చురీకి తరలించారు.
మృతిపై తల్లిదండ్రులకు అనుమానాలు
ఘటన జరిగిన మరుసటి రోజు తల్లిదండ్రులు ఠాణాకు చేరుకున్నారు. తమ కుమారుడి మృతిపై అనుమానాలు ఉన్నాయని పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఎస్హెచ్వో విజయ్కుమార్ దీనిపై విచారణ చేపడతామని తెలిపారు. ఆ తర్వాతే కుటుంబ సభ్యులు మృతదేహాన్ని తీసుకుని స్వగ్రామానికి తీసుకుని వెళ్లారు. వర్సిటీ రెక్టార్ డాక్టర్ ఎ.దామోదరం, ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ జి.వి. నరసింహారెడ్డి విక్రమ్బాబు చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. ఈ ఘటన కారణంగా రెండు రోజులపాటు క్లాసులను రద్దు చేశారు. అలాగే సెమిస్టర్ పరీక్షలను వాయిదా వేశారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు ఎదురవడం సాధారణమని, వాటికి తగిన విధంగా ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు దొరుకుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నా, మీ సమస్యను ఇతరులతో పంచుకోవాలని భావిస్తున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు ఆదివారం మినహాయించి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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