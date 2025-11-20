ETV Bharat / state

ఇంజినీరింగ్​ అమ్మాయిలకు గొప్ప అవకాశం - ఆరు నెలల ట్రైనింగ్​, ఆ వెంటనే ఉద్యోగం

ఇంజినీరింగ్​ పూర్తి చేసిన విద్యార్థినులకు సువర్ణ అవకాశం - జేఎన్​టీయూ హైదరాబాద్​ అధికారులు సరికొత్త ఆలోచన - విద్యార్థినులకు నైపుణ్యాలు నేర్పి ఉద్యోగ అవకాశం

JNTU Hyderabad Create Jobs for Female Students
JNTU Hyderabad Create Jobs for Female Students (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 9:51 AM IST

JNTU Hyderabad Create Jobs for Female Students : ప్రతి విద్యార్థి ఇంజినీరింగ్​ చేసి ఐటీ వైపు వెళ్లి ఎక్కువ ప్యాకేజీలో జీతం సంపాదించాలని అనుకుంటారు. కొందరిదైతే జీవిత కల కూడా. ఇంజినీరింగ్​ చేస్తే విదేశాల్లో కూడా కొలువులు సంపాదించవచ్చని ఎంతో మంది అభిప్రాయపడతారు. అయితే ఇప్పుడున్న కాంపిటేషన్​కు ఇంజినీరింగ్​ విద్యార్థుల్లో చాలా మంది ఉద్యోగాలు దొరక్క ఖాళీగా ఉంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం సీటు దొరికితే ఉద్యోగం వస్తుందనే భరోసాను ఇస్తోంది జేఎన్​టీయూ హైదరాబాద్​ యాజమాన్యం. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు ఇంజినీరింగ్​ చదువు పూర్తి అయిన వెంటనే ఉద్యోగం వచ్చేలా యాజమాన్యం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

బీటెక్​ చదివిన ప్రతి విద్యార్థినికి ఉద్యోగం రావాలని జేఎన్​టీయూ హైదరాబాద్​ అధికారులు కొత్త పంథాను అనుసరిస్తున్నారు. ఇంజినీరింగ్​ కోర్సు పూర్తి చేసిన విద్యార్థినులకు బహుళజాతి సంస్థలు, పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగాలు వెంటనే లభించేలా చూస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది కంప్యూటర్​ సైన్స్​, ఎలక్ట్రికల్​ ఇంజినీరింగ్​, ఎలక్ట్రానిక్స్​ పాసైన 40 మంది విద్యార్థినులకు నైపుణ్యాలు నేర్పించి, ఆరు నెలలు ఉచితంగా శిక్షణ ఇచ్చి ఆపై ఉద్యోగాలు పొందేలా కార్యచరణను రూపొందించారు.

ఇందుకోసం బెంగళూరులోని ఎమర్టెక్స్​ అనే ఐటీ సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకున్నారు. విద్య, పరిశ్రమలను అనుసంధానించడంపై సంపూర్ణ అవగాహన కల్పించనున్నారు. అలాగే డీప్​టెక్​ డొమైన్లలో విద్యార్థులకు అవగాహన ఇవ్వనున్నారు. శిక్షణ పూర్తయ్యాక ఒక్కొక్కరికి రూ.4.5 లక్షల నుంచి రూ.6 లక్షల వార్షిక వేతనం లభించనుందని అధికారులు చెప్పారు.

పేద వారిని ప్రోత్సహించేందుకు : జేఎన్​టీయూ క్యాంపస్​, అనుబంధ ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలల్లో చదివిన పేద, మధ్యతరగతి, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్​ విద్యార్థినులను ప్రోత్సహించేందుకు జేఎన్​టీయూ అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. క్యాంపస్​ ఇంటర్వ్యూలలో కొద్దిపాటి తేడాతో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు చేజార్చుకున్న విద్యార్థినులు వృత్తిపరంగా స్థిర పడేందుకు ఎమర్టెక్స్​ సంస్థను అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

బెంగళూరు కేంద్రంగా 22 ఏళ్లుగా కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్న ఈ సంస్థ ఎలక్ట్రానిక్స్​ సెక్టార్​ స్కిల్​ కౌన్సిల్​ ఆఫ్​ ఇండియాలో భాగస్వామిగా కొనసాగుతోంది. ఇండస్ట్రీ ఆధారిత శిక్షణను అందించడం, ప్రఖ్యాత కంపెనీలు, సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించేలా సహకరించడం వంటి పనులను ఈ సంస్థ కొన్నేళ్ల నుంచి చేస్తోంది.

కొలువుల నిలయం జేఎన్​టీయూ : ఇప్పటికే జవహర్​లాల్​ నెహ్రూ సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం అంటేనే ఇంజినీరింగ్​ విద్యార్థుల పాలిట కొలువుల నిలయంగా మారింది. ఇక్కడ యాజమాన్యం ఇతర దేశాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికి యూనివర్సిటీ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు వినూత్న కార్యాచరణను సిద్ధం చేస్తుంటారు. విదేశాల్లో ఉన్నత స్థాయి జాబ్స్​ చేస్తూ సాఫ్ట్​వేర్​ సంస్థల అధిపతులుగా ఉన్న పూర్వ విద్యార్థుల సహాయంతో ఇక్కడి విద్యార్థులకు ఫెలోషిప్​లు, ఇంటర్న్​షిప్​లు, జాబ్స్​ ఇప్పించేలా అభ్యర్థిస్తూ వస్తున్నారు. అలాగే జేఎన్​టీయూలో చదివితే ఉద్యోగం వస్తుందనే ధీమా అక్కడి విద్యార్థుల్లో ఉంది.

