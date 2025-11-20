ఇంజినీరింగ్ అమ్మాయిలకు గొప్ప అవకాశం - ఆరు నెలల ట్రైనింగ్, ఆ వెంటనే ఉద్యోగం
ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థినులకు సువర్ణ అవకాశం - జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ అధికారులు సరికొత్త ఆలోచన - విద్యార్థినులకు నైపుణ్యాలు నేర్పి ఉద్యోగ అవకాశం
Published : November 20, 2025 at 9:51 AM IST
JNTU Hyderabad Create Jobs for Female Students : ప్రతి విద్యార్థి ఇంజినీరింగ్ చేసి ఐటీ వైపు వెళ్లి ఎక్కువ ప్యాకేజీలో జీతం సంపాదించాలని అనుకుంటారు. కొందరిదైతే జీవిత కల కూడా. ఇంజినీరింగ్ చేస్తే విదేశాల్లో కూడా కొలువులు సంపాదించవచ్చని ఎంతో మంది అభిప్రాయపడతారు. అయితే ఇప్పుడున్న కాంపిటేషన్కు ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల్లో చాలా మంది ఉద్యోగాలు దొరక్క ఖాళీగా ఉంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం సీటు దొరికితే ఉద్యోగం వస్తుందనే భరోసాను ఇస్తోంది జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ యాజమాన్యం. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు ఇంజినీరింగ్ చదువు పూర్తి అయిన వెంటనే ఉద్యోగం వచ్చేలా యాజమాన్యం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
బీటెక్ చదివిన ప్రతి విద్యార్థినికి ఉద్యోగం రావాలని జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ అధికారులు కొత్త పంథాను అనుసరిస్తున్నారు. ఇంజినీరింగ్ కోర్సు పూర్తి చేసిన విద్యార్థినులకు బహుళజాతి సంస్థలు, పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగాలు వెంటనే లభించేలా చూస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ పాసైన 40 మంది విద్యార్థినులకు నైపుణ్యాలు నేర్పించి, ఆరు నెలలు ఉచితంగా శిక్షణ ఇచ్చి ఆపై ఉద్యోగాలు పొందేలా కార్యచరణను రూపొందించారు.
ఇందుకోసం బెంగళూరులోని ఎమర్టెక్స్ అనే ఐటీ సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకున్నారు. విద్య, పరిశ్రమలను అనుసంధానించడంపై సంపూర్ణ అవగాహన కల్పించనున్నారు. అలాగే డీప్టెక్ డొమైన్లలో విద్యార్థులకు అవగాహన ఇవ్వనున్నారు. శిక్షణ పూర్తయ్యాక ఒక్కొక్కరికి రూ.4.5 లక్షల నుంచి రూ.6 లక్షల వార్షిక వేతనం లభించనుందని అధికారులు చెప్పారు.
పేద వారిని ప్రోత్సహించేందుకు : జేఎన్టీయూ క్యాంపస్, అనుబంధ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో చదివిన పేద, మధ్యతరగతి, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ విద్యార్థినులను ప్రోత్సహించేందుకు జేఎన్టీయూ అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలలో కొద్దిపాటి తేడాతో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు చేజార్చుకున్న విద్యార్థినులు వృత్తిపరంగా స్థిర పడేందుకు ఎమర్టెక్స్ సంస్థను అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
బెంగళూరు కేంద్రంగా 22 ఏళ్లుగా కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్న ఈ సంస్థ ఎలక్ట్రానిక్స్ సెక్టార్ స్కిల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాలో భాగస్వామిగా కొనసాగుతోంది. ఇండస్ట్రీ ఆధారిత శిక్షణను అందించడం, ప్రఖ్యాత కంపెనీలు, సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించేలా సహకరించడం వంటి పనులను ఈ సంస్థ కొన్నేళ్ల నుంచి చేస్తోంది.
కొలువుల నిలయం జేఎన్టీయూ : ఇప్పటికే జవహర్లాల్ నెహ్రూ సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం అంటేనే ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల పాలిట కొలువుల నిలయంగా మారింది. ఇక్కడ యాజమాన్యం ఇతర దేశాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికి యూనివర్సిటీ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు వినూత్న కార్యాచరణను సిద్ధం చేస్తుంటారు. విదేశాల్లో ఉన్నత స్థాయి జాబ్స్ చేస్తూ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థల అధిపతులుగా ఉన్న పూర్వ విద్యార్థుల సహాయంతో ఇక్కడి విద్యార్థులకు ఫెలోషిప్లు, ఇంటర్న్షిప్లు, జాబ్స్ ఇప్పించేలా అభ్యర్థిస్తూ వస్తున్నారు. అలాగే జేఎన్టీయూలో చదివితే ఉద్యోగం వస్తుందనే ధీమా అక్కడి విద్యార్థుల్లో ఉంది.
