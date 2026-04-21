ETV Bharat / state

23న ఏపీ ఈసెట్​కు ఏర్పాట్లు పూర్తి - నిమిషం ఆలస్యమైనా నో ఎంట్రీ

గతంలో తొమ్మిదిసార్లు ఈ-సెట్​ పరీక్ష విజయవంతంగా నిర్వహించిన జేఎన్​టీయూ అనంతపురం - పరీక్ష కేంద్రాల్లో అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామన్న విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి

JNTU Anantapur Organizes Entrance Test of AP ECET on Behalf of APSCHE
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 4:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

JNTU Anantapur Organizes Entrance Test of AP ECET on Behalf of APSCHE: ఈ నెల 23న అనంతపురంలోని జేఎన్టీయూ విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో ఏపీ ఈ సెట్ 2026 పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నట్లు ఉపకులపతి సుదర్శన రావు తెలిపారు. యూనివర్సిటీలోని ఆర్యభట్ట ఆడిటోరియంలో ఆయన పరీక్ష నిర్వహణకు సంబంధించి వివరాలను వెల్లడించారు. మొత్తం 33,751 మంది విద్యార్థులు ఆన్​లైన్​ ద్వారా పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. గత నెల మార్చి 28వ తేదీకి దరఖాస్తుల గడువు ముగిసిందన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 94 సెంటర్లతో పాటు హైదరాబాదులోనూ ఒక పరీక్ష కేంద్రం ఏర్పాటు చేశామన్నారు.

ఈ నెల 23వ తేదీన రెండు సెషన్లలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తామన్నారు. ఉదయం 9 నుంచి 12 వరకు, మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 5 గంటల వరకు పరీక్ష ఉంటుందన్నారు. గంట ముందుగానే విద్యార్థులు పరీక్ష కేంద్రం వద్దకు చేరుకోవాలని కోరారు. విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం పరీక్ష నిర్మాణపు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. వివిధ యూజీ, పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్ష(సెట్‌)లకు నిమిషం ఆలస్యమైనా అనుమతించబోమని ఉన్నత విద్యామండలి గతంలోనే తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే.

'ఇంతకు ముందు 9 సార్లు విజయవంతంగా పరీక్ష నిర్వహించిన జేఎన్​టీయూ అనంతపురం ఈ సారి ప్రతిష్టాత్మకంగా పదో సారి పరీక్షను నిర్వహిస్తుంది. ఒక్క నిమిషం ఆలస్యం అయినా విద్యార్థులను పరీక్షకు అనుమతించం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 47 పట్టణాల్లో 95 పరీక్షా కేంద్రాల్లో పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. హైదరాబాద్​లోని విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉండేలా ఎగ్జామ్​ హాల్​ ఏర్పాటు చేశాం.' -సుదర్శన రావు, జేఎన్టీయూ విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి

మొత్తం 33,210 అప్లికేషన్లు వచ్చాయి. వీటిలో మెజారిటీ కంప్యూటర్​ సైన్స్​ అండ్​ ఇంజినీరింగ్​ 11,924, ఎలక్ట్రానిక్స్​ అండ్​ కమ్యూనికేషన్స్​లో 9,305, ఎలక్ట్రికల్​​ అండ్​ ఎలక్టానిక్స్​లో 5,165, సివిల్​ ఇంజినీరింగ్​లో 2,427, మెకానికల్​ ఇంజినీరింగ్​లో 4132 అప్లికేషన్లు వచ్చాయి. ఈ విధంగా 14 విభాగాల్లో ఏపీ ఈ-సెట్​ 2026 పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు జేఎన్టీయూ విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి సుదర్శన రావు తెలిపారు. బయోటెక్నాలజీ వింగ్​లో ఒక్క దరఖాస్తు రాలేదని, సెరామిక్​లో 1 వచ్చినట్లు వివరించారు.

షెడ్యూల్‌ ఇలా: ఏపీ పీజీసెట్‌ మినహా మిగతా అన్ని పరీక్షలు రోజుకు రెండు విడతలుగా జరుగుతాయి. ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటలు, మధ్యాహ్నం 2 నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు పరీక్షలు ఉంటాయి. పీజీసెట్‌ మాత్రం ఉదయం 9 నుంచి 10.30 గంటలు, మధ్యాహ్నం 12.30 నుంచి 2 గంటలు, సాయంత్రం 4 నుంచి 5.30 గంటల వరకు మూడు విడతలుగా నిర్వహిస్తారు.

పలు సెట్​ పరీక్షలు- తేదీలు

  • ఏపీ ఈసెట్​ - ఏప్రిల్​ 23
  • ఏపీ పీజీ ఈసెట్​ - ఏప్రిల్ 28, 30
  • ఐసెట్​ - మే 2
  • లాసెట్​, పీజీ లాసెట్​ - మే4
  • ఎడ్​సెట్​- మే8
  • పీజీ సెట్​- మే8-11
  • ఈఏపీ సెట్​ (ఇంజినీరింగ్​) -మే 12-15, 18
  • ఈఏపీసెట్​ (వ్యవసాయం, ఫార్మసీ)- మే 19-20

యువతకు గుడ్​న్యూస్​ - జాబ్‌ క్యాలెండర్‌ విడుదల చేసిన మంత్రి లోకేశ్ - నోటిఫికేషన్లు ఎప్పుడంటే?

ఏపీఈఏపీసెట్‌ దరఖాస్తుల స్వీకరణ- ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే

TAGGED:

APECET EXAM
JNTU ANANTAPUR
ENTRANCE TEST OF AP ECET
AP ECET EXAM DATE
AP ECET 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.