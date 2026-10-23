మారుమూల గ్రామం నుంచి పారా అథ్లెటిక్స్లో ప్రపంచ విజేతగా - దీప్తి జీవాంజి సక్సెస్ స్టోరీ
జీవాంజి దీప్తి పారిస్ పారాలింపిక్స్లో కాంస్య పతకంతో సత్తాచాటిన తెలుగమ్మాయి. అర్జున అవార్డు గ్రహీత. మరోసారి దేశం గర్వించేలా చేసింది ఈ యువ క్రీడా కెరటం.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 1:44 PM IST
Jeevanji Deepthi Wins Gold YUVA Story : జీవాంజి దీప్తి పారిస్ పారాలింపిక్స్లో కాంస్య పతకంతో సత్తాచాటిన తెలుగమ్మాయి. అర్జున అవార్డు గ్రహీత. మరోసారి దేశం గర్వించేలా చేసింది ఈ యువ క్రీడా కెరటం. ఇటీవల జపాన్ వేదికగా జరిగిన పారాలింపిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించి మువ్వన్నెల జెండా ఎగురవేసింది. తెలంగాణలోని మారుమూల గ్రామం నుంచి పారా అథ్లెటిక్స్లో మేటి క్రీడాకారిణిగా ఎదిగిన దీప్తి. ఎంతో మంది క్రీడాకారులకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది. ఆమె స్టోరీ ఇప్పుడు చూద్దాం.
దీప్తి జీవాంజిది వరంగల్ జిల్లా కల్లెడ స్వస్థలం. తల్లిదండ్రులు యాదగిరి, ధనలక్ష్మి. సాధారణ కూలీ కుటుంబం. కడు పేదరికం, మారుమూల గ్రామీణ నేపథ్యం, తన రూపం, మానసిక స్థితి చూసి నలుగురూ చేసిన వెక్కిరింపులు. ఇవేవీ ఆమె పట్టుదలకు అడ్డుకట్ట వేయలేకపోయాయి. అవమానాలన్నింటినీ దిగమింగుకుని అథ్లెటిక్స్లో అడుగుపెట్టింది. పాఠశాల దశలోనే ఆమెలోని పరుగు ప్రతిభ గుర్తించిన పీఈటీ టీచర్ ప్రోత్సాహంతో జర్నీ మొదలు పెట్టింది దీప్తి. కోచ్ పుల్లెల గోపీచంద్ సహకారం, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా కోచ్ ఎన్, రమేశ్ మార్గనిర్దేశం, ఈనాడు సీఎస్ఆర్ లక్ష్య కార్యక్రమం అండతో మేటి రన్నర్గా ఎదిగింది. నేడు ప్రపంచ స్థాయిలో పతకాలు అందుకుంటోంది. జపాన్ వేదికగా జరిగిన ఆసియా పారా గేమ్స్ మహిళల 400 మీటర్ల టీ20 విభాగంలో స్వర్ణ పతకం కైవసం చేసుకుంది. కేవలం 56.36 సెకన్లలోనే లక్ష్యాన్ని చేరుకుని రికార్డు నెలకొల్పింది.
400 మీటర్ల రేసులో గోల్డ్ మెడల్ : తొలినాళ్లలో స్థానిక వేదికలకే పరిమితమైన దీప్తి, అనతికాలంలోనే ఇంటర్నేషనల్ అథ్లెటిక్స్లో సత్తా చాటింది. 2022లో మొరాకో వేదికగా జరిగిన ప్రపంచ పారా గ్రాండ్ ప్రిలో టీ-20 విభాగం 400 మీటర్ల రేసులో గోల్డ్ మెడల్ సాధించి తొలి అంతర్జాతీయ పతకం అందుకుంది. అదే ఏడాది ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన వర్చుస్ ఆసియానియా పోటీల్లో 200, 400 మీటర్ల విభాగాల్లో 2 స్వర్ణాలు కైవసం చేసుకుంది. 2023 పారా ఆసియా గేమ్స్లో 400 మీటర్ల రేసును 56.69 సెకన్లలో పూర్తి చేసి ఆసియా రికార్డు సృష్టించింది. ప్రపంచ వేదికలపై త్రివర్ణ పతాకాన్ని సగర్వంగా రెపరెపలాడించింది.
దీప్తి పుట్టినప్పుడు తల చిన్నగా ముక్కు, పెదాలు పెద్దగా ఉండటంతో ఇరుగు పొరుగు ఎగతాళి చేస్తూ మాట్లాడేవారు. అనాథాశ్రమంలో వదిలేయమంటూ సలహాలు ఇచ్చారు. దీప్తి తల్లిదండ్రులు మాత్రం అవేం పట్టించుకోలేదు. వారి అండతో ఆ విమర్శలన్నింటినీ గెలుపు మెట్లుగా మలచుకుంది. పారిస్ పారాలింపిక్స్లో సాధించిన విజయంతో పాటు తన క్రీడా ప్రస్థానాన్ని గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశ అత్యున్నత క్రీడా పురస్కారం అర్జున అవార్డుతో గౌరవించింది. దిల్లీలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము చేతుల మీదుగా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారం అందుకుని దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకుంది.
ప్రపంచ క్రీడా మహా సమ్మేళనమైన పారిస్ పారాలింపిక్స్-2024లో దీప్తి జీవాంజి దేశం గర్వించేలా చేసింది. మహిళల 400 మీటర్ల టీ20 ఫైనల్ ఉత్కంఠభరిత పోరులో ప్రతిభ కనబరుస్తూ కాంస్యం సొంతం చేసుకుంది. ఈ రేసును కేవలం 55.82 సెకన్లలో అత్యుత్తమ వ్యక్తిగత వేగం రికార్డ్ను నమోదు చేసింది. పారిస్ పారాలింపిక్స్లో పతకం సాధించిన ఏకైక తెలుగమ్మాయిగా చరిత్ర సృష్టించి తెలుగు రాష్ట్రాల కీర్తి ప్రతిష్ఠలను ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకువెళ్లింది. ఒకప్పుడు తన రూపాన్ని చూసి నవ్విన వారే ఇప్పుడు ఆమె సాధించిన అద్భుతాలకు సెల్యూట్ చేస్తున్నారు. కష్టాలెన్ని ఎదురైనా, పట్టుదల ఉంటే శిఖరాలను కూడా అధిరోహించవచ్చనడానికి దీప్తి జీవాంజి జీవితం నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
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